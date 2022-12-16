15 случаев, когда знаменитости плевать хотели на условности и вышли в свет в одинаковых украшениях

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Завершающий штрих в образе любой уважающей себя женщины — это непременно изысканные серьги, элегантное колье или утонченный браслет, подчеркивающие красоту и стиль их обладательниц. Голливудским же дивам, чтобы превратить простой выход в свет в событие мирового масштаба, приходится надевать лишь самые изящные и аристократичные украшения.

1. Мадонна и Рэйчел Вайс в многофункциональном украшении от Cartier

AP / East News , MARK RALSTON / AFP / East News

2. Натали Портман, Рианна и Белла Хадид в серьгах от de Grisogono

VILLARD / NIVIERE / SIPA / East News , AFP / East News , AFP / East News

3. Сирша Ронан и Сандра О в одинаковых серьгах

Gilbert Flores / Broadimage / East News , JRC Photo Library / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News

4. Роскошные, но такие похожие серьги на Джулианне Мур и Винни Харлоу

5. Арая Альберта Харгейт и Жюльет Бинош в серьгах от Chopard

AFP / East News

6. Энди Макдауэлл и модель Аризона Мьюз в одном и том же колье от Chopard

© Abaca Press / Alamy Stock Photo , Allstar / FD / Mary Evans Picture Library / East News Allstar / FD / Mary Evans Picture Library / East News

7. Жюльет Бинош и Сьюзан Сарандон в одинаковых серьгах на Каннском кинофестивале в 2017 году

East News , East News

8. Хейли Бибер и Памела Андерсон надели одинаковые украшения на Каннский кинофестиваль 2017 года

9. Изабель Юппер и модель Изабель Гулар в одинаковых серьгах от Chopard

Arthur Mola / Invision / AP / East News , Arthur Mola / Invision / AP / East News

10. Мишель Уильямс и Флоренс Пью в колье от Tiffany & Co.

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News

11. Южнокорейско-новозеландская певица Розэ и актриса Ана де Армас в колье от Tiffany & Co.

© Tiffany & Co. / YouTube , Van Tine Dennis / ABACA / East News Van Tine Dennis / ABACA / East News

12. Бразильская актриса Камила Кейроз и ее британская коллега Разан Джаммаль в серьгах от Tiffany & Co.

IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News , Anamaria Wiggins / Avalon / Photoshot / East News

13. Леди Гага и Бейонсе в роскошном колье от Tiffany & Co.

14. Алиша Киз и Керри Вашингтон в серьгах Samira Hoops

© Storms Media Group / Alamy Stock Photo , Richard Shotwell / Invision / AP / East News Richard Shotwell / Invision / AP / East News

15. Тейлор Хилл и Ариана Гранде в колье от Butani стоимостью $ 380 000

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News