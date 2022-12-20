25+ советов, благодаря которым Новый год наконец-то пройдет как праздник, а не как марафон

Словосочетание «новогодняя суета» говорит само за себя: в подготовке к празднику придется нелегко. Но что, если «убавить» суету на минимум, а новогоднее настроение «установить» на максимум? Мы собрали лайфхаки и советы, которые, возможно, смогут немного упростить подготовку к главному празднику в году. Ведь куда важнее провести время с близкими и отдохнуть, а не уработаться, стараясь все сделать идеально.