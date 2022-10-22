10 звезд, чьи украшения говорят за них без слов, а мы с первого раза и не расслышали

К публичным личностям всегда приковано много внимания. То папарацци сделают фото из-за угла, то фанат выложит в социальные сети случайно пойманный кадр. Иногда на этих фото мы замечаем украшения, которые на первый взгляд кажутся просто стильным аксессуаром. А на деле оказывается, что в драгоценностях и бижутерии скрыто тайное послание или вложено столько смысла, что мы и представить не могли.

Бритни Спирс

Сэм Асгари и Бритни Спирс обручились в сентябре 2021 года, примерно через 5 лет после знакомства. Мы обратили внимание на обручальное кольцо певицы, которое на сайте бренда-производителя называется «Львица». И неспроста, ведь именно это слово выгравировано на внутренней стороне украшения и является прозвищем Спирс, которым ее называет супруг.

Шайа Лабаф

Шайа в крайне причудливой манере выражает любовь к своему отцу. У него есть кулон в яркой золотой рамке, сделанный по специальному заказу. На нем имеется крошечная ручная роспись, изображающая отца актера Джеффри Крейга Лабафа в роли клоуна на родео.

Меган Фокс

Invision / Invision / East News

MGK, жених Меган, сделал ей предложение в январе 2022 года после полутора лет знакомства. Обручальное кольцо актрисы довольно необычное, оно состоит из 2 больших драгоценных камней. И неспроста. «Я знаю, что традиционно должно быть кольцо с одним камнем. Но мы разработали дизайн так, чтобы их было два. Изумруд — это ее камень, он подходит Меган по дате рождения. Бриллиант — мой камень. Они соединяются как две половинки одной души, образуют сердце, которое символизирует нашу любовь», — сказал MGK.

Кейт Миддлтон

Мало кто знает, что идея дизайна обручального кольца Кейт вдохновлена семейной историей. В 1840 году накануне свадьбы принц Альберт подарил королеве Виктории сапфировую брошь. Она вдохновила принца Чарльза, когда он выбирал обручальное кольцо для принцессы Дианы. Украшения выглядят идентично, так как оба представляют собой гигантские сапфиры, заключенные в круг из бриллиантов. Позже это кольцо перешло по наследству сыну Дианы, принцу Уильяму. А он уже преподнес его своей тогда еще невесте — Кейт Миддлтон.

Джонни Депп

Еще в 1990-х годах Джонни заказал кольцо с черепом и еще 3 копии у знаменитого ювелира. Копии предназначались для друзей Деппа: Игги Попа, Джима Джармуша и Джонатана Шоу. Четверка друзей основала некий клуб, и кольца обозначали членство в нем. Каждый символ на этом серебряном кольце с красными камнями имеет глубокое личное значение для актера. 3 — его любимое число. Знак вопроса, расположенный на противоположной стороне кольца, является отсылкой к фильму «Храбрец», снятом самим Деппом в 1997 году, и символизирует поиски актером смысла жизни. Голливудская звезда считает, что жизнь — это череда вопросов и мы можем прожить ее, только найдя на них ответы. Еще Джонни говорит, что в целом кольцо символизирует дружбу и цикличность жизни.

Ариана Гранде

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

На обручальном кольце Арианы можно рассмотреть овальный бриллиант и жемчужину. Поклонники полагали, что жемчужина появилась на нем позже и что она взята с булавки для галстука дедушки певицы. Кольцо с этой жемчужиной ей подарила бабушка. Гранде написала в своих социальных сетях, что бабуля подарила ей этот жемчуг после того, как ей приснился дедушка. Во сне он сказал, что этот драгоценный камень будет защищать их внучку, Ариану. Догадки поклонников в какой-то мере подтвердились, когда дизайнер кольца давал интервью по этому поводу.

Меган Маркл

AP / Associated Press / East News , AP / Associated Press / East News

Во время популярного спортивного соревнования Меган заметили с 2 бриллиантовыми кольцами на пальцах. Недавно основательница Shiffon Co. поделилась информацией о символизме такого выбора. Каждое украшено одним маленьким бриллиантом и одним побольше. Это символ женщин, которые поддерживают друг друга в разных сферах. Движение, связанное с ношением таких украшений, получило название «Обещание на мизинце». А Меган таким образом выразила женскую солидарность.

Король Карл III

UPPA / Photoshot / REPORTER / East News , JANE BARLOW / AFP / East News

Если посмотреть на фото короля десятилетия назад и сегодня, то можно заметить, что он всегда носит на мизинце золотое кольцо. Это кольцо-печатка, его часто называют «джентльменским кольцом». Такое украшение может символизировать семейное наследие человека или указывать на его социальный статус. Кольцо с печаткой традиционно носят на мизинце недоминирующей руки. К слову, монарх носит украшение рядом с обручальным кольцом.

Кейт Уинслет

Invision / Invision / East News

Дружба Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет стала притчей во языцех. Но мало кто знает, что на съемках их совместного фильма «Дорога перемен» Лео подарил подруге великолепное золотое кольцо. На нем есть особая гравировка, но Кейт не говорит никому, какая именно. Подарок от Ди Каприо актриса носит рядом со своим обручальным кольцом.

Кэти Перри

FR170557 AP / Associated Press / East News

В День святого Валентина в 2019 году Орландо Блум сделал Кэти предложение и преподнес ей кольцо в форме цветка. Это является прямой отсылкой к его фамилии (в переводе Bloom означает «цвести». — Прим. ADME). Таким образом актер обозначил, что они одна семья.

А у вас есть украшения с особым смыслом?