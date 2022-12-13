16 пар звездных красоток, которые выбрали один и тот же наряд, но каждая преподнесла его на свой лад

Многие женщины ни за какие коврижки не согласятся пойти на праздничное мероприятие в таком же платье, в каком ранее уже где-то красовалась подруга или знакомая. Судя по всему, некоторые звездные дамы подобных правил не придерживаются. Порой они не прочь примерить наряд как у коллеги и «выгулять» его на красной ковровой дорожке. А мы потом спорим, кому эта вещь подходит больше.