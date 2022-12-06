Девушка делает неподражаемые фотопортреты брошенных собак и тем самым помогает этим хвостикам обрести новый дом

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Фотограф Эмма О’Брайан в профессии вот уже более 17 лет. Она неравнодушна к животным, особенно к собакам. Свое видение этих хвостатых она воплощает в кадрах, которые уже получили признание по всему миру и даже завоевали международные награды. Большинство ее работ посвящены брошенным псам. Публикуя фотографии, она помогает беднягам обрести новый дом.

1. «Рэйзин пришла отметить свой первый день рождения ко мне в студию»

«Почти все время в процессе съемки собака была очень серьезной. Но это длилось до тех пор, пока ей не предложили поймать вкусняшки».

2. «Джек обрел дом на следующий день после съемки»

«Таких беспородных собак частенько игнорируют, но за их простецкой внешностью скрываются весьма незаурядные способности».

3. «В отличие от других представителей породы бассет-хаунд у Билли довольно длинная шерсть, что делает его особенным»

4. «Мне было очень весело работать с Акелой. Думаю, эта красотка тоже отлично провела время со мной»

5. «Нова глуха с рождения»

«Она обучена следить за жестами, поэтому работать с ней было проще, чем со всеми остальными моделями».

6. «Этот чудесный доберман Лео был найден на улице. Но он быстро смог адаптироваться к жизни в доме»

7. «Хантера подобрали на улице»

«После долгих тренировок пес стал доверять новым хозяевам. Теперь он любит бег по пересеченной местности и своего младшего брата Декстера».

8. «Мизку забрали у недобросовестного заводчика»

«Этот пес очень умен и любит играть в мяч. Он обожает всевозможные приключения и любые виды активности».

9. «Название породы Запы довольно трудно выговорить — ксолоитцкуинтли. Недавно он обрел новый дом»

10. «5-месячная Найроби — одна из спасенных чистопородных собак»

«Я всеми силами пытаюсь донести до людей мысль, что животных лучше „усыновлять“, чем покупать».

11. Вот такие получаются забавные портреты, когда собаки сталкиваются с арахисовым маслом

12. Когда проснулся в полной уверенности в том, что сейчас суббота, а оказалось, что всего только пятница

13. «Скорее всего, Люси и после сна такая же красавица»

14. «Если вы знаете пса, умеющего показывать свои эмоции более выразительно, чем Хадсон, я с радостью готова на него взглянуть»

15. «Рили вся внимание. Она ну очень серьезно отнеслась к съемкам»

16. «Лилли любит вязать, разгадывать несложные кроссворды, ездить на кабриолетах и просто обожает шоколадные эклеры»

«Но она не любит людей, которые быстро ходят, судоку и недостаточно крепкий кофе».

17. «Если предположить, что Кай умеет говорить, как вы думаете, что он говорит на этом фото?»

18. Да, с собаками никогда не бывает скучно

19. «Этого красавца не пришлось долго дразнить косточкой, чтобы получить отменные новогодние снимки»

«Но в конце съемки я сразу же отдала ему эту драгоценность».