10 актеров и актрис, которые хотели спросить у костюмеров: «Вам на нас совсем не жалко?»

Иногда киноделы используют такие костюмы, грим и парики, что актеров хочется пожалеть. На экране все выглядит красиво, а на деле артист мучается и ждет, когда же прозвучит заветное «Стоп, снято».

Эмилия Кларк в роли Дейенерис

Дейенерис Бурерожденная из дома Таргариенов, первая своего имени, Неопалимая и так далее. Героиня Эмилии Кларк известна по своему титулу, а также по длинным платиновым волосам. Увы, за такой великолепный цвет пришлось заплатить дорогую цену. Эмилия чуть не лишилась родных волос из-за частого окрашивания. Да, актриса носила парик, но и волосы красила тоже. В итоге девушке пришлось обрезать длину и носить каре.

Том Старридж в роли Морфея

Для Тома Старриджа съемки в «Песочном человеке» начались весьма неловко. В первой серии Повелителя снов поймал колдун и заточил в стеклянный шар. По факту, актер сидел на холодном полу в чем мать родила, а вокруг расхаживали его коллеги, с которыми он еще толком не успел познакомиться. Это было весьма неловко. Том даже сравнил съемки с кошмаром, когда человеку снится, что он оказался в толпе людей без одежды.

Маргарет Гамильтон в роли Злой ведьмы Запада

Даже спустя много лет зрители узнают Маргарет Гамильтон по ее роли в «Волшебнике страны Оз». Актриса запомнилась зеленым оттенком кожи. Оказывается, зеленый грим делали на основе меди, смывалась эта субстанция только спиртом, да и то не полностью. Так что актриса была вынуждена ходить с зеленоватым лицом и руками в обычной жизни.



Анджелина Джоли в роли Лары Крофт

Анджелина была не в восторге от наряда расхитительницы гробниц. Все потому, что костюм был тесным и слишком облегающим. А чтобы девушка была похожа на своего персонажа из компьютерной игры, Джоли приходилось носить особые накладки на груди.

Кит Харингтон в роли Джона Сноу

Джон Сноу, несмотря на метель, никогда не носил шапку. Фанаты даже стали задумываться, что если за этим что-то стоит? Может быть, герою не холодно? Неужели это намек на родителей Джона? Но на самом деле киноделы просто решили, что лицо персонажа будет плохо смотреться в кадре, если на герое будет шапка или капюшон. У бедолаги Кита Харингтона отмерзали уши — и все ради красивой картинки.

Кэрри Фишер в роли принцессы Леи

Когда принцессу Лею поработил Джабба, героине пришлось облачиться в весьма откровенный наряд. Фанаты называют его «золотое бикини». Актриса так описала свой наряд: «Этот костюм — наказание даже для супермоделей». А еще он подчеркивал все недостатки фигуры, поэтому девушке все время приходилось сидеть прямо, чтобы в кадре на боках не появились складки.



Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

Бенедикт Камбербэтч практически почувствовал на себе «прелести» ношения тесного корсета. Костюмы Шерлока хорошо сидели по фигуре, но артист рассказал, что талию сделали слишком узкой. Бенедикту было трудно дышать, у него начались проблемы с пищеварением.

Марго Робби в роли Харли Квинн

Дерзкий костюм Харли Квинн понравился фанатам. А вот сама актриса его не любила. Костюм вышел слишком откровенным, к примеру, была сцена, где девушку поливали водой и Марго Роби невольно выглядела как участница конкурса мокрых футболок.

Алисcа Милано в роли Фиби

Алиса Милано едко сравнила костюмы из культового сериала с нижним бельем. Впрочем, хоть героинь и заставляли так одеваться, сама Милано с теплотой отзывается и о шоу, и о персонажах. Продюсер сериала подтвердила, что телекомпания действительно хотела показать на экране побольше пикантных образов.

Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки

Мишель Пфайффер сыграла Женщину-кошку в «Бэтмен возвращается». Для роли Мишель нужно было научиться пользоваться кнутом, в этом ей помогал тренер. Но в первый же день тренировок случилось ЧП: актриса не рассчитала силы и хлестнула наставника прямо по лицу. Мишель чувствовала себя ужасно виноватой. «Это полностью сломило меня», — сказала она. Но позже Пфайффер смогла вернуться к тренировкам и научилась выполнять необходимые трюки.