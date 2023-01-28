15 беременных звезд, которые не стали подгонять гардероб под округлившийся живот и выглядели на миллион

Одежда для беременных, как правило, не отличается особым разнообразием. Ее главная функция заключается лишь в том, чтобы прикрыть округлившиеся формы. Но не все хотят мириться с таким положением дел. 15 знаменитых женщин на своем примере доказали, что во время беременности можно выглядеть стильно, и не отказывали себе в модных экспериментах.