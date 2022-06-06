20+ умельцев, которые своими руками шьют такие вещи, что запросто могут переплюнуть именитых дизайнеров

Если не нашлось подходящего фасона одежды в магазине, то онлайн-площадки нам в помощь. Тут можно найти абсолютно все на любой вкус и цвет. Только загвоздка в том, что существует вероятность ненароком нарваться на человека в точно такой же одежке. И найти индивидуальность в масс-маркете — все равно что иголку в стоге сена. Однако стоит научиться управляться с ниткой, ножницами и швейной машинкой, как — вуаля! — можно создать себе такой гардероб, о котором остальным приходится лишь мечтать.

Мы в ADME с восхищением смотрим на умельцев, которые могут воплотить любую дизайнерскую идею в жизнь своими руками.

Перед вами любительница плавания в самодельном купальнике

Жаль, что я не умею шить. Это просто идеальный летний купальник. © DukeSilverPlaysHere / Reddit

«Я сотворила бальное платье своей мечты»

Это абсолютно великолепный наряд. Мне так понравилось, что вы использовали блестящий тюль «изнаночной» стороной, чтобы не было чересчур много блеска. И, да, нет никакой «изнаночной» стороны ткани. Используйте ту сторону, которая вам нравится. Всегда. © dis1722 / Reddit

«Купила эту ткань, когда была в командировке в другой стране. Вчера вечером закончила брюки, сегодня пойду в них в офис»

Они чертовски восхитительны. И еще мне нравится, что они выглядят как юбка. © Moi_Sunshine / Reddit

«Сшила костюм из двух частей»

«Самой сложной оказалась работа с застежкой-молнией боди во время примерки, когда мой помощник (читай: бойфренд) был недоступен. Так что, пока шила, определенно улучшила свою гибкость и прокачала уровень терпения».

«Мой новый купальник. Шила сама»

Идея такой высокой посадки просто огонь. © PracticalAndContent / Reddit

«Вы, конечно, можете не поверить, но эту шляпу я сшила из штанов, которые купила в комиссионке»

«Двусторонняя шляпа: слева — сторона, сшитая из подкладки брюк, справа — хлопковая».

«Купальник „Дикая мамочка“ из спандекса и пластиковых цепочек»

«Я клонировала свое любимое платье, купленное в магазине. Юбка косого кроя, топ на бретелях»

Твое выглядит намного круче, чем оригинал. © semlalover / Reddit

«Топ из старой наволочки, вдохновленный кимоно. Ни одного кусочка ткани, потраченного впустую»

«Сшила для мамы льняные брюки с запахом. И теперь мы обе не можем налюбоваться этим творением»

«Взяла и сшила себе платье на лето»

«Я сделала его из поношенного и разваливающегося платья, доставшегося мне от подруги. Создание лекала было катастрофой, и оно все еще нуждается в некоторых поправках, но в целом результатом я довольна».

«Ни за что не вернусь теперь к покупке белья в магазине»

«Я сшила платье в стиле диско-шара для вечеринки»

«Вот, собственно, причина, по которой я начала шить. Проект завершен: брюки-сигаретки»

Я бы обязательно купила их, если бы увидела где-нибудь. Просто восторг. © mamameecie / Reddit

«Сшил эластичное кружевное боди для своей жены как раз ко Дню святого Валентина»

«Я думаю, что это самый красивый комплект нижнего белья, который я когда-либо делала. Как мне его назвать?»

«Моя первая настоящая готовая куртка. Сшито из экономичного пухового одеяла. Не могу дождаться, когда сделаю еще одну»

«Первый раз сшил себе штаны сам»

На рынке точно не хватает одежды с динозаврами для взрослых. Мне нравится пояс, приятный и супермодный контраст с рисунком. © Emergency_Bullfrog_5 / Reddit

«Сделала этот комплект нижнего белья для своей подруги»

Что же, твоя подруга просто счастливица. Потому что это ошеломительно. © starseed-bb / Reddit

«Сшила себе брюки, в которых я могу ходить на работу, а могу спать в них. И посадка проверена приседаниями»

Почему крупные бренды все еще пытаются продавать женские брюки без карманов? Я имею в виду, что в твои помещается целая книга, брюки стильные и удобные. Кажется, ты только что уничтожила целую индустрию. © AllyS999 / Reddit

«Я сшила этот мягкий жакет на заказ с отделкой ручной вышивкой»