12 знаменитых дам, которые, кажется, и сами не ожидали, что их обувь вызовет столько разговоров
Знаменитые дамы то и дело напоминают о себе яркими появлениями на светских мероприятиях. Разумеется, в первую очередь зрителям бросаются в глаза их платья, аксессуары и прически. Но порой главной темой для обсуждения становится обувь. Это может быть и роскошная пара с привлекательным дизайном, и туфли, которые кажутся уж очень замысловатыми и непрактичными.
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли — одна из тех знаменитостей, которые не пользуются услугами стилистов и все образы продумывают самостоятельно. А еще она большая любительница стильной обуви. «В паре от Лубутена чувствуешь себя гламурно, даже когда ходишь по дому в пижаме», — делится актриса. Действительно, от ее туфель со стразами глаз не оторвать.
Анджелина Джоли
Чувство стиля у Анджелины не отнять. Она не боится экспериментировать и шикарно выглядит как в кожаных штанах, так и в изящном платье. А на фотосессии, посвященной выходу ленты «Малефисента: Владычица тьмы», актриса была в туфлях с металлическими шипами. Кажется, такая обувь прекрасно подошла бы и ее персонажу из фильма.
Хелена Бонем Картер
В плане создания самобытного образа Хелене Бонем Картер нет равных. Ее наряды всегда яркие, а порой и сумасбродные. Так, на одну из церемоний премии «Золотой глобус» актриса надела туфли разного цвета и вот как прокомментировала это: «А кто сказал, что я не могу сделать так? Мода — это развлечение. Да, есть правила о том, что следует носить. Но порой хочется сломать шаблон. Мир от этого не рухнет».
Марион Котийяр
Марион Котийяр необычайно прекрасна в платье от Christian Dior. Образ дополняют туфли с причудливым изогнутым каблуком, который сразу привлекает к себе внимание.
Виктория Бекхэм
Безупречный минималистичный стиль стал визитной карточкой Виктории. Эта дама выглядит шикарно всякий раз, когда появляется на публике. Недавно она засветилась на показе осенне-зимней коллекции одежды в Провансе. Трудно не обратить внимание на ее обувь. Это пантабутсы — сапоги и штаны одновременно.
Тейлор Момсен
Тейлор Момсен — та еще модница. Певица одинаково хорошо подбирает и строгие, и довольно смелые образы. Взять только ее сапоги со множеством застежек и ремешков. Интересно, сколько уходит времени, чтобы все это застегнуть.
Леди Гага
Увидеть Леди Гага в обычной одежде — целое событие. Звезда то и дело появляется на публике в эксцентричных нарядах и ровно в таком стиле предстала на презентации своего аромата духов. Артистка была в костюме, похожем на флакон, а на ее ногах красовались ботильоны с изображением забирающихся вверх мужчин. Чуть позже женщину заметили в туфлях с каблуками в виде все того же флакона с духами.
Дженнифер Лопес
Определенно, Дженнифер Лопес неровно дышит к стильной обуви. И вкус у певицы действительно хорош. Посмотреть только на туфли, в которых она появилась на премьере фильма «Идеальный выбор».
Холли Мэдисон
Модель Холли Мэдисон с фантазией подошла к выбору обуви для похода на выставку собак. Каблуки на ее туфлях были в форме танцующих пуделей с золотыми ошейниками. Пожалуй, это идеальная пара для выгула питомца.
Сара Полсон
Стилисты всерьез поработали над образом Сары Полсон. Белая майка с принтом на бахроме и нейлоновая юбка идеально дополняются серьгами и сумочкой в цвет наряда. Но взгляд все равно сразу падает на туфли с контрастным ремешком и откинутым белым верхом.
Рита Ора
Кажется, Рита Ора нашла ту пару обуви, которая перетянет на себя внимание от любого наряда. Ну правда, трудно даже просто оторвать взгляд от этих красных ботильонов с заклепками.
Джулианна Мур
Кажется, Джулианна Мур подобрала слишком узкую обувь для выхода на красную дорожку. Ее пальцы вывалились из ремешков прямо во время мероприятия. А поклонники тут же превратили это в самое обсуждаемое событие вечера. Позже актриса призналась, что не почувствовала дискомфорта.
А у вас есть необычная обувь? Какую из вышеперечисленных пар вы бы смогли встроить в свой образ?