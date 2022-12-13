12 фишек по уходу за волосами, о которых парикмахеры скромно умалчивают. А ведь эти секреты упрощают жизнь

Уход за волосами порой превращается в целый ритуал. Люди используют фены, плойки, много разных шампуней (для блеска, для поврежденных волос, от выпадения и т. д.), наносят кондиционеры, маски, масла и множество других средств. И наверняка многие хотели бы взять в свою копилку хотя бы пару профессиональных секретов о том, как сделать волосы красивыми и здоровыми, при этом не тратя много времени, денег и нервов. Поэтому мы решили узнать у стилистов крутые фишки по уходу за волосами.

Подобрать нужный оттенок краски для волос поможет детское фото

Когда хочется покрасить волосы в другой цвет, но вы боитесь ошибиться с тоном (например, теплый или холодный), эксперты советуют посмотреть свои детские фото. Дело в том, что с годами наши волосы меняются. В том числе меняется и их цвет: он становится светлее. Однако тот тон, который был у нас в детстве, по мнению стилистов, больше всего подходит нашему типу кожи. Поэтому стоит выудить свою детскую фотографию из альбома и рассмотреть ее повнимательнее. Если краситесь в салоне, можно также показать снимок парикмахеру, чтобы он подобрал правильный оттенок.

Можно обойтись без дорогих средств

Некоторые стилисты пытаются навязать дорогущие шампуни, кондиционеры, масла и прочие средства для волос. Однако на деле они частенько бывают ничем не лучше флакончика из аптеки или хотя бы средства из массмаркета. Более того, если волосы сильно повреждены (например, из-за осветления), никакие средства уже не смогут их восстановить. Испорченные концы нужно только состригать. Однажды парикмахер втюхала мне «волшебное зелье» для волос. Стоило оно как трапеза в шикарном ресторане. Но оно якобы должно было делать мои кудряшки невероятно гладкими. Купила я это средство, намазалась и довольная ходила дня 2. У меня челюсть отвалилась, когда я помыла голову и увидела, что волосы не только остались такими же сухими и пористыми, но и еще больше распушились, превратив мою голову в одуванчик. Я, конечно, дала средству еще пару шансов, но быстро поняла, что весь его «волшебный» эффект — временное явление. Плюнула и купила масло в обычном магазине косметики, которое стоило раза в 2–3 дешевле, и уже много лет ему не изменяю. С ним моя шевелюра выглядит круче, чем со средством из профессионального салона за бешеные деньги

За длинными волосами не всегда стоит гнаться: они мало кому идут

Женщинам советуют отращивать длинные локоны — считается, что они идут всем. Этим грешат и некоторые стилисты. Однако на деле волосы, спускающиеся по спине, подходят далеко не всем. Длину до пояса парикмахеры вообще не рекомендуют. Стрижки покороче особенно идут низкорослым женщинам с округлыми формами, а также тем, у кого волосы тонкие и не очень густые. В остальных случаях можно оставлять длину примерно по плечи. Главное, чтобы волосы выглядели аккуратно.

Лучше показывать парикмахеру, какую точно длину вы хотите

Парикмахеры признаются: им все время кажется, что нужно отстричь чуть больше волос, чем просят клиенты. Как правило, причина кроется в желаниях самого «подопечного». Посетители могут дать слишком абстрактные указания вроде «сделать длину по плечи». Либо стилисту вообще не высказали особых пожеланий, кроме как «отрезать концы». Поэтому лучше сказать или показать рукой, какая длина вам нужна. А я однажды даже была рада, что мне отрезали больше волос, чем я просила. Я всегда боялась делать короткие стрижки. Поэтому, как обычно, попросила оставить длину чуть выше плеч. А стилист взяла и сделала мне каре. Такая стрижка была у меня впервые в жизни. Но мне неожиданно понравилось, как лежали мои волосы. И прическа оказалась мне очень к лицу.

Укладку лучше делать на грязные волосы

Если перед важным мероприятием человек решил забежать в салон красоты и сделать красивую торжественную прическу, то в этот день и накануне вечером лучше не мыть голову. Стилисты утверждают, что гораздо проще работать с грязными волосами. К тому же так укладка будет лучше и дольше держаться.

