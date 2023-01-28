15 беременных звезд, которые не стали подгонять гардероб под округлившийся живот и выглядели на миллион
Одежда для беременных, как правило, не отличается особым разнообразием. Ее главная функция заключается лишь в том, чтобы прикрыть округлившиеся формы. Но не все хотят мириться с таким положением дел. 15 знаменитых женщин на своем примере доказали, что во время беременности можно выглядеть стильно, и не отказывали себе в модных экспериментах.
Гвинет Пэлтроу
Керри Вашингтон
Оливия Уайлд
Шарлотта Генсбур
Хайди Клум
Крисси Тайген
Ким Кардашьян
Сиара
Роузи Хантингтон-Уайтли
Блейк Лайвли
Натали Портман
Лив Тайлер
Эшли Грэм
Адриана Лима
На ваш взгляд, стоит ли ограничивать себя в одежде во время беременности, или нужно продолжать одеваться как раньше, не пряча округлившийся животик?
Фото на превью @PacificCoastNews/EAST NEWS, Boyer David/ABACA/Abaca/East News, Boyer David/ABACA/Abaca/East News
AdMe/Дизайн/15 беременных звезд, которые не стали подгонять гардероб под округлившийся живот и выглядели на миллион
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