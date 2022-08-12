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20+ моделей, которые покорили подиумы благодаря своей нестандартной красоте

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Моделинг как профессия появился в середине XIX века, когда один из наиболее именитых дизайнеров того времени Чарльз Фредерик Уорт предложил своей жене продемонстрировать сшитый наряд. Интересно, что первое время не существовало никаких стандартов, регулирующих параметры моделей, и одежду демонстрировали женщины с разной внешностью. К счастью, сегодня мир моды снова возвращается к идее о том, что в человеке в первую очередь важна индивидуальность, а не классически красивые черты лица.

ADME заглянул на мировые подиумы, чтобы посмотреть на моделей, чья неклассическая красота стала для них билетом на лучшие показы.

Света Блэк

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Стелла Лючия

Ремингтон Уильямс

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Эллен Роса

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Мэгги Морер

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Селин Деложер

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Лорна Форан

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Анна Кливленд

Serge Arnal / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Рейн Дав

Марьян Йонкман

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Джазелль Занотти

Ik Aldama/DPA/East News

Адвоа Абоа

Invision/Invision/East News

Джейми Бочерт

Jonas Gustavsson/NameFace/Sipa U/East News

https://www.eastnews.ru/picture/49925315/1

Мариана Сарагоса

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Дафна Груневельд

Chassery+Courdji/KCS/East News

Сара Грейс Валлерстедт

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Ханна Габи Одиль

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

https://www.eastnews.ru/picture/81883545/1

Кристен Макменами

DN Photography/ABACA/Abaca/East News

Джулиана Грюнер

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Харлет Куусик

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Бенте Оорт

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Как вы считаете, должны ли модели обладать классической красотой? Или харизма и непохожесть на других важнее?

Фото на превью Theo Wargo / Getty Images, Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News
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AdMe/Дизайн/20+ моделей, которые покорили подиумы благодаря своей нестандартной красоте
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