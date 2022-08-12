20+ моделей, которые покорили подиумы благодаря своей нестандартной красоте

Моделинг как профессия появился в середине XIX века, когда один из наиболее именитых дизайнеров того времени Чарльз Фредерик Уорт предложил своей жене продемонстрировать сшитый наряд. Интересно, что первое время не существовало никаких стандартов, регулирующих параметры моделей, и одежду демонстрировали женщины с разной внешностью. К счастью, сегодня мир моды снова возвращается к идее о том, что в человеке в первую очередь важна индивидуальность, а не классически красивые черты лица.