25+ советов, благодаря которым Новый год наконец-то пройдет как праздник, а не как марафон
Словосочетание «новогодняя суета» говорит само за себя: в подготовке к празднику придется нелегко. Но что, если «убавить» суету на минимум, а новогоднее настроение «установить» на максимум? Мы собрали лайфхаки и советы, которые, возможно, смогут немного упростить подготовку к главному празднику в году. Ведь куда важнее провести время с близкими и отдохнуть, а не уработаться, стараясь все сделать идеально.
Выбираем елку
- Сначала определитесь с местом для елки в вашем доме — так будет проще понять, какого размера пушистая красавица вам подойдет. Лучше всего размещать ель подальше от источников тепла — батарей или обогревателей. А если планируете подключать гирлянды к розетке, освободите для елки место рядом с ней, чтобы провода не тянулись через всю комнату и никто о них не споткнулся.
- На елочный базар возьмите с собой рулетку. Сами понимаете, не все елки идеального «роста» и объема и лучше лишний раз измерить деревце, чтобы потом не пришлось спиливать макушку или подрезать ветки. Желательно захватить еще и перчатки (лучше рабочие, но и обычные зимние тоже подойдут), чтобы в ладони не впивались елочные иголки, пока вы несете дерево домой.
- Идеально будет найти елку с достаточным расстоянием между ветвями, чтобы игрушки и украшения свободно свисали, а не ложились на нижнюю ветку. Лайфхак: возьмите с собой небьющуюся елочную игрушку и «примерьте» ее на разные елки, чтобы понять, достаточно ли места для украшений.
- Определите, свежее ли дерево, слегка проведя рукой по ветке. Иголки, во-первых, не должны осыпаться, а во-вторых, должны быть упругими и зелеными. Ищите дерево без признаков увядания.
- Дома по возможности отпилите пару сантиметров снизу от ствола дерева: это поможет елке сразу начать впитывать воду. Ведь пока дерево стояло на рынке, спил уже перестал быть свежим.
- Чтобы елка в подставке стояла идеально ровно, возьмите небольшой кусок фанеры или плитки (что осталось от ремонта) и водрузите подставку на них. Дополнительная поверхность сгладит все неровности пола, в особенности если ель будет стоять на мягком ковре или пол кривоват сам по себе.
- Если у вас есть дети или домашние любимцы, которые могут опрокинуть елку, дерево лучше закрепить. Перевяжите ствол лесками или тонкой веревкой в нескольких местах, а веревки прикрепите к устойчивому предмету мебели или к стене. И конечно, убедитесь, что сами веревки никому не мешают.
- Если вы предпочитаете искусственную елку и просто каждый год достаете ее с антресолей, дерево тоже можно и нужно подготовить к празднику, очистив от пыли. Возьмите пылесос, насадку-щетку для мягкой мебели и хорошенько пройдитесь по всем веткам.
Украшаем квартиру
- Повесьте на елку гирлянды с лампочками разных размеров — покрупнее и привычные мелкие. Елка мгновенно преобразится и станет куда больше напоминать все эти роскошные новогодние деревья из фильмов и клипов.
- Если елка стоит в углу, попробуйте не обматывать гирлянды вокруг нее, а разместить огоньки только спереди, зигзагообразными линиями — так хватит более короткой гирлянды.
- Повесьте шарики и игрушки маленького размера наверху, а более крупные — на нижних ветвях, чтобы елка выглядела гармонично.
- Пожалуй, единственный недостаток искусственной елки в том, что она не пахнет. А запах хвои — один из важнейших аспектов новогоднего настроения. Поэтому, если вы выбрали искусственное дерево, воспользуйтесь эфирным маслом, чтобы придать ему аромат. Можно разбрызгать воду с маслом из пульверизатора или повесить между ветками ароматный диффузор.
- Развешивая гирлянду на елке, позаботьтесь о том, чтобы огоньки были не только снаружи ветвей, но и внутри, у самого ствола дерева. Так композиция станет объемной, а не плоской.
- Если у вас есть дети, поставьте отдельную маленькую елку, чтобы они сами могли ее украсить, повесив все игрушки, мишуру и самодельные украшения, которые только захотят. Так вы получите со вкусом украшенную праздничную ель, которую нарядите сами, и порадуете ребят, которые тоже захотят помочь.
- Используйте старую оберточную бумагу, чтобы создать новые украшения без лишних затрат. Просто оберните пару небольших коробок в новогоднюю бумагу, оставшуюся от прошлых праздников, и дом уже будет выглядеть более нарядным.
Подготавливаем все для новогоднего стола
- Наведите в холодильнике порядок, прежде чем отправляться за продуктами для новогоднего стола — так вы освободите место для ингредиентов и блюд. Пора доесть остатки еды, убрать полупустые бутылочки с соусами — в общем, по максимуму расчистить полки.
