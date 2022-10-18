10 кастинг-решений, которые сложно понять и невозможно простить

Казалось бы, что сложного в том, чтобы по описанию героя в сценарии найти актера, который идеально воплотит этого самого героя на экране. Но это не всегда легко, особенно если фильм снимается по книге или биографии реального человека. Может, поэтому кастинг-менеджеры порой допускают ошибки, которые кинозрители сразу подмечают: вот эта слишком красивая, а вон тот явно недотягивает до оригинала. О таких неподходящих для некоторых ролей актерах мы и написали в статье.

Джозеф Файнс в роли Майкла Джексона («Городские легенды»)

Короля поп-музыки любит практически весь мир, и воплотить его образ на экране очень сложно. Но создатели комедийного сериала «Городские легенды» будто вообще не старались: на эту тему высказался даже племянник певца, назвав подбор актера «неуважением». Не приняли этот эпизод сериала и именитые критики.

Эмма Уотсон в роли Белль («Красавица и Чудовище»)

Некоторым зрителям и критикам выбор Эммы Уотсон на роль Белль пришелся не по душе. В фильме «Ной» ее героиня многих впечатлила, а вот в «Красавице и Чудовище» Эмма была такой унылой, что девушке порекомендовали перечитать учебник по актерскому мастерству. Зрители признают, что Уотсон красивая, но в этом фильме она очень скучная, а киношникам стоило выбрать на роль в мюзикле актрису, которая умеет петь.

Джейми Дорнан в роли Кристиана Грея («Пятьдесят оттенков серого»)

Трилогия «Пятьдесят оттенков серого» снискала множество отзывов — не только разгромных, но и одобрительных. Но по Джейми Дорнану критики проехались без сожалений: актера назвали «скучным, будто модель из каталога». Впрочем, поклонникам расстраиваться не стоит, ведь критикам не понравилась лишь эта конкретная роль. Они отмечают, что в сериале «Крах» Джейми удивительно хорош, а его героя даже назвали самым притягательным экранным преступником.

Натали Портман в роли Лины («Аннигиляция»)

Любой поклонник актрисы помнит блистательную игру Натали в «Черном лебеде». В роли балерины она покорила многих, а вот роль биолога в «Аннигиляции» ей, по мнению зрителей, не удалась. «В каждой сцене Портман проигрывает остальным актерам. И это бросается в глаза, потому что она главная героиня», — делятся своим мнением люди.

Рами Малек в роли Фредди Меркьюри («Богемская рапсодия»)

У этого яркого байопика достаточно положительных отзывов, и плюсов у картины действительно немало. Но многие поклонники таланта Фредди Меркьюри понимают, что воплотить на экране образ такой многогранной личности трудно, и Рами Малек, по их мнению, с этим не справился. У актера совершенно нет харизмы Фредди, и даже 2-минутное интервью с певцом производит большее впечатление, чем весь фильм, считают они. А вот роль нелюдимого компьютерного гения в сериале «Мистер Робот», по мнению зрителей, удалась Малеку куда лучше: игру актера называют великолепной.

Тильда Суинтон в роли Дианны («Девушка без комплексов»)

Как правило, все героини Суинтон выглядят нестандартно и надолго врезаются в память, но в «Девушке без комплексов» ее персонаж далек от привычного зрителю «неземного» амплуа актрисы. Здесь она играет стервозную бизнесвумен, и зрителям показалось, что незаурядный талант актрисы был попросту растрачен впустую.

Киану Ривз в роли Джонатана Харкера («Дракула Брэма Стокера»)

Несмотря на то что эта экранизация романа о Дракуле считается одной из лучших, к выбору Киану на роль Джонатана многие зрители отнеслись прохладно. Британский акцент, который пытается продемонстрировать актер, выглядит неубедительно. Его игру не раз называли скучной и плоской, а еще уверяли, что такому неопытному актеру нечего делать в кадре рядом с такими звездами, как Энтони Хопкинс и Гэри Олдмен. После премьеры «Матрицы» Киану, конечно же, доказал, что он тоже звезда первой величины.

Дениз Ричардс в роли доктора Кристмас Джонс («И целого мира мало»)

После выхода фильма киноделов раскритиковали за выбор Дениз Ричардс на роль доктора Джонс. Зрители считают, что актриса плохо играет и слишком молода для роли физика-ядерщика. Дениз даже называют худшей девушкой Бонда в истории. Кого же тогда зрители считают лучшей? Вероятно, Монику Беллуччи: она полюбилась зрителям в роли подруги агента 007. Сама актриса поправляет, что неверно называть ее девушкой Бонда. «Для девушки я слишком зрелая. Скорее так: „леди Бонда“ или „женщина Бонда“», — говорит Моника.

Дженнифер Лоуренс в роли Мистик («Люди Икс»)

Большинство поклонников «Людей Икс» впервые увидели в роли Мистик Ребекку Ромейн и до сих пор считают, что она подходит на роль синекожей красотки куда лучше, чем Дженнифер Лоуренс. «Персонаж Ребекки был полностью раскрыт, даже несмотря на то что у нее мало реплик. А сюжетная линия Лоуренс мне вообще не запомнилась», — делятся своим впечатлением зрители. Некоторым кажется, что внешность актрисы слишком миловидна для таинственной преступницы. Мол, героиня Дженнифер не выглядит опасной — она просто выглядит так, словно окунула лицо в краску.

Флекс Александр в роли Майкла Джексона («Человек в зеркале»)

На экране Майкла Джексона играл не один Файнс. Довелось примерить образ поп-иконы и другому актеру. Так, в 2004 году был снят фильм «Человек в зеркале: История Майкла Джексона», где роль певца исполнил Флекс Александр. Эту ленту критики тоже не обошли вниманием. «Худшее, что я видел», — пишет один из них. «Грим, постановка и работа оператора настолько плохи, что аж оскорбительны», — вторит ему другой.