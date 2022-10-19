20+ владельцев питомцев поделились секретами, которые делают их жизнь проще

Кошки и собаки — лучшие друзья человека, но это вовсе не значит, что от них не бывает никаких проблем. Они дерут мебель, капризничают и отказываются стричься, виртуозно изображают голодающих, хотя их уже покормили. Хорошо, что люди придумали множество способов облегчить жизнь и себе, и животному и радостно делятся ими на просторах сети. В бонусе же мы расскажем о том, какому самодельному подарку будут рады владельцы хвостатых сокровищ.

«Моя собака любит дрыхнуть со мной, но я сплю слишком беспокойно. Поэтому я купила и поставила рядом с кроватью пеленальный столик. Питомцу это понравилось»

«Кошка недавно поранилась и сейчас не может прыгать. Смастерила для нее временную лестницу. Вот как она ей пользуется»

Простой способ узнать, кормил ли ваш партнер собак

Переверните толстовку капюшоном вперед: теперь, когда вы работаете из дома и вам нужны обе руки, чтобы печатать, кошка может расположиться с удобством

Чтобы получить отличные снимки собаки, возьмите в руки теннисный мяч

Дешевый вариант для путешествия с собачкой

«Мои бестолковые коты то и дело падали с подоконника, так что я решил попрактиковаться в своих навыках резьбы и соорудил им небольшую полочку»

«Переезд — стресс для кошек, поэтому мы заранее установили клетку для собак и сделали ее очень удобной»

«Кошкам она понравилась, они привыкли спать в ней. Во время долгой поездки мы просто использовали клетку в качестве переноски».

Потрогайте мокрый собачий нос, чтобы потом без проблем открыть мешок для сбора экскрементов

«Самодельный кошачий конус и моя очень злая девочка»

«Мы попробовали несколько конусов, рекомендованных ветеринаром, и они довольно дорого обошлись нам. Однако моя милая кошечка, кажется, предпочитает простую бумажную тарелку».

Маленькие собачки часто мерзнут, а одежда для собак стоит недешево. Используйте недорогие гетры

«Я делаю собственные „интерактивные“ жевательные конфеты для собаки, страдающей от разлуки»

«Рецепт: пустая втулка от туалетной бумаги, дешевые лакомства (я покупаю их оптом и обязательно беру разных размеров и текстур), папиросная бумага. Оберните втулку бумагой, заправьте излишки с одной стороны, наполните угощением и заправьте другой конец».

«Возникла идея сделать „косметичку“ для кошек»

Зашлифуйте наждачкой острые кусочки использованных жевательных собачьих игрушек, чтобы они прослужили дольше

«Не можешь победить — возглавь. Вот как я решила проблему разодранных кошкой углов: прибила веревку из сизаля»

У кошки дреды? Устали подбираться к вашему драгоценному пушистому малышу с острыми ножницами? Используйте кусачки для когтей

«Идеальный размер и никакого риска случайно порезать кожу».

Установите заглушки рядом с клавиатурой, чтобы кошачьи когти не цеплялись за клавиши

Забавный факт: большинству кошек подходят рубашки для младенцев до 3 месяцев

«Это Джек. Он ввязался в драку и вышел из нее с раной на боку. Ветеринар посоветовал надевать на него детскую рубашку, а не пластиковый конус. Это менее травмирующий способ уберечь рану от вылизывания. Я подвернул рукава, чтобы кот не цеплялся когтями. Затем я расстегнул ему пару пуговичек, чтобы он выглядел стильно».

Лакомства для собак из пищевых отходов

«Я держу все безопасные для собак пищевые отходы в морозильной камере до тех пор, пока их не наберется достаточно для того, чтобы испечь новую партию. Смешиваю их с молотым овсом, небольшим количеством воды и арахисовым маслом, пока консистенция не станет густой. Лакомства неказистые, но долго хранятся, и мои щенки их просто обожают».

Еще один вариант собачьих лакомств

«После приготовления бульона кости и морковь смешиваю с печеной картофельной кожурой и льняной мукой, а затем запекаю».

Контейнеры из-под ягод идеально подходят для выращивания в них травы для кошек

«После ремонта остался кусок теплого пола и обрезки от дверных коробов. Муж забабахал лежанку с подогревом»

«У меня было несколько старых кошачьих деревьев с разрушенными стойками. Вместо того чтобы покупать новое дерево, я купил кронштейны и повторно использовал площадки»

«Теперь я могу регулировать размещение полочек, а если они придут в негодность, то могу просто заменить их».

Бонус: лайфхак для тех, кто хочет осчастливить владельца собаки или кошки

«Идея недорогих рождественских подарков. Я потратила деньги только на акварель, бумагу и рамки. Нарисовала питомца каждой семьи и убедилась в том, что рамки подходят к интерьеру и декору. Я полный новичок в акварели, но всем понравилось».