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16 пар звездных красоток, которые выбрали один и тот же наряд, но каждая преподнесла его на свой лад

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Многие женщины ни за какие коврижки не согласятся пойти на праздничное мероприятие в таком же платье, в каком ранее уже где-то красовалась подруга или знакомая. Судя по всему, некоторые звездные дамы подобных правил не придерживаются. Порой они не прочь примерить наряд как у коллеги и «выгулять» его на красной ковровой дорожке. А мы потом спорим, кому эта вещь подходит больше.

Актриса Скарлетт Йоханссон и светская львица Ники Хилтон

GEOFF ROBINS / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Модель Белла Хадид и актриса Дженнифер Меткалф

Актриса Гвинет Пэлтроу и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян

Gregorio Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, Bellak Rachid / ABACA / EAST NEWS

Модель Адриана Лима и певица Кайли Миноуг

MCMULLAN CO / SIPA / EAST NEWS

Актрисы Марго Робби и Констанс Ву

0000554 / Reporter / East News, Invision / Invision / East News

Актрисы Кейт Бекинсейл и Кэт Деннингс

© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, Jef Hernandez / Everett Collection / EAST NEWS

Актриса Эмили Блант и певица Кэти Перри

MCI / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Актрисы Зендея и София Буш

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS

Актрисы Кейт Босуорт и Анна Кендрик

© Rune Hellestad / UPI / Alamy Stock Photo, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Актрисы Айшвария Рай и Кристин Ченовет

Актриса Розамунд Пайк и модель Алекса Чанг

MCMULLAN CO / SIPA / EAST NEWS

Актриса Зои Салдана и модель Алессандра Амбросио

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS, AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News

Певица Бейонсе и актриса Моника Крус

Актрисы Лора Дерн и Ребекка Ромейн

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Актриса Натали Портман и модель Даутцен Крус

AP / East News, imago stock&people / EAST NEWS

Актрисы Николь Кидман и Рита Уилсон

© Mike Marsland / WireImage / Getty Images, Guillermo, PacificCoastNews / EAST NEWS

Какой наряд вам понравился больше всех? На ком из двух представленных знаменитостей он сидит лучше, на ваш взгляд?

Фото на превью Mike Marsland / WireImage / Getty Images, Guillermo, PacificCoastNews / EAST NEWS
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AdMe/Дизайн/16 пар звездных красоток, которые выбрали один и тот же наряд, но каждая преподнесла его на свой лад
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