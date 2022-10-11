12 знаменитых дам, которые, кажется, и сами не ожидали, что их обувь вызовет столько разговоров

Знаменитые дамы то и дело напоминают о себе яркими появлениями на светских мероприятиях. Разумеется, в первую очередь зрителям бросаются в глаза их платья, аксессуары и прически. Но порой главной темой для обсуждения становится обувь. Это может быть и роскошная пара с привлекательным дизайном, и туфли, которые кажутся уж очень замысловатыми и непрактичными.

Блейк Лайвли

Polaris / East News

Блейк Лайвли — одна из тех знаменитостей, которые не пользуются услугами стилистов и все образы продумывают самостоятельно. А еще она большая любительница стильной обуви. «В паре от Лубутена чувствуешь себя гламурно, даже когда ходишь по дому в пижаме», — делится актриса. Действительно, от ее туфель со стразами глаз не оторвать.

Анджелина Джоли

Чувство стиля у Анджелины не отнять. Она не боится экспериментировать и шикарно выглядит как в кожаных штанах, так и в изящном платье. А на фотосессии, посвященной выходу ленты «Малефисента: Владычица тьмы», актриса была в туфлях с металлическими шипами. Кажется, такая обувь прекрасно подошла бы и ее персонажу из фильма.

Хелена Бонем Картер

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News

В плане создания самобытного образа Хелене Бонем Картер нет равных. Ее наряды всегда яркие, а порой и сумасбродные. Так, на одну из церемоний премии «Золотой глобус» актриса надела туфли разного цвета и вот как прокомментировала это: «А кто сказал, что я не могу сделать так? Мода — это развлечение. Да, есть правила о том, что следует носить. Но порой хочется сломать шаблон. Мир от этого не рухнет».

Марион Котийяр

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Марион Котийяр необычайно прекрасна в платье от Christian Dior. Образ дополняют туфли с причудливым изогнутым каблуком, который сразу привлекает к себе внимание.

Виктория Бекхэм

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Безупречный минималистичный стиль стал визитной карточкой Виктории. Эта дама выглядит шикарно всякий раз, когда появляется на публике. Недавно она засветилась на показе осенне-зимней коллекции одежды в Провансе. Трудно не обратить внимание на ее обувь. Это пантабутсы — сапоги и штаны одновременно.

Тейлор Момсен

Coleman-Rayner / East News , face to face / Reporter / East News

Тейлор Момсен — та еще модница. Певица одинаково хорошо подбирает и строгие, и довольно смелые образы. Взять только ее сапоги со множеством застежек и ремешков. Интересно, сколько уходит времени, чтобы все это застегнуть.

Леди Гага

MediaPunch Inc. / East News , MAVRIXONLINE.COM / East News

Увидеть Леди Гага в обычной одежде — целое событие. Звезда то и дело появляется на публике в эксцентричных нарядах и ровно в таком стиле предстала на презентации своего аромата духов. Артистка была в костюме, похожем на флакон, а на ее ногах красовались ботильоны с изображением забирающихся вверх мужчин. Чуть позже женщину заметили в туфлях с каблуками в виде все того же флакона с духами.

Briquet Nicolas / ABACA / East News , Briquet Nicolas / ABACA / East News

Дженнифер Лопес

AFP / East News

Определенно, Дженнифер Лопес неровно дышит к стильной обуви. И вкус у певицы действительно хорош. Посмотреть только на туфли, в которых она появилась на премьере фильма «Идеальный выбор».

Холли Мэдисон

CPA, PacificCoastNews.com / East News , James Atoa / Everett Collection / East News

Модель Холли Мэдисон с фантазией подошла к выбору обуви для похода на выставку собак. Каблуки на ее туфлях были в форме танцующих пуделей с золотыми ошейниками. Пожалуй, это идеальная пара для выгула питомца.

Сара Полсон

Invision / Invision / East News

Стилисты всерьез поработали над образом Сары Полсон. Белая майка с принтом на бахроме и нейлоновая юбка идеально дополняются серьгами и сумочкой в цвет наряда. Но взгляд все равно сразу падает на туфли с контрастным ремешком и откинутым белым верхом.

Рита Ора

bauergriffinonline.com / East News

Кажется, Рита Ора нашла ту пару обуви, которая перетянет на себя внимание от любого наряда. Ну правда, трудно даже просто оторвать взгляд от этих красных ботильонов с заклепками.

Джулианна Мур

Matt Baron / BEImages / East News

Кажется, Джулианна Мур подобрала слишком узкую обувь для выхода на красную дорожку. Ее пальцы вывалились из ремешков прямо во время мероприятия. А поклонники тут же превратили это в самое обсуждаемое событие вечера. Позже актриса призналась, что не почувствовала дискомфорта.

А у вас есть необычная обувь? Какую из вышеперечисленных пар вы бы смогли встроить в свой образ?