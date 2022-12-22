10 любимых актеров и актрис, которые взошли на киноолимп с самых низов, но не растеряли доброту и скромность

Путь актера к славе может быть очень разным. Одним везет появиться на свет в театральной семье и получить поддержку родственников в выборе профессии, другие попадают на сцену только благодаря собственному таланту, так как никакого «блата» у них попросту нет. Им совсем непросто занять свое место под солнцем, но настоящий артист не страшится трудностей. Особенно ценны такие случаи, когда актеры, добившись любви миллионов телезрителей, не страдают звездной болезнью, а продолжают жить скромно, потому что в душе так и остаются простыми людьми из народа.

Юрий Никулин

Юрий Никулин появился на свет в творческой семье (его родители были актерами в небольшом городке Смоленской области), но это никак не помогло ему поступить в театральный институт. Во ВГИКе и ГИТИСе приемные комиссии «не обнаружили в нем актерских способностей», поэтому молодой человек подал документы в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре, поступил и окончил учебное заведение в 1948 году. После учебы Юрий Никулин остался работать в цирке (где в итоге трудился всю жизнь), а с 1958 года стал сниматься в кино. Несмотря на пришедшую к нему популярность, артист долгие годы жил с женой и сыном в коммунальной квартире в районе Арбата. Иногда он пользовался своей известностью, чтобы помочь друзьям и даже малознакомым людям получить жилье или прочие блага, но о себе не просил никогда.



«Никуда не писал и ничего не просил, потому что четверть цирковых артистов даже прописки не имели. А у нас все-таки было целых две комнаты: на меня, жену, сына и маму жены», — объяснял Юрий Никулин. Любимец миллионов получил собственную квартиру только к 50 годам. По-настоящему народный артист всегда был близок к обычным людям, как и его герои.

Сергей Маковецкий

Актера Сергея Маковецкого мама растила одна: его отец ушел из семьи еще во время ее беременности. Женщина трудилась на заводе и никакого отношения к искусству не имела. Однако Сергей, принимавший участие в школьной самодеятельности, решил стать актером. В 18 лет он попытался поступить в школу-студию МХАТ, но туда его не приняли, а вот в Щукинское театральное училище все-таки взяли. Сергей Маковецкий — человек удивительной стабильности: всю жизнь играет в театре имени Вахтангова, 39 лет женат на одной женщине. Свадьбу с супругой Еленой актер отмечал в общежитии, где у него была комнатка, там же молодые и жили даже после того, как Сергей получил звание Заслуженного артиста в 1992 году. В общей сложности Маковецкий провел в общежитии 15 лет, и именно стесненные бытовые условия не позволили ему завести родных детей. «Ну куда бы я принес младенца? В эту комнату? Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Я не стал требовать у жены ребенка. Судьба так распорядилась», — рассказал актер. Позже пара и вовсе отказалась от идеи заводить совместных детей. Однако Маковецкий все же смог почувствовать себя в роли отца — все эти годы он воспитывал сына супруги от первого брака, Дениса. Актер признается, что всегда любил мальчика, был на его стороне во всех семейных спорах и считает парня своим сыном.

Василий Шукшин

Василий Шукшин родился в алтайском селе в простой крестьянской семье. Окончил 7-летнюю школу, учился в автомобильном техникуме, работал в колхозе, на тракторном заводе, а потом — учителем русского языка и словесности в школе сельской молодежи. Некоторое время Василий Макарович был директором этой школы. В 25 лет, написав несколько рассказов, Шукшин отправился в столицу поступать во ВГИК. Чтобы собрать деньги на дорогу, его мать даже продала корову. Простой парень из села не только поступил на режиссерское отделение, но и с успехом окончил его в 1960 году. В это же время рассказы Василия Макаровича начали публиковать в столичных журналах, а самого его — звать сниматься в кино. Но своего жилья у актера пока так и не было. До 1964 года Шукшин скитался по чужим квартирам, а потом купил свою «двушку», куда и привел позже молодую жену — Лидию Федосееву-Шукшину. В квартире, по воспоминаниям супруги писателя и актера, не было ничего, кроме чемоданчика с вещами, — обживались всем с нуля. Вскоре в семье появились 2 дочери, и Василию Макаровичу приходилось писать сценарии и рассказы на 5-метровой кухоньке по ночам или даже в санузле, если кухня была занята. Всю жизнь он мечтал иметь личный кабинет, большой писательский стол, но не сложилось.



