15 пар знаменитостей примерили одинаковые наряды, и мы не можем определиться, кто из них затмил конкурентку

Главный страх многих знаменитостей — появиться на публике в платье, которое уже было продемонстрировано другой звездой. Конечно, стилисты стараются избежать подобных ситуаций, но за всеми ведь не уследишь. Поэтому на красной дорожке то и дело мелькают идентичные наряды. А мы потом изучаем светские хроники и спорим, какой знаменитости та или иная вещь идет больше.