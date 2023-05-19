17 знаменитостей, чей размер ноги ошарашит даже преданных поклонников

Параметры знаменитостей всегда вызывают искренний интерес у общественности. Поклонников интересует абсолютно все: от роста и веса до размеров одежды и обуви. Давайте посмотрим, какие цифры называют известные женщины, обращаясь в обувной магазин.

Что греха таить, мы часто сравниваем себя со знаменитостями. Ведь их фигуры кажутся нам безупречными. Но иногда мы даже не догадываемся, какой размер одежды они носят.