- Лучше придерживаться проверенных рецептов, по которым вы готовите уже много лет. Ведь всегда есть шанс, что с новым блюдом что-то пойдет не так и вы останетесь без праздничного ужина. Необычные блюда, которыми хочется удивить гостей, лучше оставить на долгие новогодние каникулы, чтобы спокойно поэкспериментировать.
- Заблаговременно составьте план, какая посуда и инструменты понадобятся для приготовления праздничного ужина. Ну, скажем, вы точно уверены, что у вас есть огромная кастрюля для холодца, а между тем холодец вы уже пару лет не варили, а кастрюля заржавела или вы отвезли ее на дачу. Или же не хватает какой-то банальной мелочи вроде силиконовой кисточки для выпечки. В общем, проверьте, вся ли нужная посуда на месте, чтобы это не стало неприятным сюрпризом под Новый год.
- Иногда случается так, что гарнир к горячему уже готов, а мясо еще в духовке или основной ужин уже завершился, а десерт пока не готов. Чтобы избежать провалов и нестыковок во времени, составьте список. Запишите, что вы планируете готовить и сколько времени нужно на приготовление того или иного блюда. Так вы сможете прикинуть, когда и в какой очередности ставить блюда на плиту.
- Впрочем, если вы уже не рассчитали время и приготовили гарнир раньше горячего, не беда. Пюре, например, легко сохранить теплым в мультиварке, пока готовится основное блюдо. Просто установите самый легкий режим подогрева и спокойно готовьте дальше.
- Подумайте, какие блюда или ингредиенты для них можно приготовить за 1–2 дня до праздника, чтобы сэкономить время. Скажем, торт можно испечь накануне вечером, домашние соусы спокойно простоят в холодильнике пару дней, а заранее нарезанные овощи для салатов и гарниров можно заморозить заранее.
Дарим подарки близким
- Чтобы добавить подаркам индивидуальности и теплоты, прикрепите к подарочной упаковке вашу совместную с получателем подарка фотографию. Так вашим близким и друзьям будет проще отыскать свою коробочку или пакетик под елкой, да и бонус к умилению обеспечен.
- Если не хочется спрашивать напрямую, что подарить (или вы уже просто сбились с ног в поисках презента), попробуйте воспользоваться сайтами и приложениями по поиску идей для подарков. В них можно отсортировать тысячи идей по полу, возрасту, увлечениям человека и по характеру ваших с ним отношений. Возможно, вы найдете что-то необычное.
- Если у одариваемого «уже все есть» или ему трудно угодить, подарите что-нибудь сентиментальное. Скажем, мешочек конфет для подруги, которые она любила в детстве, или первые совместные фото — для мужа, или запись, где вы поете любимую мамину песню. Можно собрать даже целую ностальгическую шкатулку, наполнив ее чем-то, что имеет значение для ваших с человеком отношений.
- Приятным дополнением к любому презенту могут стать подарочные купоны. Нет, не скидочные из магазина у дома, а купоны на какое-то событие. Скажем, посидеть с ребенком подруги, чтобы она могла провести вечер с мужем в кафе; купон для детей на один день вредной и вкусной еды; что-то романтическое для партнера. Нужно лишь красиво оформить купон, благо в сети полно симпатичных шаблонов, которые можно распечатать и заполнить от руки.
Экономим время на уборке
- Чтобы сохранить гирлянды в порядке и в следующем году не тратить часы на распутывание узлов, обмотайте их вокруг ненужной вешалки-плечиков. В таком виде гирлянды можно смело отправить в коробку, не беспокоясь, что они спутаются или повредятся.
- Если перед Новым годом вы затеваете генеральную уборку, не пытайтесь сделать все за один день. Рассредоточьте задачи на несколько дней — например, по этой ссылке можно ознакомиться с 7-дневным планом уборки. Можете почерпнуть оттуда пару идей или составить свой список, исходя из ваших задач. И обязательно подключите к этому домашних.
- Новогодние каникулы — это такое время, когда все мы только и делаем, что едим вкусности. Расстраивает только одно: бесконечное мытье посуды. Чтобы не пачкать лишний раз тарелки и не тратить время на мытье, запаситесь одноразовыми картонными тарелками. Раз уж мы все равно постоянно таскаем из холодильника салатики и тортики, можно класть их на одноразовую посуду, а потом просто выбрасывать картонку и идти смотреть любимое кино.
- Чтобы убрать с пола блестки, конфетти и прочий микроскопический мусор, возьмите кусок пластилина. Все то, что пропустили пылесос и щетка, налипнет на пластилин.
Ждете Нового года? А какие секреты идеального праздника знаете вы?
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