15 пар знаменитостей примерили одинаковые наряды, и мы не можем определиться, кто из них затмил конкурентку
Главный страх многих знаменитостей — появиться на публике в платье, которое уже было продемонстрировано другой звездой. Конечно, стилисты стараются избежать подобных ситуаций, но за всеми ведь не уследишь. Поэтому на красной дорожке то и дело мелькают идентичные наряды. А мы потом изучаем светские хроники и спорим, какой знаменитости та или иная вещь идет больше.
Дженнифер Лоуренс и Эми Шумер
Блейк Лайвли и Дженнифер Хадсон
Джулианна Мур и Мэрайя Кэри
Анджелина Джоли и Джейн Фонда
Джессика Симпсон и Риз Уизерспун
Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян
Дуа Липа и Джиджи Хадид
Селена Гомес и Моника Беллуччи
Блейк Лайвли и Дженнифер Лав Хьюитт
Kristin Callahan / Everett Collection / EAST NEWS, © PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo
Дженнифер Энистон и Мэрайя Кэри
Наоми Кэмпбелл и Дженнифер Хадсон
Лили Коллинз и Приянка Чопра
Рианна и Кэти Перри
Виктория Бекхэм и Кристина Агилера
Бьянка Балти и Моника Беллуччи
Звезды устраивают модные батлы, одевшись одинаково, а мы потом долго не можем присудить победу одной из них. Ведь каждая знаменитость наделяет образ неповторимым шармом, а то и вносит собственные коррективы в наряд. Как тут не вспомнить народную мудрость: не одежда красит человека, а человек — одежду.
Фото на превью Benainous+Catarina / East News, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
AdMe/Дизайн/15 пар знаменитостей примерили одинаковые наряды, и мы не можем определиться, кто из них затмил конкурентку
Поделиться этой статьёй