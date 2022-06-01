11 ошибок в летнем уходе за кожей, которые мы допускаем и даже не задумываемся об этом

Исследования показывают, что лишь немногие люди пользуются солнцезащитными кремами ежедневно. А большинство наносят их только в том случае, если собираются на длительную прогулку. Но это неверный подход, ведь и во время недолгого пребывания на солнце есть шанс обгореть. И это далеко не единственная ошибка из тех, что мы допускаем, ухаживая за кожей.

Мы в ADME составили список промахов, которые могут навредить коже летом, и выяснили, как их избежать.

1. Неправильно наносим солнцезащитный крем

Для лучшего эффекта важно равномерно распределить солнцезащитное средство по коже. Если вы используете спрей, распыляйте его на себя до тех пор, пока вся кожа не покроется налетом. Чтобы равномерно нанести солнцезащитный крем на лицо, можно не просто втирать его, а воспользоваться лайфхаком. Сначала нужно выдавить необходимое количество крема на руку. Затем нанести несколько точек средства на лоб, щеки, нос и подбородок. А после похлопывающими движениями распределить крем по коже с помощью спонжа. После высыхания первого слоя крема можно нанести еще один.

2. Не смываем солнцезащитный крем

Даже тем, кто не привык использовать средства для умывания по вечерам, в летнее время придется добавить этот пункт в свой распорядок дня. Ведь если мы не смываем солнцезащитный крем, он притягивает к коже пыль, которая забивает поры. Только воды в этом случае не хватит. С водостойким солнцезащитным кремом лучше всего справляется гидрофильное масло. А неводостойкий поможет смыть и обычное средство для умывания.

3. Не разбираемся в типах солнцезащитных кремов

Солнцезащитные кремы по своему составу делятся на минеральные (содержат оксид цинка или диоксид титана) и химические (содержат, например, оксибензон и октокрилен). Первые не дают ультрафиолетовым лучам проникать в кожу. Вторые сначала позволяют коже поглотить лучи, а затем нейтрализуют их действие. Встречаются и смешанные кремы, которые содержат вещества обоих типов. Метод использования этих средств зависит от состава. Химическим ингредиентам в креме нужно от 20 до 30 минут для того, чтобы впитаться в кожу и начать действовать. А вот минеральные компоненты защищают кожу сразу с момента нанесения.

4. Не используем средства с витамином C

В список средств по уходу за кожей летом стоит добавить косметические продукты, содержащие L-ascorbic acid — это одна из форм витамина C. Он дополнительно защищает кожу от воздействия солнечных лучей. Кожа некоторых людей чувствительна к этому компоненту, поэтому сначала средства с ним лучше наносить каждые 2 дня, а не переходить сразу к ежедневному использованию. В магазинах встречаются гели, кремы и сыворотки с витамином C. Последние наиболее эффективны, так как в других средствах концентрация витамина может быть слишком низкой из-за остальных ингредиентов.

5. Пользуемся средствами для усиления загара

Такие средства встречаются в форме таблеток и лосьонов. Часто в их состав входят псорален и тирозин. Эти вещества помогают быстрее загорать, но не защищают кожу от солнца. Усилители загара могут спровоцировать появление волдырей, а в долгосрочной перспективе стать причиной рака.

6. Наносим неподходящие средства после загара

Забота о коже после загара так же важна, как и забота о ней до принятия солнечных ванн. Один из самых популярных ингредиентов в средствах для ухода за кожей — алоэ вера. Оно охлаждает, увлажняет и снимает воспаление. А вот наносить вазелин на обгоревшую кожу не следует. Он не охлаждает, а удерживает тепло в коже, что доставляет неприятные ощущения.

7. Недостаточно увлажняем кожу

Одним солнцезащитным кремом для ухода за собой в летнее время не обойтись. Из-за пребывания на солнце коже будет не хватать влаги, поэтому сразу после возвращения домой следует нанести на нее порцию увлажняющего средства. Все они отличаются по составу. К полезным для увлажнения кожи ингредиентам относят, например, гиалуроновую кислоту и витамин E.

8. Используем неподходящие средства для увлажнения

Но даже если вы привыкли пользоваться увлажняющими средствами, возможно, в жару вам придется отказаться от тех продуктов, которые остались с зимы. В холодное время года специалисты советуют наносить кремы, а вот летом переходить на лосьоны. Последние более легкие и быстрее впитываются. Кремы с маслами в составе стоит использовать лишь людям с очень сухой кожей и для увлажнения рук и ног.

9. Не отшелушиваем кожу

Пот и солнцезащитный крем могут закупорить поры, стать причиной появления черных точек и прыщей. Чтобы избежать этих проблем, важно даже в летнее время не забывать отшелушивать кожу 1–2 раза в неделю. Но сильные пилинги и жесткие скрабы делают кожу более чувствительной к солнцу. Лучше выбирать мягкие средства, а при использовании масок с кислотами обязательно наносить солнцезащитный крем каждый день.

10. Не принимаем душ сразу после бассейна

Летом приятно купаться в воде, и если нет возможности поплавать в открытом водоеме, мы идем в бассейн. Однако после купания важно сразу принять душ. Дело в том, что для защиты от бактерий в воду добавляют хлорку. Она вредит коже: делает ее сухой и может спровоцировать раздражение. Чем дольше хлорка остается на коже, тем сильнее эффект. Чтобы обезопасить кожу, нужно скорее помыться и нанести увлажняющий крем.

11. Слишком часто и долго моемся

Даже без посещения бассейна летом мы склонны проводить в душе больше времени, потому что сильнее потеем. Но частое мытье не слишком полезно для кожи: так мы смываем защитный слой жира, из-за чего кожа становится сухой и зудит. Для защиты кожи стоит ограничить продолжительность мытья до 10 минут, использовать поменьше геля для душа и наносить увлажняющее средство после водных процедур.