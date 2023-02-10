18 вещей от производителей, чья логика отправилась в незапланированный отпуск

Неизвестно, какой логикой руководствуются дизайнеры, изготавливая скользкое покрытие для улицы или дозатор для мыла, который не в состоянии это мыло в себе удержать. В этой фотоподборке пользователи решили поделиться вещами, которые, как кажется, создавали люди не с нашей планеты.

«Производители, перестаньте клеить бумажки прямо на рабочую поверхность! Еще и клей такой, что фиг оторвешь»

Чтобы моментально растворить наклейки и клей от них, используйте любое средство для снятия лака с ногтей, даже если на нем написано «без ацетона». Нужно только быть аккуратнее с пластиком, так как оно может просто разъесть его и сделать матовым. © 192.168.1.1 / Pikabu



«Эту кружку не поставишь на стол. Я решил уточнить у продавца, не идет ли к ней в комплекте подставка, — но нет, ее не было»

Такую кружку с чаем не оставишь на столе, чтобы забыть о ней на 4 часа. © HBThorburn / Reddit

«Соседи заменили покрытие на тротуаре на дорогую брусчатку. А оказалось, что она скользит до жути»

В чернильных картриджах 75 % всего пространства заполнено... пустотой

«Я приболел и пошел купить себе градусник. А оказалось, что он не показывает температуру, пока не скачаешь работающее через раз приложение и не синхронизируешь его с телефоном»

«Этот комнатный обогреватель с решеткой из пластика мы купили всего 4 месяца назад»

«Вместо того чтобы очищать туалет в момент слива, этот освежитель просто выплескивает из себя жидкость и оставляет фиолетовую полоску»

Из-за дизайна ноутбук всегда выглядит так, словно с него несколько дней не стирали пыль

В этот тостер куски хлеба целиком не помещаются

Производители специально, что ли, делают блоки питания, которые закрывают собой сразу 2–3 розетки?

Вот как 18 сникерсов упаковали в коробку длиной в почти метр

Разумеется, 443 мл — это «больший объем, лучшая цена» по сравнению с 532 мл

«Дозатор, который мы недавно купили, пористый. Так что мыло просачивается через его стенки»

Пищевую ценность этой колбасы не узнать, пока не купишь и не откроешь продукт

Чтобы казалось, что кабеля больше, чем есть на самом деле, заднюю поверхность коробки сделали зеркальной

«В этой перчатке, которую я надел перед операцией, на пальцах были десятки проколов. И вся коробка была такой»

«У 2-летней дочурки карманы и то больше, чем у жены»

«Похоже, мне придется дождаться выхода на пенсию, прежде чем я смогу разблокировать этот телефон»

«iPhone заблокирован. Попробуйте еще раз через 48 лет, 9 месяцев, 2 недели, 6 часов, 46 минут, 59 секунд».