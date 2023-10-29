10 приемов осенне-зимнего стиля, которые в ходу у француженок, а мы чего-то ушами хлопаем

Весь мир считает стильных француженок образцом для подражания. Ведь они умудряются в любую пору года выглядеть так, будто только что сошли со страниц глянцевого журнала. Мы решили выяснить, какие секреты позволяют этим красавицам оставаться на высоте в осенне-зимний период.

Выбирают пальто нейтрального цвета и на размер больше

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Пальто является неотъемлемым элементом зимней моды. Француженки отдают предпочтение моделям верблюжьего или черного цвета. Они ценят эти оттенки за универсальность. Знаменитая парижанка Жанна Дамас поделилась своим секретом выбора зимнего пальто: «Я всегда беру на размер больше. Свободная вещь выглядит в разы роскошнее, чем приталенная».

Носят белые джинсы в холода

К белым джинсам у француженок совсем иной подход, нежели у жительниц других стран. Они относят светлые брюки из денима к базовым зимним вещам и считают, что в холодное время года этот предмет одежды в сочетании с пальто или курткой выглядит намного круче, чем весной или летом. Нужно только выбрать изделие из ткани поплотнее.

Не отказываются и от джинсовых юбок

Француженки считают, что длинные джинсовые юбки не знают сезонов, и с удовольствием носят их и в осенне-зимний период. Также они уверены, что это универсальный предмет гардероба, который подойдет и для повседневных образов, и для вечерних. В первом случае они будут сочетать джинсовую юбку с теплым свитером, во втором — с изящным топом и жакетом.

Сумочку выбирают эффектную

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Поскольку в холодный сезон мы чередуем не более 2–3 предметов верхней одежды, наши зимние образы выглядят идентично. Но француженок такое положение вещей не устраивает. Потому они приобретают яркие аксессуары для сочетаний с куртками и пальто. Яркие сумки, цветные головные уборы и шарфики позволяют им выглядеть изо дня в день по-разному. К слову, в этой статье мы писали, каким моделям сумок отдают предпочтение жительницы Франции.

Вязаные рукавицы не приветствуют

Редкая модница Франции предпочтет вязаные перчатки или варежки элегантным кожаным или замшевым изделиям. Причем выбирают они пару подлиннее, чтобы между рукавом пальто и перчаткой не было зазора. Что касается цвета, то чаще всего это черный или коричневый.

Не прячут шелковые шарфы на антресоли

Француженки охотно сочетают теплое пальто с любимым шелковым шарфом. Широкие шарфы из шерсти некоторые из них надевают лишь в сильные холода. Да и то, порой жительницы Франции повязывают теплый шарф поверх шелкового. Несложно догадаться, что это решение позволяет им выглядеть круто, когда они заходят в помещение и снимают верхний аксессуар.

Альтернатива шарфу — высокое горло свитера

Жительницы самой романтичной страны в мире также не обходятся зимой без свитера с высокой горловиной. Он может быть черного, серого или бежевого оттенка. Горловина изделия порой заменяет модницам шарф.

Вместо шапки часто выбирают кепку

У жителей других стран кепка чаще всего ассоциируется с теплым временем года. Этот головной убор многие, как правило, носят в целях защиты от солнечных лучей. Но француженки ломают стереотипы. Они надевают кепки и зимой, сочетая их с верхней одеждой оверсайз.

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Почему бы не последовать их примеру в те дни, когда температура воздуха приемлема для прогулки с открытыми ушами?

Носят небрежные прически

© Abaca Press / Alamy Stock Photo , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Французские модницы, надев свитер, не поправляют волосы: кончики остаются в горловине свитера. Таким образом получается расслабленный образ. К слову, фешен-эксперты рекомендуют такое решение всем. Наэлектризованные волосы поверх куртки или пальто испортят даже самый изысканный зимний образ. Но если вы не хотите прятать локоны в горловине свитера, то есть еще одно решение. Как сделать так, чтобы и зимой на улице прическа выглядела круто, мы писали здесь.

Не обходятся без водолазок

NICOLA GLEICHAUF / SIPA / East News

Жительницы Франции любят водолазки. С этим предметом гардероба они создают стильные зимние образы, надевая его под рубашку, блузку или свитер. Конечно же, первое преимущество такого решения — сохранение тепла. Но есть и еще один неочевидный плюс многослойного образа, о котором поведала жительница Франции: «На улицах Парижа бывает довольно холодно, а в офисах и кафе — жарко. У вас должна быть возможность что-то снять, чтобы чувствовать себя комфортно».

Конечно, в холодный период года создавать стильные образы в разы сложнее, чем весной и летом. Ведь в первую очередь надо заботиться о том, чтобы было тепло. Но нет ничего невозможного, как доказали нам француженки. Главное — уделить внимание деталям. Вот здесь еще 10 советов, которые помогут выглядеть круто даже в лютые холода.

Фото на превью Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News