Химическая завивка — бесполезная процедура, на которую не стоит тратиться

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Химическая завивка может сильно повредить волосы, а используемые средства могут быть вообще опасны для здоровья. К тому же делать другие прически после этой процедуры долгое время невозможно. Завить волосы так, чтобы они дольше держали форму, а не распрямлялись через пару часов, можно и дома. Например, с помощью солевого спрея. Такое средство есть в магазинах. Но его можно сделать и самостоятельно, смешав воду с каменной солью. Обильно распылите этот спрей на волосы, завейте их привычным способом и высушите естественным образом. Такой метод будет безопаснее химической завивки, которая к тому же не всегда делается качественно. Однажды мне сделали химическую завивку, и мои волосы обгорели, но так и не завились. А еще могу сказать, что делать эту процедуру на осветленных волосах точно не стоит. © cannedtortoise24 / Reddit

Бегать в парикмахерскую каждый месяц необязательно

Как правило, частые визиты в парикмахерскую требуются только обладателям коротких стрижек. Им стилисты рекомендуют стричься каждые 3–7 недель, потому что прическа может потерять форму и выглядеть неаккуратно. Тем, у кого волосы средней длины, советуют посещать салон раз в 3–4 месяца, чтобы просто подровнять концы. Обладателям длинной шевелюры стоит обращаться к парикмахеру каждые 2–3 месяца. Счастливцам, которые имеют кудрявые от природы волосы, стилисты рекомендуют подстригаться раз в 1,5–3 месяца.

Подушка влияет на состояние волос

Чтобы волосы не спутывались и не становились ломкими, важно также уделять внимание тому, на чем человек спит. Так, эксперты советуют использовать шелковые наволочки вместо обычных, потому что о них волосы не будут сильно тереться. Особенно это актуально для кудрявых от природы людей. Ведь их волосы больше склонны к сухости и ломкости. У меня вьющиеся волосы. И шелковые наволочки в сотни раз больше подходят мне, чем хлопчатобумажные. Потому что хлопок впитывает всю влагу и высушивает мои волосы. © queensamibra / Reddit

Не стоит вестись на известные имена и крутые салоны красоты

Если вы давно ходите к какому-то парикмахеру и для смены его нет особой причины, то эксперты рекомендуют не пробовать идти в другой салон, даже если он более раскрученный. Дело в том, что один и тот же мастер, давно работающий с вашими волосами, уже хорошо знаком с их особенностями и с вашими вкусами. И он с большей вероятностью сделает ту прическу, которая вас полностью удовлетворит. Новый же стилист будет заново уточнять все детали и все равно может не угадать с предпочтениями, даже несмотря на свой опыт. Также постоянный парикмахер наверняка заметит изменения в состоянии волос и порекомендует средства и продукты, которые улучшат качество шевелюры.

Придать объем прическе можно и без кучи специальных средств

Вместо тысячи шампуней, масок и спреев для придания объема волосам можно использовать лишь один инструмент — плойку. Приподнимите пряди волос у корней, закрутите в небольшой локон и закрепите заколками. Подержите пару минут и снимите. Волосы будут объемными у корней. Кстати, для закручивания локонов можно использовать не только плойку, но и круглую расческу и фен.

Если волосы электризуются, есть много способов быстро привести их в порядок

Есть много разных методов избавиться от статического эффекта, особенно донимающего в зимнюю пору. Самый быстрый способ — собрать волосы в хвост или пучок. Но далеко не всегда хочется делать прическу. Чтобы спокойно ходить с распущенными волосами, попробуйте отказаться от синтетической одежды и носить вещи, сделанные полностью из натуральных материалов. А перед тем, как надеваете шапку, поменяйте место пробора. Когда снимете головной убор, верните волосы в привычное положение, и они не будут наэлектризованы.

Еще волосы могут электризоваться из-за мытья головы. Поэтому эксперты советуют зимой делать это как можно реже и, если есть необходимость, пользоваться сухим шампунем. Также на время холодов стоит сменить расческу. Пластиковые и металлические лучше пропускают электричество. Поэтому обратите внимание на расчески с зубьями из натуральной щетины. Наконец, предотвратить электризацию можно, когда сушите волосы феном или делаете укладку. Просто каждый раз не забывайте использовать термозащитное средство.

Сушить волосы феном безопасно, если делать это правильно

Фен может сделать волосы более блестящими. Для этого нужно правильно направлять потоки воздуха: сверху вниз, от корней до кончиков. Фен стоит подносить как можно ближе к волосам, но при этом не касаться их. Также важно постоянно менять температуру. Под конец процедуры включите холодный режим.