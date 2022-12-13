16 пар звездных красоток, которые выбрали один и тот же наряд, но каждая преподнесла его на свой лад
Многие женщины ни за какие коврижки не согласятся пойти на праздничное мероприятие в таком же платье, в каком ранее уже где-то красовалась подруга или знакомая. Судя по всему, некоторые звездные дамы подобных правил не придерживаются. Порой они не прочь примерить наряд как у коллеги и «выгулять» его на красной ковровой дорожке. А мы потом спорим, кому эта вещь подходит больше.
Актриса Скарлетт Йоханссон и светская львица Ники Хилтон
Модель Белла Хадид и актриса Дженнифер Меткалф
Актриса Гвинет Пэлтроу и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Модель Адриана Лима и певица Кайли Миноуг
Актрисы Марго Робби и Констанс Ву
Актрисы Кейт Бекинсейл и Кэт Деннингс
Актриса Эмили Блант и певица Кэти Перри
Актрисы Зендея и София Буш
Актрисы Кейт Босуорт и Анна Кендрик
Актрисы Айшвария Рай и Кристин Ченовет
Актриса Розамунд Пайк и модель Алекса Чанг
Актриса Зои Салдана и модель Алессандра Амбросио
Певица Бейонсе и актриса Моника Крус
Актрисы Лора Дерн и Ребекка Ромейн
Актриса Натали Портман и модель Даутцен Крус
Актрисы Николь Кидман и Рита Уилсон
Какой наряд вам понравился больше всех? На ком из двух представленных знаменитостей он сидит лучше, на ваш взгляд?
Фото на превью Mike Marsland / WireImage / Getty Images, Guillermo, PacificCoastNews / EAST NEWS
AdMe/Дизайн/16 пар звездных красоток, которые выбрали один и тот же наряд, но каждая преподнесла его на свой лад
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