Анна Самохина

Родители красавицы Анны Самохиной были простыми рабочими и трудились на металлургическом комбинате в Череповце. Свое детство актриса вспоминала так: «Наша семья жила в семейном общежитии, места было мало, поэтому мы с сестрой, как щенята, спали на матрасах в углу общей кухни. Крики, женский визг, звон разбитого стекла — все это было привычным для нас, не пугало и не удивляло». Конечно, вырваться из такой жизни хотелось, и Анна старалась изо всех сил: училась в музыкальной школе, с 14 лет играла в народном театре, в 15 поступила в Ярославское театральное училище. Вышла замуж за однокурсника, семейную пару по распределению отправили служить в Ростовский ТЮЗ, в 20 лет Самохина родила дочь. Известность пришла к Анне в 1988 году, когда на экран практически одновременно вышли сразу 2 фильма с ее участием: «Узник замка Иф» и «Воры в законе». После было немало ролей в театре и кино, небывалая популярность, но актриса не стремилась к гламурной жизни, богатству и прочим атрибутам славы. В одном из интервью уже в зрелом возрасте она признавалась: «Я могу жить и во дворце, и в хибаре с минимумом вещей. Это же заблуждение, что вы имеете собственность. На самом деле собственность владеет вами. Я этот этап уже прошла».

Георгий Милляр

Георгий Милляр (настоящая фамилия Мильё) родился с золотой ложкой во рту: его отец был французским инженером, приехавшим в нашу страну на работу, а мама — дочерью золотопромышленника. Его воспитывали гувернантки, мальчик изучал языки, музыку, много читал. Отца не стало, когда Георгию не исполнилось и 3 лет, а потом они с мамой переехали в Геленджик. После 1917 года все семейное богатство было утрачено, а фамилию пришлось сменить от греха подальше. И началась у Георгия Милляра совершенно другая жизнь. После школы он работал в геленджикском театре бутафором, потом случайно попал на сцену (актер, исполнявший роль, заболел), а после даже выучился на актера. Георгий Милляр трудился в театре, но всегда мечтал о кино, правда, туда он попал только в 35 лет. Огромную известность артисту принесли роли отрицательных сказочных персонажей — Бабы-яги и Кощея, которых он играл во многих детских фильмах. До 65 лет Георгий Милляр жил в коммунальной квартире вместе со своей мамой — даже после того, как получил звание Заслуженного артиста. Когда мамы не стало, актер женился на своей 59-летней соседке по коммуналке Марье Васильевне, к которой относился с большой нежностью. А через 5 лет «молодоженам» дали 2-комнатную квартиру на окраине столицы.

Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков родился в семье фабричных рабочих в городе Орехове-Зуеве. Он с детства мечтал стать актером, поэтому поступил в ГИТИС, закончил его и стал работать в театре. Однако несколько лет спустя артист был уволен из труппы из-за вредных привычек и чуть было вовсе не пропал. Виктору Сухорукову приходилось бродяжничать, он брался за любую работу: грузчика, посудомойщика, хлебореза. В итоге ему удалось вернуться на театральную сцену. Но настоящая слава к артисту пришла в 45 лет после съемок в фильмах «Брат» и «Брат 2». Его даже приглашали в Голливуд сниматься в фильме бондианы «Умри, но не сейчас», но Сухоруков отказался, потому что играл в спектакле Олега Меньшикова и не мог подвести труппу. Несмотря на то что в родном городе Орехове-Зуеве Виктору Сухорукову при жизни поставили памятник (что случается совсем не часто), актер звездной болезнью не страдает: ездит в электричке, личного шофера и телохранителя не имеет. А люди, которые встречают актера в обычной жизни, отмечают его небывалую скромность — как, например, пользователь сети под ником Siriusnash: «Виктор Иванович — мой сосед по даче. И это самая обычная дача в самом обычном дачном поселке. И много раз мы встречались и здоровались, обменивались какими-то незначительными фразами на нашей зажатой меж заборов дачной улочке, оба в резиновых сапогах и старых заношенных тужурках, с мусорными пакетами в руках. В жаркий летний денек Виктор Иванович может посидеть и в „публичном месте“ — в теньке под березами, на лавочке у общей водопроводной колонки, раскланиваясь с узнавшими его дачниками. Человек он, безусловно, странный, импульсивный, но очень простой в общении, скромный и обаятельный. По-настоящему Народный артист!»

