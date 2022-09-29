13 знаменитых женщин, чьи образы претерпели такое преображение, что их теперь с трудом узнаешь на старых фото

Ни для кого не секрет, что популярность голливудских селебрити зачастую зависит от их внешнего вида и умения преподнести себя на публике. Именно поэтому вопрос выбора грамотного стилиста перед звездами стоит наиболее остро: от наметанного взгляда и развитого чувства стиля этого специалиста может даже зависеть дальнейшая карьера знаменитости.

Блейк Лайвли

Jackson Lee / starmaxinc.com / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

В середине 2000-х Блейк Лайвли одевалась совсем как обычная девчонка из соседнего подъезда: большинство ее нарядов было в повседневном стиле, а укладки больше походили на пляжные, чем на голливудские.

Однако этот образ уже остался в прошлом — супруга Райана Рейнольдса давно уже считается чуть ли не главной иконой стиля. И это при том, что актриса никогда не обращалась к услугам стилиста, а стала им сама для себя.

Бейонсе

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После того как Бейонсе покинула группу Destiny’s Сhild и отправилась в свободное плавание в мире музыки, ей пришлось некоторое время искать не только свой фирменный стиль, но и личного стилиста. С тех самых пор она остается верна Зерине Акерс — девушке, чьи головокружительные наряды превратили певицу в настоящую законодательницу моды.

Кэти Перри

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Стиль Кэти Перри в начале ее звездной карьеры был далеко не таким запоминающимся, каким он является сейчас. Впрочем, положение дел вскоре изменилось. Стилист девушки Татьяна Уотерфорд помогла ей не только найти идеальные образы, но и превратиться в настоящую диву эпатажа: наряды певицы сегодня способны восхитить даже самых привередливых ценителей моды.

Эмма Уотсон

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Начиная с 2012 года Эмма Уотсон выглядит как настоящее произведение искусства. Причина тому — начало ее плотного сотрудничества сразу с несколькими профессиональными стилистами. Успехи творческой коллаборации актрисы и ее помощников так высоки, что сегодня уже мало кто помнит стиль Эммы до ее с ними знакомства.

Лили Коллинз

Лили Коллинз вот уже много лет прибегает к услугам голливудских стилистов. Ее образы становятся все более изысканными и почти аристократическими не только в популярном сериале «Эмили в Париже», но и в обычной жизни. Однако, возможно, именно этого эффекта и добиваются ее профессиональные помощники, которые отражают внутреннюю натуру актрисы при помощи все более утонченных платьев.

Кейли Куоко

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Звезда «Теории Большого взрыва» на заре своей карьеры тоже не могла похвастаться непревзойденным чувством стиля. Однако после встречи с Брэдом Горески — одним из главных голливудских стилистов — девушка заметно преобразилась и превратилась в элегантно одетую кинозвезду.

Келли Осборн

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Когда-то Келли Осборн только и мечтала вырваться из тени своих знаменитых родителей. Для этого девушка надевала самые эпатажные наряды, которые только могла найти, носила панковские прически и мрачноватые платья.

Однако, обратившись к стилисту, селебрити превратилась из трудного подростка в готическую принцессу, при этом ни капли не изменив своей любви к черному цвету.

Кая Скоделарио

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Звезда «Пиратов Карибского моря» тоже долго искала свой стиль. И не зря — ее последние наряды вполне оправдывают почетное звание голливудской знаменитости. В поисках идеального платья Кае иногда помогает известный в Голливуде стилист Рэйчел Вонг, которая создает девушке вдохновляющие образы.

Сирша Ронан

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Имя Элизабет Зальцман наверняка знакомо поклонникам таланта Сирши Ронан — именно эта девушка однажды превратила юную актрису в настоящую кинозвезду. Стилист и ее подопечная вместе создавали идеальные образы несколько лет, и такая творческая коллаборация принесла свои плоды: вкусы Сирши в одежде уже практически не уступают вкусам профессионального стилиста.

Шейлин Вудли

Michael Germana / Everett Collection / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Илария Урбинати — один из самых влиятельных голливудских стилистов — однажды взяла под свое крыло звезду фильмов «Виноваты звезды» и «Дивергент». Таким образом, именно талант Иларии однажды превратил Шейлин из простой милой девочки в блистательную диву империи грез.

Хлоя Грейс Морец

Charles Sykes / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News

Хлоя Грейс Морец — давняя поклонница Louis Vuitton. И хотя нынешний стиль одежды юной актрисы совершенно отличен от ее прежних образов, девушка все еще остается верна своим привязанностям. Так, Морец удостоила своим вниманием важное событие в мире моды Met Gala 2019 именно в наряде любимого бренда.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

George Taylor / Everett Collection / East News , ANGELA WEISS/AFP / East News

Сестры Олсен издавна были известны своими нарядами в стиле бохо, любовью к многослойной одежде и эклектичным выбором аксессуаров. Лишь спустя время выяснилось, что за образы девушек была ответственна стилист Джуди Шварц, с которой актрисы попрощались в середине 2000-х. Тогда же девушки основали свой собственный бренд одежды, который до сих пор характеризуется монохромными оттенками и лаконичным кроем.

Аня Тейлор-Джой

C. Kasady, PacificCoastNews / East News , E. Catarina / Starface/STARFACE PHOTO / East News

Точно так же как Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Аня Тейлор-Джой не просто сменила личного стилиста, но даже стала им сама. Актрисе приписывают создание нескольких ее последних образов, и некоторым из них удалось завоевать бешеную популярность среди ценителей высокой моды.

А какое из представленных выше платьев вы бы и сами с удовольствием надели на торжественное мероприятие?