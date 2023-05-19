17 знаменитостей, чей размер ноги ошарашит даже преданных поклонников
Параметры знаменитостей всегда вызывают искренний интерес у общественности. Поклонников интересует абсолютно все: от роста и веса до размеров одежды и обуви. Давайте посмотрим, какие цифры называют известные женщины, обращаясь в обувной магазин.
Белла Хадид — 40-й размер при росте 178 см
Кейт Бекинсейл — 41-й размер при росте 170 см
Камерон Диас — 40-й размер при росте 175 см
Джейн Фонда — 41-й размер при росте 173 см
Синди Кроуфорд — 40-й размер при росте 175
Элизабет Дебики — 42-й размер при росте 190 см
Мег Райан — 42-й размер при росте 173
Серена Уильямс — 42-й размер при росте 175 см
Кейт Миддлтон — 40-й размер при росте 175 см
Блейк Лайвли — 40-й размер при росте 178 см
Скарлетт Йоханссон — 40-й размер при росте 160 см
Шарлиз Терон — 40-й размер при росте 177 см
Что греха таить, мы часто сравниваем себя со знаменитостями. Ведь их фигуры кажутся нам безупречными. Но иногда мы даже не догадываемся, какой размер одежды они носят.
Фото на превью ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
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