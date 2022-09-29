11 ошибок в подборе головного убора, которыми грешат даже отчаянные модницы

Головной убор призван не только согревать нас в непогоду, но и придавать образу модный вид. Скоро наступят холода, а значит, сейчас самое время подумать о том, как вписать наши любимые шапки, шляпы и береты в гардероб и избежать распространенных в этом деле ошибок.

Заправленные за уши волосы

Шапка бини поможет создать классный повседневный образ, но для этого еще нужно правильно ее носить. Вариант, при котором волосы заправлены за уши, неплох. Но все же такие шапки круче носить по-другому: распустить волосы, предварительно сделав пробор сбоку или по центру. Это хороший способ продемонстрировать свою шевелюру и выглядеть максимально естественно.

Меховая шапка с «ушками»

Richard Shotwell / Invision / AP / East News , HUSSEIN ANWAR / SIPA / East News

Шапка из меха сама по себе считается символом роскоши. Дополнительные детали, будь то маленькие «ушки» или завязки, ей просто не нужны. Они могут даже добавить образу комичности. Минималистичность и идеальная посадка — вот на что стоит смотреть, покупая меховую шапку.

Перегруженный образ

Головной убор, как правило, или дополняет образ, или становится его центром. Наряд, и так богатый деталями, может пострадать, если его дополнить еще и кепкой или шапкой. Но вот минималистичный наряд уместно дополнить, например, кепкой газетчика. Получится непринужденно и с изюминкой.

Челка, прижатая шапкой

Если прижать челку резинкой головного убора, от красивой укладки ничего не останется. Более того, прическа может потом выглядеть словно корова лизнула. Шапку можно сдвинуть на затылок или попробовать зачесать челку чуть на бок. Еще можно просто откинуть челку назад, чтобы она полностью оказалась под шапкой.

Шляпа из любого материала, кроме фетра

Осенью и зимой стилисты рекомендуют остановить свой выбор на фетровой шляпе. Шляпу-федору из других материалов лучше оставить для летних выходов. Фетр придает головному убору структурированную форму и добавляет нотку гламура в повседневный образ.

Головной убор, не подходящий форме лица

PIXELFORMULA / SIPA / East News

Кепка добавляет остроты любому образу. Единственное, о чем не стоит забывать при выборе такого головного убора, — шерстяной трикотаж, из которого сшита, например, плоская кепка, довольно плотно прилегает к голове, а это работает против обладательниц лица круглой формы. А вот кепка ньюсбой с ее острыми углами и четкой формой помогает удлинить округлые лица.

Расцветка, включающая несколько контрастных оттенков

PIXELFORMULA / SIPA / East News , PIXELFORMULA / SIPA / East News

Различные тканевые вставки и другие декоративные элементы могут выглядеть очень круто. Но такие шляпки и шапки, включающие разные цвета, подойдут лишь заядлым модницам: подбор прочих вещей из образа под разноцветную шляпку может занять время и отнять силы.

Берет в сочетании с простыми брюками

Берет всегда в моде. Носить этот головной убор можно любым способом: сдвинув набок, на макушку или надев задом наперед. Для берета важно другое — с чем его сочетать. В комплекте со стильными джинсами он будет смотреться куда более выигрышно, чем со спортивными брюками или черными легинсами.

Шапка-ушанка на невысоких девушках

PIXELFORMULA / SIPA / East News

Шапка-ушанка — идеальное решение для холодного времени года. Будь она из натурального или из искусственного меха, в ней будет тепло. Но важно помнить, что в целом такая модель идет только высоким девушкам. Меховая шапка-ушанка делает фигуру более приземистой, поэтому женщинам невысокого роста подходит меньше.

Головной убор — единственная кожаная вещь в образе

Головной убор из кожи — стильное решение для холодного времени года. Однако при выборе такого аксессуара стоит помнить одно правило: кожа должна сочетаться с кожей. Иными словами, кожаный берет или кепка должны перекликаться с сумочкой или ботинками. Это добавит образу необходимую целостность.

Детский фасон

Помпоны добавляют изюминку базовой шапочке. Эти аксессуары бывают разных цветов и форм, однако стоит соблюдать меру. Любителям классических стилей, не желающим привлекать к себе лишнее внимание, лучше все же отдать яркую шапочку с помпоном и оригинальным козырьком ребенку.