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15 пар знаменитостей примерили одинаковые наряды, и мы не можем определиться, кто из них затмил конкурентку

Дизайн
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Главный страх многих знаменитостей — появиться на публике в платье, которое уже было продемонстрировано другой звездой. Конечно, стилисты стараются избежать подобных ситуаций, но за всеми ведь не уследишь. Поэтому на красной дорожке то и дело мелькают идентичные наряды. А мы потом изучаем светские хроники и спорим, какой знаменитости та или иная вещь идет больше.

Дженнифер Лоуренс и Эми Шумер

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, PacificCoastNews / EAST NEWS

Блейк Лайвли и Дженнифер Хадсон

Rob Kim / Everett Collection / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Джулианна Мур и Мэрайя Кэри

Avalon.red, PacificCoastNews / EAST NEWS

Анджелина Джоли и Джейн Фонда

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS

Джессика Симпсон и Риз Уизерспун

East News

Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян

AFP / EAST NEWS, Wagner Az, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Дуа Липа и Джиджи Хадид

DC / MPI / Capital Pictures / EAST NEWS, MEGA / EAST NEWS

Селена Гомес и Моника Беллуччи

Max Powell, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Блейк Лайвли и Дженнифер Лав Хьюитт

Kristin Callahan / Everett Collection / EAST NEWS, © PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

Дженнифер Энистон и Мэрайя Кэри

Michael Germana / Everett Collection / EAST NEWS, Matt Sayles / Invision / AP / East News

Наоми Кэмпбелл и Дженнифер Хадсон

Evan Agostini / Invision / AP / East News, 0000554 / Reporter / East News

Лили Коллинз и Приянка Чопра

AFLO / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Рианна и Кэти Перри

MORA / Everett Collection / EAST NEWS

Виктория Бекхэм и Кристина Агилера

Jon Furniss / Invision / AP / East News, AFP / EAST NEWS

Бьянка Балти и Моника Беллуччи

Benainous+Catarina / East News, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Звезды устраивают модные батлы, одевшись одинаково, а мы потом долго не можем присудить победу одной из них. Ведь каждая знаменитость наделяет образ неповторимым шармом, а то и вносит собственные коррективы в наряд. Как тут не вспомнить народную мудрость: не одежда красит человека, а человек — одежду.

Фото на превью Benainous+Catarina / East News, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
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31516
AdMe/Дизайн/15 пар знаменитостей примерили одинаковые наряды, и мы не можем определиться, кто из них затмил конкурентку
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