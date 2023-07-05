Детский тренер рассказала, какие 2 ошибки часто совершают родители у бассейна и на море. И об этом должен знать каждый

Летом многие из нас любят купаться в морях, реках, бассейнах и прочих водоемах. Но в это беззаботное время важно не забывать о безопасности своих детей. Именно об этом говорит на своих страницах в социальных сетях Никки Скарнати — сертифицированный тренер по плаванию. Она дает родителям советы по выбору безопасных купальников и заодно предупреждает, что может случиться с ребенком, закутанным в полотенце.

Сперва тренер рассказала об опасности купальников, которые сливаются с цветом воды. Она наглядно продемонстрировала это: надела подобный костюм на свою дочку и попросила ее зайти в бассейн. «Посмотрите, почему нельзя приобретать своим детям купальники голубого цвета. Ребенка трудно разглядеть под водой. Даже сейчас, когда она одна в бассейне, а вода в нем спокойная», — сказала в своем видео Никки. Действительно, после погружения в воду удалось рассмотреть лишь голову девочки. Если же представить, что купаться будут несколько детей, которые начнут активно играть и баловаться, то родители запросто могут упустить ребенка из вида.

Чтобы избежать этого, Скарнати попросила выбирать для детей купальные костюмы яркого цвета. Так родители смогут издалека увидеть своего ребенка в воде и вовремя помочь в случае, если случится какая-то неприятность. Профессиональные спасатели провели исследование, в котором выяснили, что лучше всего выбирать купальники неоновых цветов. Розовый и оранжевый подойдут для бассейна, а зеленый и желтый — для открытой воды. Эти оттенки лучше всего заметны в воде. Зато синий, голубой, зеленый, белый, черный, серый и фиолетовый или плохо видны, или вовсе не различаются уже на глубине 45 см.

В комментария к видео Никки люди писали, что раньше даже не задумывались об этом. Многие поблагодарили тренера за дельный совет, а кое-кто поделился своим опытом. Это 100% правда, я говорю как спасатель. Трудно рассмотреть под водой детей в купальниках голубого цвета, когда они оказались на дне и нуждаются в помощи. Поэтому всегда выбирайте яркие цвета, особенно для тех, кто плохо плавает, и для малышей. © bri__hull

Проще всего в воде заметить оранжевый цвет. Ведь даже астронавты надевают оранжевые костюмы. Так их проще будет обнаружить в случае вынужденного приземления в океане. © lara_vx

Я и до этого покупала яркие купальники для своего ребенка, потому что он любит именно такие. А теперь я сознательно буду избегать синего и голубого цвета. © saohalloran

Чуть позже Никки Скарнати рассказала о второй распространенной, но опасной ошибкой, которую допускают многие родители во время летнего отдыха. После купания они часто заворачивают детей в полотенце, накидывая его им на плечи. Оказывается, так ребенок подвергается серьезному риску. Если он случайно оступится и упадет в бассейн, то не сможет выплывать: его движения руками под водой будут ограничены из-за полотенца. Поэтому оно всегда должно находиться под мышками малыша. «Когда вы вытащите ребенка из бассейна, вытрите ему руки, потом поднимите их вверх и только потом оберните полотенце вокруг тела. Если малыш вдруг снова окажется в воде, он сможет свободно двигать руками. Так у него будет возможность выплыть самостоятельно», — отметила Никки.

Даже если ваш ребенок одет в купальник нужного цвета, не помешает поговорить с ним о правилах безопасности на воде и заодно поспособствовать их соблюдению: Нельзя брать напитки или еду в воду. Не стоит плавать раньше, чем через 30 минут после еды. Запрещено выпадать из поля зрения взрослых. Нельзя нырять, если в этом месте глубина составляет менее 2,5 метров. Запрещено толкать других людей даже во время игры. По возможности нужно плавать в составе группы, а не по одиночке. Эти простые правила стоит всегда напоминать детям. И они, конечно же, касаются не только плавания.