Евгений Леонов

Евгений Леонов был вторым сыном в семье инженера-авиаконструктора и домохозяйки, жили они скромно, в коммунальной квартире. Будущий Народный артист характером пошел в маму — простую, очень открытую женщину, которая была прекрасной рассказчицей. Их дом, по воспоминаниям артиста, всегда был полон гостей, а уж если мама рассказывала какую-то историю — все смеялись и в квартиру набивалась толпа народа. Возможно, именно с ее подачи талант к лицедейству у Евгения проявился рано. Еще в 4-м классе Леонова заметил режиссер, который искал для съемок в фильме «самого смешного пухлого мальчишку», но на студию ребенок не явился — «то ли родители не пустили, то ли застеснялся». Зато на следующий год Евгений записался в драмкружок. Повзрослев, окончил драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии, начал играть в театре. Всенародную славу артисту принесли съемки в киноленте «Полосатый рейс», где 35-летний Леонов играл буфетчика, который притворялся дрессировщиком. Несмотря на то что это была роль второго плана, зрителей покорила добродушная улыбка и смелость артиста. Уже потом были и «Джентльмены удачи», и «Старший сын», и звание Народного артиста. Евгений Леонов всю жизнь любил одну женщину — свою жену Ванду, а к работе относился настолько ответственно, что выходил на сцену и с температурой 40, и с воспалением легких — ему было очень важно никого не подвести. Единственный раз, когда «по вине» артиста был отменен спектакль с его участием, — 29 января 1994 года, когда у Евгения Леонова перед выходом на сцену оторвался тромб.

Надежда Румянцева

Надежда Румянцева родилась в деревне в семье проводника на железной дороге и домохозяйки. В школе была круглой отличницей и становиться артисткой совершенно не собиралась — выбрала театральный институт только потому, что на вступительных экзаменах не надо было сдавать точные науки. Талантливая девушка без труда поступила в Институт театрального искусства, недолго училась в ГИТИСе, а затем окончила ВГИК. Будущая народная любимица жила небогато: все годы учебы в вузах вплоть до 5-го курса ВГИКа (а это 7 лет) Надежда Румянцева проходила на занятия в одном платьице, меняя лишь воротнички — их было целых 3. После учебы играла в театре, занималась озвучиванием, но всенародную любовь ей принесли роли в кино, особенно в картинах «Неподдающиеся», «Девчата», «Королева бензоколонки». В конце 1960-х годов Румянцева практически пропала с телеэкранов, поскольку жила за границей, сопровождая в зарубежных командировках своего мужа, дипломата Вилли Хштояна. Ее обожала вся страна, а актриса бросила карьеру ради того, чтобы создать семью. После возвращения Надежда Васильевна занималась озвучиванием сериалов, мультфильмов, была телеведущей. Надежда Румянцева о себе говорила так: «Я никогда в жизни ни у кого ничего не просила, не перешла никому дорогу, у меня не склочный характер — я лучше уступлю и уйду. В общем, по всем параметрам я очень хороший человек — я правда про себя так думаю». И, пожалуй, это тот редкий случай, когда вся страна про Надежду Васильевну так думает.

Михаил Пуговкин

Михаил Пуговкин родился в большой крестьянской семье в селе Рамешки Костромской области. Жили Пуговкины очень бедно, поэтому у Михаила была возможность окончить только 3 класса сельской школы. Из-за болезни матери в 1938 году семья перебралась в столицу, к родственникам, а 15-летний юноша устроился работать на завод электромонтером. После работы Михаил Пуговкин ходил в драматический кружок. Там его однажды заметил режиссер Московского драмтеатра и пригласил в свою труппу. Так в 16 лет Михаил стал артистом вспомогательного состава в театре на Сретенке, а 2 года спустя впервые снялся в крошечной роли в кино — в фильме «Дело Артамоновых». Михаил Иванович служил в разных театрах, но с 1960 года решил оставить сцену и посвятить себя кино. Именно оно принесло ему народную любовь и популярность. В фильмах артист сыграл около 100 ролей, в основном комедийных, из них немало эпизодических, но в каждом таком эпизоде ему удавалось создавать удивительно достоверный образ, которому зрители верили без оглядки.

Георгий Вицин

Родители Георгия Вицина не имели никакого отношения к творчеству, однако с самого детства мальчик бывал на различных выступлениях, так как мама работала билетершей в Доме союзов и часто брала ребенка с собой. С 12 лет Георгий начал выступать на школьной сцене, а после поступил в театральное училище, но был отчислен с формулировкой «за легкомысленное отношение к учебному процессу». Позже поступил в другое театральное училище и окончил его. Георгий Вицин сыграл много театральных ролей, но зрители полюбили его в образе Труса из комедий Леонида Гайдая. В отличие от своего героя сам Георгий Михайлович вредных привычек не имел, увлекался дыхательной гимнастикой, не ел мяса. Он выглядел очень молодо: в 37 лет сыграл 18-летнего Васю Веснушкина в фильме «Запасной игрок», в 46 — 25-летнего Мишу Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова». При этом талант позволял Вицину играть и возрастные роли, как, например, дед Мусий в «Максиме Перепелице». Последние годы жизни Народный артист провел очень скромно. Жил в хрущевке, на улицу выходил только покормить голубей, от помощи отказывался. На память о великом актере осталось более 100 сыгранных им ролей в кино, еще больше озвученных мультфильмов и фильмов. Его голосом говорят многие известные персонажи, например, Домовенок Кузя из одноименного мультфильма или жаба-сын в «Дюймовочке». И как говорят!