20+ моделей, которые покорили подиумы благодаря своей нестандартной красоте
Моделинг как профессия появился в середине XIX века, когда один из наиболее именитых дизайнеров того времени Чарльз Фредерик Уорт предложил своей жене продемонстрировать сшитый наряд. Интересно, что первое время не существовало никаких стандартов, регулирующих параметры моделей, и одежду демонстрировали женщины с разной внешностью. К счастью, сегодня мир моды снова возвращается к идее о том, что в человеке в первую очередь важна индивидуальность, а не классически красивые черты лица.
ADME заглянул на мировые подиумы, чтобы посмотреть на моделей, чья неклассическая красота стала для них билетом на лучшие показы.
Света Блэк
Стелла Лючия
Ремингтон Уильямс
Эллен Роса
Мэгги Морер
Селин Деложер
Лорна Форан
Анна Кливленд
Рейн Дав
Марьян Йонкман
Джазелль Занотти
Адвоа Абоа
Джейми Бочерт
Мариана Сарагоса
Дафна Груневельд
Сара Грейс Валлерстедт
Ханна Габи Одиль
Кристен Макменами
Джулиана Грюнер
Харлет Куусик
Бенте Оорт
Как вы считаете, должны ли модели обладать классической красотой? Или харизма и непохожесть на других важнее?
Фото на превью Theo Wargo / Getty Images, Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News
Поделиться этой статьёй