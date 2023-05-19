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17 знаменитостей, чей размер ноги ошарашит даже преданных поклонников

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Параметры знаменитостей всегда вызывают искренний интерес у общественности. Поклонников интересует абсолютно все: от роста и веса до размеров одежды и обуви. Давайте посмотрим, какие цифры называют известные женщины, обращаясь в обувной магазин.

Кэти Холмс — 42-й размер при росте 175 см

Invision/Invision/East News

Белла Хадид — 40-й размер при росте 178 см

Arlene Richie / Avalon/Photoshot/East News

Кейт Бекинсейл — 41-й размер при росте 170 см

JB LACROIX/AFP/East News

Камерон Диас — 40-й размер при росте 175 см

Джейн Фонда — 41-й размер при росте 173 см

AO Images, PacificCoastNews/EAST NEWS

Синди Кроуфорд — 40-й размер при росте 175

ANGELA WEISS/AFP/East News

Элизабет Дебики — 42-й размер при росте 190 см

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Мег Райан — 42-й размер при росте 173

Chris Pizzello/Invision/AP/East News

Николь Кидман — 42-й размер при росте 179 см

PacificCoastNews/EAST NEWS, AXELLE WOUSSEN/Bauer Griffin/East News

Серена Уильямс — 42-й размер при росте 175 см

PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Кейт Миддлтон — 40-й размер при росте 175 см

Блейк Лайвли — 40-й размер при росте 178 см

Invision/Invision/East News

Скарлетт Йоханссон — 40-й размер при росте 160 см

Brent Perniac/SIPA/EAST NEWS

Шарлиз Терон — 40-й размер при росте 177 см

Кайли Миноуг — 35-й размер при росте 152 см

Andrews Archie/ABACA/EAST NEWS

Что греха таить, мы часто сравниваем себя со знаменитостями. Ведь их фигуры кажутся нам безупречными. Но иногда мы даже не догадываемся, какой размер одежды они носят.

Фото на превью ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
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AdMe/Дизайн/17 знаменитостей, чей размер ноги ошарашит даже преданных поклонников
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