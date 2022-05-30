15+ известных женщин, которые выходят в свет с идеальными укладками, а в жизни не особо заморачиваются

Мы привыкли видеть знаменитостей в свете софитов с причудливыми прическами и фантастическими укладками. Однако в повседневной жизни многие звезды хотят отдохнуть от всего этого, они небрежно собирают волосы в хвост или просто позволяют себе ничего не делать с шевелюрой.

Мы в ADME прошерстили кучу фотографий, на которых известные женщины предстали перед нами без укладок, и поняли, что они остаются такими же притягательными.

1. Белла Хадид

2. Ким Кардашьян

3. Шэрон Стоун

4. Ферги

5. Памела Андерсон

6. Росси де Пальма

7. Дженнифер Лопес

8. Кристен Стюарт

9. Селена Гомес

10. Дрю Бэрримор

11. Ирина Шейк

12. Риз Уизерспун

13. Шарлиз Терон

14. Марго Робби

15. Ева Лонгория

16. Руни Мара

17. Адель