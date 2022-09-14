8 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которыми все восхищаются, но даже не представляют, какие истории они скрывают

Мэрилин Монро являлась не только эталоном красоты, но и признанной иконой стиля. Наряды дивы, над которыми трудились лучшие мастера Голливуда, до сих пор задают тренды и вдохновляют девушек на модные эксперименты. И за каждым из этих платьев скрывается любопытная история, а некоторые имеют секреты.

Мы в ADME разузнали интересные факты о создании и дальнейшей судьбе красивейших нарядов знаменитой актрисы. А в конце статьи мы расскажем, на какую хитрость пошла Мэрилин, чтобы надеть легендарное полупрозрачное платье, в котором она пела песню «Happy Birthday».

«Зуд седьмого года», 1955

«В джазе только девушки», 1959

«Принц и танцовщица», 1957

«Что-то должно случиться», 1962

«Джентльмены предпочитают блондинок», 1953

Бонус: знаменитое сверкающее платье

Полупрозрачное платье телесного оттенка, в котором Мэрилин Монро исполняла песню «Happy Birthday», называют самым известным предметом одежды за всю историю ХХ века. Его автором является знаменитый Жан Луи. Обратившись к художнику по костюмам, Монро попросила его создать единственное в своем роде ослепительное платье, которое войдет в историю. Кажется, мастер идеально справился с поставленной задачей.

Когда наряд был готов, актриса решила ничего не надевать под него, чтобы платье село идеально. А организаторов вечера она обманула, заверив, что наденет скромное платье с высоким воротом. Но потом вышла на сцену и сбросила белую шубу — и все просто ахнули.