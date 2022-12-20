10 случаев, когда начало фильма приковало нас к экрану, а вот концовка разочаровала безмерно

Нет ничего хуже для фильма, чем разочаровывающая концовка. Это может быть разгадка тайны, не оправдавшая ожиданий, или любимый прием ленивых сценаристов — разрешение всех конфликтов с помощью «бога из машины». Мы вместе с интернет-пользователями и кинокритиками вспомнили фильмы, которые начинались за здравие, а закончились как уж получилось.

Чудо-женщина

Фильм «Чудо-женщина» собрал в прокате солидную кассу. Также он получил в целом положительные отзывы за режиссуру, актерскую игру и спецэффекты. Но довольны остались не все зрители. В частности, высмеиванию подвергли затянутую концовку блокбастера, где Диана сходится в поединке со своим главным противником — Аресом. Такая реакция вынудила режиссера Пэтти Дженкинс признаться, что студийные боссы заставили ее изменить финал буквально в последнюю минуту. По ее задумке финальный акт должен был быть короче и нести больше смысла. Но вышло что вышло.

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2

East News

«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» — эпическое завершение любимой франшизы. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 96 % из 100. Однако это тот случай, когда не все фанаты поттерианы согласны с кинокритиками. Многие даже называют эту часть худшей. В основном претензии связаны с тем, что гибель любимых персонажей прошла практически незамеченной, победа над Волан-де-Мортом оставила горькое послевкусие, роль Даров не объяснили должным образом, а отношениям между Гарри и Джинни выделено мало экранного времени. Во 2-й половине фильм скатился до нелепого блокбастера. Финальная дуэль Волан-де-Морта с Гарри превратилась в бессвязную компьютерную беготню вокруг замка. Я уж не говорю об ужасных CGI-эффектах. Как же бесит, когда интересными идеями жертвуют в пользу экшена, снятого на фоне зеленого экрана! © The_Wazlib / Reddit

Холодное сердце

Диснеевский хит рассказывает о двух сестрах-принцессах, которые вместо того, чтобы сидеть в замке сложа руки, предпочитают действовать сами. Мультфильм имел большой коммерческий успех и получил продолжение. Но, по мнению некоторых скептически настроенных зрителей, в финале «Холодного сердца» создатели просто вернулись к тому, с чего начали. Финал превращает этот оригинальный мультфильм в обыкновенную сказку, где тролли поют о расставании без причины и о том, что любви с первого взгляда не бывает. Ага, вместо этого герои влюбляются со второго. © JonSpangler / Reddit

Не беспокойся, дорогая

Молодая пара живет в идиллическом пригороде. Мужья здесь каждый день ходят на работу, а жены занимаются домашним хозяйством. Но вскоре главная героиня понимает, что с проектом, в котором задействованы все мужчины, что-то неладно. И действительно, оказывается, что все это время она жила в большой симуляции. Звучит круто, но фильм многим не понравился. На сайте Rotten Tomatoes лента имеет не очень высокий рейтинг. Критики отметили ее многообещающее начало и разочаровывающий финал, из-за которого, по их мнению, сценарий стоило бы переписать.

Пассажиры

В завязке кинокартины двое пассажиров космического корабля — Джим и Аврора — пробуждаются в своих капсулах на 90 лет раньше, чем было запрограммировано. Они постепенно сближаются и влюбляются друг в друга. Этот фантастический фильм подвергся масштабной критике за финальный твист. В конце Аврора узнает, что Джим на самом деле специально разбудил ее после того, как его капсула вышла из строя. Герой просто не смог вынести одиночества. И несмотря на то что их отношения с самого начала были основаны на обмане, Аврора прощает своего спутника и решает провести остаток жизни со лжецом и эгоистом.

Три тысячи лет желаний

Фильм в целом получил хорошие отзывы, но провалился в прокате. А любовная линия между джинном и героиней, выпустившей его из бутылки, оставила некоторых зрителей в недоумении. Для меня существует только первая половина этого фильма. Истории, рассказанные джинном, такие крутые, что я бы заплатил, чтобы их было больше. Но вместо этого героиня загадывает желание, чтобы джинн полюбил ее, и они начинают жить вместе. Я просто не могу принять такой поворот сюжета! © OldManPip / Reddit

Прошлой ночью в Сохо

Юная девушка приезжает в Лондон, чтобы учиться на дизайнера одежды. В комнате, которую она снимает у одинокой женщины, ей начинают сниться яркие сны-видения о Лондоне 1960-х. Завязка не самая шаблонная, но с развитием сюжета картина становится скомканной. Этот фильм, по мнению некоторых зрителей, отличный пример того, как создатели взяли и угробили отменную и интригующую завязку. Как только выясняется, что девушка из видений героини вовсе не безобидная жертва, какой казалась, повествование становится все более и более неуклюжим. Мне понравился стиль и атмосфера в первой половине, а потом все скатилось в типичный «мусорный» триллер. У фильма был большой потенциал, но, похоже, создатели не смогли понять, как его использовать. © macnels / Reddit

Лекарство от здоровья

По мнению критиков, этот фильм об изолированном от мира санатории, где творятся странные вещи, представляет собой 2,5 часа упражнения в создании атмосферности. Как и при просмотре «Острова проклятых», зрители задаются вопросом: «Безумен ли главный герой?» Однако когда действие наконец доходит до сути, объяснение разочаровывает и оказывается еще одним безвкусным клише.

Люси

Фильм Люка Бессона основан на мифе о том, что люди используют только 10 % мозга. И по мнению критиков, это кино тоже реализует не весь свой потенциал: лучшие сцены — именно в самом начале, когда в героине Скарлетт Йоханссон еще остается немного человечности. По ходу картины интеллект Люси стремительно развивается, и, в общем-то, на середине можно выключать. Лента начинает пробуксовывать: трудно сочувствовать безэмоциональному персонажу, который теперь всемогущ и может делать что ему вздумается. «Люси» — это не фильм, это трейлер фильма. Действительно красивый трейлер. © DeepestShallows / Reddit

Интерстеллар

«Интерстеллар» называют амбициозным, захватывающим и визуально великолепным фильмом. Картина заслужила множество положительных отзывов и от научного сообщества. Но фильм подвергся критике за присутствие в нем «магического мышления»: в конце концов ученые, отправившиеся в космос с целью колонизировать потенциально обитаемую планету, спасают мир с помощью силы любви. Один из критиков и вовсе назвал фантастический блокбастер «высокотехнологичной межгалактической чепухой» с несвязной концовкой. Первые две трети фильма просто потрясающие. Затем начинается 3-й акт, и 2 главных женских персонажа в конечном итоге используют силу любви и дружбы, чтобы спасти мир. Я чуть не выбежал из кинотеатра, так все это выбесило. «Интерстеллар» должен был стать для нашего поколения «Космической одиссеей: 2001». Вместо этого мы получили финал из какого-то девчачьего аниме. © CluelessNoodle123 / Reddit