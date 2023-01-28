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15 беременных звезд, которые не стали подгонять гардероб под округлившийся живот и выглядели на миллион

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Одежда для беременных, как правило, не отличается особым разнообразием. Ее главная функция заключается лишь в том, чтобы прикрыть округлившиеся формы. Но не все хотят мириться с таким положением дел. 15 знаменитых женщин на своем примере доказали, что во время беременности можно выглядеть стильно, и не отказывали себе в модных экспериментах.

Гвинет Пэлтроу

Керри Вашингтон

Phil McCarten/Invision/AP/East News, Vince Bucci/Invision/AP/East News

Оливия Уайлд

DDNY/Broadimage /EAST NEWS, DDNY/Broadimage /EAST NEWS

Шарлотта Генсбур

AFP/EAST NEWS

Хайди Клум

ASSOCIATED PRESS/East News

Крисси Тайген

Ким Кардашьян

Andy Kropa/Invision/AP/East News

Сиара

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

0000554/Reporter/East News, Luis Guerra/The Grosby Group/EAST NEWS

Блейк Лайвли

@PacificCoastNews/EAST NEWS, @PacificCoastNews/EAST NEWS
Evan Agostini/Invision/AP/East News, Evan Agostini/Invision/AP/East News

Натали Портман

face to face/Reporter/East News, face to face/Reporter/East News

Лив Тайлер

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Эшли Грэм

Адриана Лима

Boyer David/ABACA/Abaca/East News, Boyer David/ABACA/Abaca/East News, Boyer David/ABACA/Abaca/East News

На ваш взгляд, стоит ли ограничивать себя в одежде во время беременности, или нужно продолжать одеваться как раньше, не пряча округлившийся животик?

Фото на превью @PacificCoastNews/EAST NEWS, Boyer David/ABACA/Abaca/East News, Boyer David/ABACA/Abaca/East News
1352310
AdMe/Дизайн/15 беременных звезд, которые не стали подгонять гардероб под округлившийся живот и выглядели на миллион
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