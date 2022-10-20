Тренды осени: какие цвета и вещи сейчас в моде

Осень — едва ли не лучшее время для того, чтобы наряжаться. Летом бывает слишком жарко, а зимой основной наряд все равно спрятан под куртками, пуховиками и шубами. Но вот та пора, когда жара ушла, а лютые холода еще не подступили, практически идеальна, чтобы почувствовать себя модной. Мы подобрали для вас тренды осени, которые помогут сделать образ стильным и современным. Рассказываем, наряды каких цветов, стилей и фактур сейчас на пике популярности.

Длина макси

Willy Sanjuan / Invision / AP / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Milton Ventura / Broadimage / East News

Несомненно, любая длина хороша (главное, чтобы она нравилась и круто смотрелась именно на вас), и никто в принципе не может запретить носить мини осенью 2022 года. Но в этом сезоне основу модных образов однозначно составляют макси-юбки и платья. Материал и фасон могут быть практически любыми: подойдут как пышные, объемные формы, так облегающие силуэты.

Мерцание, пайетки и стразы

Мы привыкли, что блестки — это на вечер, а днем сиять не принято. Но осенние тренды в 2022-м заявляют об обратном: для повседневного образа тоже можно выбрать одежду с мерцающими элементами, будь то джинсы со стразами или пиджак с пайетками. Конечно, соблюдать баланс тоже важно — пусть днем сияет только какой-нибудь один элемент образа. Блестеть с головы до ног не лучшая идея.

Теплые карамельные оттенки

Jonathan Paciullo / SIPA / SIPA / East News

Когда на улице постепенно холодает, хочется больше уюта — налить горячую чашку чая, надеть пушистые вязаные носки, взять любимую книгу. Теплые оттенки в одежде в определенном смысле тоже помогают окружить себя уютом. Cейчас, к примеру, среди модных цветов сезона уверенно занимает свое место карамель. И речь идет не только о популярном бежевом тренче, который уже многим набил оскомину. Это могут быть пиджак, кардиган или даже шуба цвета кофе с молоком.

Мешковатые джинсы

Кое-кто, конечно, скучает по джинсам, популярным в нулевые. Вы точно помните все эти модные тогда скинни-силуэты. Но они уже отжили свое. Зато для тех, кто ценит комфорт и расслабленность, этот сезон подготовил новый тренд, который произвел фурор: широкие, свободные и мешковатые джинсы, не стесняющие движений. У таких штанов клеш начинается прямо от бедра, и их смело можно носить тем, кто не хочет подчеркивать форму ног. Да и для многих такая модель явно будет более удобной, чем узкие штанишки в облипку.

Комбинезоны

ANGELA WEISS / AFP / East News

Комбинезоны уже мелькали на подиумах и красных дорожках в течение последних нескольких сезонов, а сейчас буквально стали главной темой для обсуждения, когда речь заходит об осенних образах. Это, несомненно, свежее веяние, и многие еще не успели к нему привыкнуть, хотя знаменитостям — взять хотя бы Джиджи Хадид, которая красуется на фото выше, — оно пришлось по вкусу.

Простая белая майка

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News , Antonio Calanni / Associated Press / East News

Это вечная классика, которая вряд ли когда-либо выйдет из моды: сезон за сезоном девушки выбирают белую майку как базовый элемент гардероба. Осень 2022 года не исключение: вы по-прежнему можете носить такую майку под кожаную куртку, рубашку или пиджак. Тот самый случай, когда для того, чтобы быть в тренде, не нужно сильно заморачиваться.

Спортивный стиль

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Многим кажется, что вещи для спорта — это вещи для спорта, и с повседневным гардеробом они никак не могут сосуществовать. Однако 2022-й доказывает, что красота и спорт вполне себе сочетаются и даже «дружат». На подиумах активно демонстрируются спортивные куртки, топы и футболки, а модный дом Gucci даже заключил контракт с Adidas.

Сапоги выше колена

Вот и еще один привет из нулевых: ботфорты были невероятно модными в те годы, а сейчас они триумфально возвращаются на подиумы и в гардеробы девушек. Фасон может быть любым, будь то облегающие модели до бедра или свободные сапоги из мягкой кожи. Только стоит выбрать подошву или каблук помассивнее, потому что обувь на плоской, невыразительной подошве уходит в прошлое.

Розовый цвет

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

В последнее время розовый — от максимально яркого до практически пастельного — буквально захватил подиумы и полюбился многим знаменитостям. Так что, если вы до сих пор не обращали внимания или обходили стороной вещи розового цвета, теперь, когда он стал модным хитом, есть повод немного разбавить свой гардероб женственными оттенками. Разумеется, выбирать можно тот, который идет вам лично.

«Офисный» минимализм

Szymon Brzoska / East News , Jonathan Paciullo / SIPA / SIPA / East News

Классический офисный дресс-код многим людям может показаться слегка скучным. Но если взять его лишь как основу и сделать чуть более расслабленным, может получиться очень стильно. Простые базовые рубашки и костюмные жилетки, повседневные, а не строгие пиджаки, брюки, а не джинсы — при помощи таких нехитрых приемов можно найти идеальный баланс между офисным и кэжуал-стилем. А под пиджак всегда можно надеть ту самую белую майку, о которой мы писали выше.

Мы вот взяли себе на заметку пару сочетаний. А вы следите за популярными веяниями или составляете гардероб, опираясь лишь на свой вкус?