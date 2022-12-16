15 случаев, когда знаменитости плевать хотели на условности и вышли в свет в одинаковых украшениях
Завершающий штрих в образе любой уважающей себя женщины — это непременно изысканные серьги, элегантное колье или утонченный браслет, подчеркивающие красоту и стиль их обладательниц. Голливудским же дивам, чтобы превратить простой выход в свет в событие мирового масштаба, приходится надевать лишь самые изящные и аристократичные украшения.
1. Мадонна и Рэйчел Вайс в многофункциональном украшении от Cartier
2. Натали Портман, Рианна и Белла Хадид в серьгах от de Grisogono
3. Сирша Ронан и Сандра О в одинаковых серьгах
4. Роскошные, но такие похожие серьги на Джулианне Мур и Винни Харлоу
Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, © dpa picture alliance / Alamy Stock Photo
5. Арая Альберта Харгейт и Жюльет Бинош в серьгах от Chopard
6. Энди Макдауэлл и модель Аризона Мьюз в одном и том же колье от Chopard
7. Жюльет Бинош и Сьюзан Сарандон в одинаковых серьгах на Каннском кинофестивале в 2017 году
8. Хейли Бибер и Памела Андерсон надели одинаковые украшения на Каннский кинофестиваль 2017 года
9. Изабель Юппер и модель Изабель Гулар в одинаковых серьгах от Chopard
10. Мишель Уильямс и Флоренс Пью в колье от Tiffany & Co.
11. Южнокорейско-новозеландская певица Розэ и актриса Ана де Армас в колье от Tiffany & Co.
12. Бразильская актриса Камила Кейроз и ее британская коллега Разан Джаммаль в серьгах от Tiffany & Co.
13. Леди Гага и Бейонсе в роскошном колье от Tiffany & Co.
14. Алиша Киз и Керри Вашингтон в серьгах Samira Hoops
15. Тейлор Хилл и Ариана Гранде в колье от Butani стоимостью $ 380 000
Как вы думаете, на ком из знаменитостей выбранное им украшение смотрится лучше, чем на его коллеге? Какое любимое украшение вы и сами надеваете часто?
Фото на превью Stephane Cardinale - Corbis / Corbis Entertainment / Getty Images, eyevine / East News
AdMe/Дизайн/15 случаев, когда знаменитости плевать хотели на условности и вышли в свет в одинаковых украшениях
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