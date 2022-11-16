12 хитрых деталей, которые сделают вашу квартиру удобной и продуманной до мелочей

Недооценивать нюансы довольно опасно. Ведь даже самые маленькие и незначительные на первый взгляд неудобства, накапливаясь в большом количестве, могут уже довольно сильно влиять на качество жизни. Мы считаем, что допускать это в современном мире, и без того полном стресса, нельзя. Поэтому решили разобраться, какие небольшие решения, воплощенные в квартире уже сейчас, могут сэкономить кучу времени и нервов в будущем.

12. Фиксатор для телевизора

Не всем нравится вешать телевизоры на стену, поэтому порой они занимают почетное место на полках или специальных тумбах. Вот только мало кто задумывается, что это не слишком безопасно, ведь его довольно просто задеть и уронить, а при наличии в доме детей такие риски увеличиваются в 2 раза. Во избежание неожиданных неприятностей лучше заблаговременно приобрести и установить простейшие фиксаторы, которые крепятся к стене за телевизором и не дают ему опрокинуться.

11. Скрытый плинтус

Стандартные плинтусы — одни из самых надоедливых пылесборников, и тем не менее многие из нас по привычке продолжают устанавливать именно их. Между тем уже давно существуют гораздо более продуманные скрытые варианты. За счет почти полного отсутствия выступов и зазоров они не скапливают на себе пыль. Кроме того, в некоторые модели встроено светодиодное освещение, которое подсветит пыль на полу и сделает уборку еще качественнее и проще.

10. Сушилка-невидимка

Сушилка для белья — необходимая вещь, однако как же раздражает, что она занимает очень много пространства, а также требует места для хранения. К счастью, теперь существует огромное количество альтернатив стандартной сушилке: сушилки-гармошки, небольшие устройства с прищепками либо же совсем незаметные варианты. Например, небольшое узкое устройство, как на фото выше, вешается на стену, а затем из него при необходимости вытягивается панель с веревками и крепится к противоположной стене.

9. Плитка большого формата

Мелкая плитка не слишком удачное решение по нескольким причинам. Во-первых, обилие мелких деталей визуально уменьшает пространство. А во-вторых, это крайне непрактично, так как большое количество плиточных швов требует довольно много времени и сил для очистки. Крупная же плитка, напротив, увеличивает комнату, но главное — в дальнейшем упрощает процесс уборки, так как образует гораздо меньше стыков.

8. Глубокий придверный коврик

Высокие резиновые коврики — возможно, и не самый эстетичный вариант, однако уж точно максимально практичный. Во влажную погоду, когда к обуви прилипает большое количество грязи, важно не только эффективно соскрести ее с подошвы, но и не разнести по дому. С обычных ковриков высохший песок довольно легко может распространиться по коридору. При наличии же глубокого резинового коврика снятая с подошвы грязь попадает в выступы и уже точно никуда не денется до момента, когда вы решите подмести или протереть пол.

7. Быстросъемное сиденье для унитаза

Наверное, мало кого не раздражают при уборке стандартные крепления от сиденья унитаза, которые не позволяют легко отсоединить его от сантехники. Из-за этого приходится изрядно повозиться и изощриться, чтобы отмыть их и близлежащее пространство. К счастью, решить эту проблему легко с помощью установки быстросъемного сиденья. У таких моделей к чаше прикрепляются только специальные петли, а в сиденье есть отверстия, которые легко насаживаются и снимаются с них. Таким образом тщательная промывка сантехники становится гораздо проще.

6. Темные плиточные швы

Белая затирка наиболее популярна, и большинство людей отдает ей предпочтение будто по привычке, когда дело доходит до ремонта. Однако в быту это решение, как правило, быстро всех разочаровывает, так как швы очень быстро загрязняются и выглядят совсем неэстетично. Поэтому если размеры помещения и ваш собственный вкус позволяют отдать предпочтение темной затирке — лучше сделать это, чтобы затем долго наслаждаться красотой помещения.

5. Резиновые накладки для зазоров в столешнице

Порой при установке плиты или раковины между ними и столешницей остаются щели. Казалось бы, это не такая уж и большая проблема, однако когда задумываешься о том, как много всяческих крошек и мусора может туда попасть во время готовки и как тяжело потом это все убрать, становится уже не до смеха. Специальные силиконовые накладки легко решают этот вопрос. Они плотно закрывают собой зазоры, а при необходимости легко убираются и промываются.

4. Карниз скрытого типа

Стандартные открытые карнизы представляют собой такой же надоедливый пылесборник, как и плинтусы. Но и этот вопрос тоже легко решается установкой карниза скрытого типа. В случае глобального ремонта его и вовсе можно спрятать в специально подготовленных нишах, то есть как бы встроить гардину в потолок. Если же речь идет о простой замене, то идеально подойдет плоский накладной карниз, скрытый за декоративной планкой или плинтусом, которые протереть легче, чем штангу и крючки.

3. Складное ведро для мытья полов

Выделять место под подобные вещи не только сложно, но и обидно — ведь ведро на видном месте портит вид, а в шкафу встает неуклюже и так или иначе создает беспорядок. К счастью, теперь исправить это крайне просто благодаря складным ведрам, которые в виде плоской «доски» легко пристроить куда угодно без вреда для порядка и красоты.

2. Пробковый компенсатор вместо порожков

Основная проблема классических межкомнатных порожков в том, что они выпирают над уровнем пола и так или иначе собирают пыль и мелкий мусор. Из-за этого просто пройтись поверх них шваброй бывает недостаточно и приходится очищать их отдельно. Не говоря уже о том, что пластиковые аналоги к тому же могут ломаться и крошиться. С учетом всего сказанного, намного проще и дальновиднее установить специальные пробковые компенсаторы. Так и щель на стыке будет защищена, и порог будет гладким.

1. Удобное расположение держателя туалетной бумаги

Поначалу местоположение держателя может показаться мелочью. Однако на практике его установка в не слишком удачном месте может стать неприятным раздражителем, если постоянно придется изворачиваться, тянуться и задирать руки, чтобы добыть бумагу. Поэтому стоит запомнить, что общепринятым стандартом действительно удобной установки является ближайшая боковая стена на расстоянии около 30 см перед унитазом. Если же такой вариант невозможен, то следует рассмотреть стену впереди (если она в зоне досягаемости), либо же и вовсе стоячий немонтируемый держатель, который легко перемещать по комнате.