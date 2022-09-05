15 ослепительных пар туфель, в которых щеголяют современные принцессы и королевы

Многие из нас при подготовке к торжественному событию тщательно подбирают платье или костюм. Нередко бывает, что обувь уходит на второй план, ведь вначале глаз цепляется за то, во что одет человек, а уже потом падает на туфли. А члены королевских семей придирчиво относятся к выбору не только наряда, но и того, во что они будут обуты. При этом часто туфель и не видать за подолом платья.

Мы в ADME пригляделись к туфлям дам из королевских семей. Нередко выбор определенной модели обусловлен скрытым смыслом или особой любовью, а иногда просто великолепием обуви , которое затмевает даже красоту платья.

Кейт Миддлтон: блестящие лодочки

Герцогиня Кембриджская посетила благотворительный спектакль в блестящих туфлях. Говорили, что они стали, пожалуй, самым смелым выбором Кейт. Это тот случай, когда обувь однозначно затмила наряд.

Елизавета II: туфли для коронации, ставшие легендой

Courtesy Everett Collection / East News

Елизавета для своей коронации выбрала пару золотых туфель, которые смастерил для нее Роже Вивье. Во время церемонии они были скрыты белым одеянием, вышитым национальными символами. Каблук сандалий модельер украсил рубинами, как видно на фото из журнала, где было опубликовано изображение легендарных золотых туфель.

Современные девушки тоже могут почувствовать себя королевами, ведь один из модных домов решил вдохновиться королевскими золотыми сандалиями и сделать свой вариант этих туфель. Новую версию также не оставили без камней на каблуке, правда он стал уже. Эту модель сделали на шпильке и с платформой, она представлена в разных расцветках. Например, есть черные и золотые туфли, как в оригинале.

Меган Маркл: туфли на помолвку

AFP / East News

На объявление о своей помолвке Меган надела туфли-лодочки из замши телесного цвета. Модель c застежкой на шнуровке и закрытым носком, на первый взгляд, не производит «вау-эффекта». Но на самом деле образ был продуман настолько тщательно, что даже туфли подбирались так, чтобы они не затмевали главное — кольцо.

Королевские персоны тщательно продумывают образы еще и потому, что потом изображения памятных событий печатают не только в прессе, но и на сувенирах. Кстати, позже точно такие же туфли надела и принцесса Евгения.

Королева Елизавета II: атласные сандалии на свадьбу

Когда Елизавета, еще будучи принцессой, вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году, она сочетала свое свадебное платье из атласа с парой атласных сандалий.

Они были украшены серебром и жемчугом, чтобы дополнить 10 000 жемчужин на свадебном платье.

Принцесса Евгения: свадебные туфли как дань уважения королеве

Ian Jones / Allpix Press / East News

Туфли Евгении не попали в объективы камер, в основном они были скрыты подолом платья. Но все же удавалось немного их рассмотреть, когда юбка приподнималась при ходьбе. Выбор модели с открытым носом — это дань уважения королеве: фасон напоминает сандалии Елизаветы на ее свадьбе. Туфли Евгении были изготовлены по королевским традициям.

Принцесса Беатрис: поношенные туфли на свадьбу

PPE / SIPA / Sipa Press / East News

Принцесса Беатрис решила надеть на свадьбу неновые платье и туфли. Наряд ей одолжила бабушка — королева Елизавета II: в нем она была на одном из торжественных событий десятилетия назад.

Мало того что принцесса позаимствовала свой наряд у бабушки, туфли, в которых была Беатрис, она надевала ранее на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Изящные босоножки цвета шампань, усыпанные переливающимися на свету камнями, идеально дополняли винтажное платье оттенка слоновой кости.

Королева Испании Летисия: изысканные босоножки

На одном из официальных обедов королева Испании блистала в прямом смысле этого слова. Яркие босоножки, украшенные камнями, обсуждали и пользователи сети, многим из которых выбор Летисии пришелся по вкусу.

Принцесса Евгения: шипы

AP / East News

Принцесса Евгения на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году появились в шляпке и ярких туфлях с шипами от именитого дизайнера.

Меган Маркл: «галстук-бабочка»

Для своего первого сольного выхода в свет в качестве члена королевской семьи Меган оделась в шикарный черный ансамбль. Герцогиня выбрала пару туфель-лодочек своего любимого бренда.

Stephen Lock / i-Images / i-images / East News

Эта модель стала элементом ее фирменного стиля. У герцогини есть несколько пар туфель разных цветов с украшением в виде галстука-бабочки.

Меган Маркл: оригинальная застежка

TOLGA AKMEN / AFP / East News

В 2019 году Меган надела лаконичный черно-белый наряд, который не смотрелся бы так эффектно без массивной золотой застежки на обуви.

Принцесса Швеции Мадлен: изысканные лодочки

Пожалуй, именно свадебные туфли королевских особ занимают особое место в списке наиболее интересных моделей. И это касается не только британской королевской семьи. Например, принцесса Швеции Мадлен вышла замуж в потрясающих белых туфлях-лодочках.

Туфли с острым носком особенно интересны, если рассматривать их вблизи. Они аккуратные, элегантные и в меру оригинальные.

Меган Маркл: ремешки в кристаллах

Еще одна пара обуви Меган, которая приковывает взгляд, — атласные вечерние туфли насыщенного синего цвета. Сзади на ремешке они украшены кристаллами.

На премьеру диснеевского ремейка «Короля Льва» в 2019 году Меган надела точно такие же туфли, только в черном цвете. Обувь с кристаллами гармонично дополняла ее образ с вырезом на спине и сетчатыми рукавами.

Кейт Миддлтон: туфли-лодочки с кружевами

imago stock&people / East News

На свадьбе Кейт ее туфли не попали в центр внимания, как и у многих других дам из королевской семьи. Подол закрыл атласные туфли-лодочки цвета слоновой кости с кружевом, расшитые вручную мастерами Королевской школы рукоделия.

Кружевные туфли-лодочки отлично дополняли платье Кейт, которое также было расшито белыми кружевами.

А есть ли у вас туфли с особой историей, которые вы храните и никогда не выбросите? Почему они для вас важны?