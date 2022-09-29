13 знаменитых женщин, чьи образы претерпели такое преображение, что их теперь с трудом узнаешь на старых фото
Ни для кого не секрет, что популярность голливудских селебрити зачастую зависит от их внешнего вида и умения преподнести себя на публике. Именно поэтому вопрос выбора грамотного стилиста перед звездами стоит наиболее остро: от наметанного взгляда и развитого чувства стиля этого специалиста может даже зависеть дальнейшая карьера знаменитости.
Блейк Лайвли
В середине 2000-х Блейк Лайвли одевалась совсем как обычная девчонка из соседнего подъезда: большинство ее нарядов было в повседневном стиле, а укладки больше походили на пляжные, чем на голливудские.
Однако этот образ уже остался в прошлом — супруга Райана Рейнольдса давно уже считается чуть ли не главной иконой стиля. И это при том, что актриса никогда не обращалась к услугам стилиста, а стала им сама для себя.
Бейонсе
После того как Бейонсе покинула группу Destiny’s Сhild и отправилась в свободное плавание в мире музыки, ей пришлось некоторое время искать не только свой фирменный стиль, но и личного стилиста. С тех самых пор она остается верна Зерине Акерс — девушке, чьи головокружительные наряды превратили певицу в настоящую законодательницу моды.
Кэти Перри
Стиль Кэти Перри в начале ее звездной карьеры был далеко не таким запоминающимся, каким он является сейчас. Впрочем, положение дел вскоре изменилось. Стилист девушки Татьяна Уотерфорд помогла ей не только найти идеальные образы, но и превратиться в настоящую диву эпатажа: наряды певицы сегодня способны восхитить даже самых привередливых ценителей моды.
Эмма Уотсон
Начиная с 2012 года Эмма Уотсон выглядит как настоящее произведение искусства. Причина тому — начало ее плотного сотрудничества сразу с несколькими профессиональными стилистами. Успехи творческой коллаборации актрисы и ее помощников так высоки, что сегодня уже мало кто помнит стиль Эммы до ее с ними знакомства.
Лили Коллинз
Лили Коллинз вот уже много лет прибегает к услугам голливудских стилистов. Ее образы становятся все более изысканными и почти аристократическими не только в популярном сериале «Эмили в Париже», но и в обычной жизни. Однако, возможно, именно этого эффекта и добиваются ее профессиональные помощники, которые отражают внутреннюю натуру актрисы при помощи все более утонченных платьев.
Кейли Куоко
Звезда «Теории Большого взрыва» на заре своей карьеры тоже не могла похвастаться непревзойденным чувством стиля. Однако после встречи с Брэдом Горески — одним из главных голливудских стилистов — девушка заметно преобразилась и превратилась в элегантно одетую кинозвезду.
Келли Осборн
Когда-то Келли Осборн только и мечтала вырваться из тени своих знаменитых родителей. Для этого девушка надевала самые эпатажные наряды, которые только могла найти, носила панковские прически и мрачноватые платья.
Однако, обратившись к стилисту, селебрити превратилась из трудного подростка в готическую принцессу, при этом ни капли не изменив своей любви к черному цвету.
Кая Скоделарио
Звезда «Пиратов Карибского моря» тоже долго искала свой стиль. И не зря — ее последние наряды вполне оправдывают почетное звание голливудской знаменитости. В поисках идеального платья Кае иногда помогает известный в Голливуде стилист Рэйчел Вонг, которая создает девушке вдохновляющие образы.
Сирша Ронан
Имя Элизабет Зальцман наверняка знакомо поклонникам таланта Сирши Ронан — именно эта девушка однажды превратила юную актрису в настоящую кинозвезду. Стилист и ее подопечная вместе создавали идеальные образы несколько лет, и такая творческая коллаборация принесла свои плоды: вкусы Сирши в одежде уже практически не уступают вкусам профессионального стилиста.
Шейлин Вудли
Илария Урбинати — один из самых влиятельных голливудских стилистов — однажды взяла под свое крыло звезду фильмов «Виноваты звезды» и «Дивергент». Таким образом, именно талант Иларии однажды превратил Шейлин из простой милой девочки в блистательную диву империи грез.
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец — давняя поклонница Louis Vuitton. И хотя нынешний стиль одежды юной актрисы совершенно отличен от ее прежних образов, девушка все еще остается верна своим привязанностям. Так, Морец удостоила своим вниманием важное событие в мире моды Met Gala 2019 именно в наряде любимого бренда.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Сестры Олсен издавна были известны своими нарядами в стиле бохо, любовью к многослойной одежде и эклектичным выбором аксессуаров. Лишь спустя время выяснилось, что за образы девушек была ответственна стилист Джуди Шварц, с которой актрисы попрощались в середине 2000-х. Тогда же девушки основали свой собственный бренд одежды, который до сих пор характеризуется монохромными оттенками и лаконичным кроем.
Аня Тейлор-Джой
Точно так же как Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Аня Тейлор-Джой не просто сменила личного стилиста, но даже стала им сама. Актрисе приписывают создание нескольких ее последних образов, и некоторым из них удалось завоевать бешеную популярность среди ценителей высокой моды.
А какое из представленных выше платьев вы бы и сами с удовольствием надели на торжественное мероприятие?