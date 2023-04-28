9 правил выбора джинсов и брюк, о которых многие будто не слышали

Выбор джинсов и брюк у многих отнимает много сил и нервов. Неудивительно, ведь одной универсальной формулы просто не существует. Но есть основные принципы, соблюдение которых позволяет сделать образ гармоничным и стильным. Увы, стилисты порой молчат о них как рыба.

1. Определите удачную длину брюк

При сочетании с туфлями на каблуке подол прямых брюк обычно закрывает лодыжку и заднюю часть пятки. А вот классические широкие брюки должны быть длиннее, их подол может быть на уровне примерно 2–3 см от пола.



2. Учитывайте особенности укороченных брюк

Укороченные брюки зауживаются книзу, поэтому с балетками, например, хорошо смотрятся модели, заканчивающиеся чуть выше щиколотки. А если носить такие брючки с ботильонами или полусапогами, лучше не натягивать их на голенище, а подобрать длину вровень с началом обуви.

3. Проверьте, как смотрятся варианты с открытой щиколоткой

Джинсы прямого кроя сейчас актуальны, но такую модель довольно сложно красиво сочетать с обувью. Есть маленькие хитрости. Например, прямые джинсы могут круто смотреться с кроссовками или ботинками, однако стоит выбрать укороченные брюки или длиной до щиколотки. Если будет видна лодыжка, образ только выиграет.

4. Поэкспериментируйте с подворотами на джинсах

Многие женщины носят джинсы с подворотами — так образ становится более непринужденным. При этом некоторые модницы рекомендуют носить такие брюки с ботинками и оставлять узкую полоску кожи открытой. Такое решение может показаться странным, ведь есть риск визуально «разрезать» ногу, но в результате образ получается более гармоничным. В этом случае джинсы должны быть достаточно длинными, чтобы можно было сделать аккуратный подворот. Но не слишком, иначе он будет выглядеть уж очень громоздким.

5. Примерьте расклешенные джинсы с правильной обувью





В основном клеш идет большинству женщин. Но чтобы такой фасон смотрелся современно, нужно учитывать его особенности. Во-первых, многое зависит от ширины штанины и от места, где она начинает расширяться. Во-вторых, небольшой клеш делает фигуру более гармоничной, а вот сильный может визуально укоротить ноги. В-третьих, как отмечают любители подобных моделей, такие брюки лучше всего смотрятся с обувью на каблуке.

6. Выбирайте вельветовые брюки для эффектных образов

Вельвет сейчас очень актуален. Но прежде чем покупать обновку, желательно оценить, как она будет смотреться на фигуре. Ведь модели из этой ткани могут визуально увеличивать объемы, и если это не ваша цель, то лучше отказаться от вельветовых брюк прямого кроя в пользу слегка расклешенных.

7. Не ограничивайтесь джинсами со стандартным краем

Чтобы сделать образ более свежим и оригинальным, можно примерить джинсы с неровным или специально обработанным краем. Такие варианты особенно уместны в теплое время года. И хотя этот тренд уже многим знаком, некоторые недооценивают то, насколько подобная деталь преображает весь образ.

8. Определитесь с цветом

Светлые и цветные джинсы хорошо подходят для теплого времени года, а вставки из ткани разных оттенков могут сделать образ более непринужденным. Поэтому при выборе новой вещи не стоит ограничиваться привычными вариантами. Но важно учесть, с какой обувью будет сочетаться такая одежда. Так, например, светлые джинсы с темной обувью носить не рекомендуется.

9. Стилизуйте скинни с современной обувью