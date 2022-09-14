8 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которыми все восхищаются, но даже не представляют, какие истории они скрывают
Мэрилин Монро являлась не только эталоном красоты, но и признанной иконой стиля. Наряды дивы, над которыми трудились лучшие мастера Голливуда, до сих пор задают тренды и вдохновляют девушек на модные эксперименты. И за каждым из этих платьев скрывается любопытная история, а некоторые имеют секреты.
Мы в ADME разузнали интересные факты о создании и дальнейшей судьбе красивейших нарядов знаменитой актрисы. А в конце статьи мы расскажем, на какую хитрость пошла Мэрилин, чтобы надеть легендарное полупрозрачное платье, в котором она пела песню «Happy Birthday».
«Зуд седьмого года», 1955
- О знаменитой сцене из фильма «Зуд седьмого года» слышали даже те, кто не видел фильм. Эпизод изначально снимали прямо в метро, на это ушло 14 дублей. Хотя съемки проходили поздно ночью, на площадке собралась целая толпа зевак. В итоге отснятый материал был испорчен шумом толпы, и окончательную версию пришлось переснимать в павильоне.
- Среди наблюдающих был муж актрисы, бейсболист Джо Ди Маджо. Говорят, увиденное сильно не понравилось мужчине, и пара развелась спустя некоторое время именно из-за рокового платья. Чтобы не злить мужа еще больше и случайно не показать ничего лишнего, Монро надела сразу два комплекта белья.
- К работе над лентой снова был привлечен знаменитый Уильям Травилла. Любопытно, что самому автору его творение не нравилось, он называл платье глупым. После смерти Травиллы эскиз наряда продали за $ 50 тыс. А за сам туалет в 2011 году покупатель выложил баснословные $ 5,52 млн. На тот момент это наибольшей суммой, которую платили за кинокостюм.
«В джазе только девушки», 1959
- Несмотря на то что Монро была беременна во время съемок фильма «В джазе только девушки», она продемонстрировала на экране несколько довольно откровенных нарядов. К слову, костюмы, разработанные знаменитым художником Орри-Келли, были настолько смелыми для своего времени, что из-за них ограничили прокат ленты. Хотя это не помешало дизайнеру получить «Оскар» за свою работу.
- Первое из его детищ — приталенное коктейльное платье из шелка нюдового оттенка — полностью имитировало кожу, сливаясь с ней. И если бы не аппликация из пайеток, то наряд вряд ли бы обошел строгий производственный кодекс Голливуда. Скромный фасон до колен компенсировал глубокий вырез на спине и пикантную деталь — вышивку в форме сердца. По словам коллеги Монро Тони Кертиса, Орри-Келли добился эффекта второй кожи, буквально зашив платье на актрисе.
- Другое творение Орри-Келли, полупрозрачное черное платье, обильно украшенное пайетками и бахромой из бисера, имело встроенный бюстгальтер, хотя на первый взгляд может показаться, что на актрисе нет белья. Согласно легенде, наряд был настолько тесным, что Монро не могла самостоятельно двигаться в нем и съемочной группе комедии «В джазе только девушки» приходилось передвигать ее.
«Принц и танцовщица», 1957
- Костюмы для фильма «Принц и танцовщица», в том числе расшитое бисером обтягивающее платье цвета слоновой кости, разрабатывала британская художница по костюмам Беатрис Доусон. Работа над лентой обернулась для женщины настоящим испытанием. Главная сложность заключалась в том, что во время съемок вес Монро постоянно колебался, поэтому Беатрис не оставалось ничего другого, кроме как сшить несколько одинаковых платьев разных размеров.
- Вдобавок Мэрилин постоянно пачкала костюм едой и наряд приходилось заменять новым. В конце концов Беатрис нашла выход из ситуации, переделав платье таким образом, чтобы при необходимости можно было легко сменить один лишь верхний слой.
«Что-то должно случиться», 1962
- Разработанное известным голливудским художником по костюмам Жаном Луи Берто цветочное платье из шелкового крепа примечательно тем, что было создано для последнего фильма с участием Мэрилин — ленты с символичным названием «Что-то должно случиться». Фильму так и не суждено было выйти: сначала актрису уволили за неподобающее поведение, а позже, после того как студия повторно наняла Монро, мир потрясла новость о ее внезапной кончине. Отснятые материалы в итоге вошли в документальный фильм об актрисе, а «проклятое» платье было продано на аукционе за $ 358 тыс.
«Джентльмены предпочитают блондинок», 1953
- Расшитое бисером платье оранжевого цвета стало одним из главных украшений фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Лаконичный с виду наряд имел необычную конструкцию: молния была расположена спереди, а чтобы юбка держала форму, по бокам вшили косточки.
- Огненный оттенок произвел эффект разорвавшейся бомбы. Платье настолько пришлось по душе Мэрилин, что актриса попросила дизайнера и своего близкого друга Уильяма Травиллу
сшить еще один экземпляр для нее, но только лососево-розового цвета. А оригинальный наряд перекочевал в другой проект: через 3 года в мюзикле «Эта девушка не может иначе» в нем блистала джазовая певица Эбби Линкольн.
- Для сцены совместного выступления Джейн Расселл и Мэрилин Монро в том же фильме Билли (так художника ласково звали друзья и коллеги) разработал расшитые пайетками красные платья с высоким разрезом от бедра и глубоким вырезом.
- Если присмотреться, то можно заметить, что в зоне декольте была подкладка телесного цвета. Дизайнер пошел на такую хитрость, чтобы актрисы чувствовали себя уверенно в кадре. Многочисленные украшения также были плотно пришиты к костюмам, чтобы те не сковывали движения во время танцевального номера.
- Плиссированное золотое платье также было специально сшито для съемок фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Его прототипом послужило другое творение дизайнера, в котором годом ранее актриса Джинджер Роджерс появилась в фильме «Лодка мечты». Мэрилин увидела наряд в офисе и захотела себе такой же. Мастер не смог отказать своей музе.
- Платье, которое так и не успели закончить к моменту съемок и зашивали прямо на Монро, скроили из единого куска ткани. В лифе были поддерживающий зону декольте V-образный каркас и чашечки, выполняющие функцию бюстгальтера. Но платье получилось настолько дерзким, что сцены с ним вырезали. Остался небольшой фрагмент длительностью в несколько секунд, где платье видно со спины.
- Наряд, как и многие другие творения Уильяма, запал в душу Монро, актриса была полна решимости надеть его на премию Photoplay Awards 1953 года. Но Травилла был против: дизайнер считал, что тонкая, почти прозрачная ткань, хоть и смотрится роскошно на экране, абсолютно не годится для жизни. Однако кинодива настояла на своем и выгуляла туалет, вызвав широкий резонанс. Даже коллега Мэрилин Джоан Кроуфорд не удержалась от комментария, назвав платье вульгарным.
Бонус: знаменитое сверкающее платье
Полупрозрачное платье телесного оттенка, в котором Мэрилин Монро исполняла песню «Happy Birthday», называют самым известным предметом одежды за всю историю ХХ века. Его автором является знаменитый Жан Луи. Обратившись к художнику по костюмам, Монро попросила его создать единственное в своем роде ослепительное платье, которое войдет в историю. Кажется, мастер идеально справился с поставленной задачей.
Когда наряд был готов, актриса решила ничего не надевать под него, чтобы платье село идеально. А организаторов вечера она обманула, заверив, что наденет скромное платье с высоким воротом. Но потом вышла на сцену и сбросила белую шубу — и все просто ахнули.
Какой экранный образ Мэрилин Монро нравится вам больше всего? И какой из перечисленных фактов удивил вас?