10+ новогодних фильмов, которые подарят новогоднее настроение даже тем, у кого его еще нет

Подготовка к Новому году и Рождеству — это часть праздника. Люди уже закупаются мандаринками и готовятся стругать тазики оливье. Пусть эти хлопоты будет для вас приятными, ну а создать хорошее настроение помогут фильмы из этой подборки.

Незабываемое Рождество

Потеряв память в результате несчастного случая на горнолыжном курорте, избалованная наследница Сьерра оказывается в доме неудачливого вдовца Джейка. Врачи советуют девушке побольше заниматься обычными делами. Но что это такое Сьерра понятия не имеет, ведь за всю жизнь она палец о палец не ударила. Джейк, разумеется, поможет ей и загрузит работой по полной. Рейтинг IMDb — 5,2

Рыцарь перед Рождеством

Рыцарь сэр Коул случайно переносится в современный мир, где встречает одинокую школьную учительницу по имени Брук. Думая, что Коул страдает от амнезии, Брук берется помочь ему, не догадываясь, что перед ней тот самый принц, которого она ждала всю жизнь. Рейтинг IMDb — 5,6

Рождество на двоих

Кейт пытается стать певицей, но все ее прослушивания проваливаются. Девушка круглый год работает в магазине рождественских товаров, и, кажется, что она опустила руки. Но все меняется после знакомства с милым и загадочным Томом. Превзошел все мои ожидания. История оказалась чем-то большим, чем просто рождественский романтический фильм. Моя оценка 9/10. © aidanratesmovies / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,5

На месте принцессы

Герцогиня Маргарет как две капли воды похожа на «простолюдинку» из Чикаго по имени Стэйси. Невинная затея поменяться местами обернулась для девушек настоящим подарком судьбы — конечно, не без помощи волшебства. Рейтинг IMDb — 6,1

Не спать до Рождества

Бармен по имени Билли и бизнес-леди Лиззи знакомятся при весьма странных обстоятельствах и быстро выясняют, что их объединяет одна особенность: они оба страдают бессонницей. Кажется, молодые люди перепробовали уже все средства, кроме одного — найти идеального партнера для сна. Рейтинг IMDb — 6,5

Когда Гарри встретил Салли

Со стороны может показаться, что Гарри и Салли просто созданы друг для друга. Но, увы, они просто близкие друзья. Им понадобится долгих 11 лет, чтобы наконец понять, что они идеальная пара. Рейтинг IMDb — 7,7

Рождественская гармония

Келли возвращается в родной город после расставания с парнем. Эта поездка подарит ей новые ощущения: она заново откроет для себя музыку, по-другому посмотрит на семью и научится верить в рождественские чудеса. Рейтинг IMDb — 6,3

Ноэль

В рождественском Нью-Йорке царит атмосфера праздника: по всему городу зажигаются тысячи огней, а миллионы людей надеются на чудо. И с некоторыми героями этого фильма чудеса действительно случатся. Рейтинг IMDb — 6,1

Маленькие женщины

Сестры Марч живут в небольшом городке Конкорд штата Массачусетс. У каждой из них свой характер и своя история взросления. Однако их объединяет одно — безусловная любовь друг к другу и к своей семье. Рейтинг IMDb — 7,3

Неуловимый аромат любви

Писательница из Лос-Анджелеса знакомится в интернете с идеальным, как ей кажется, парнем. Не желая упустить свой шанс, она отправляется к нему через всю страну на Рождество. Но, прилетев, понимает, что ее обманули. Это потрясающе! Буду пересматривать каждый год! © brookenichole-98054 / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,3

Реальная любовь в Нью-Йорке

В канун Нового года миллионы жителей Нью-Йорка готовятся к празднику. И несмотря на то, что это огромный город, некоторым героям будет суждено пересечься в эту волшебную ночь и остаться вместе навсегда. Рейтинг IMDb — 6,5

Привет семье!

Канун Рождества. Главный герой Эверетт привозит в родной дом невесту Мередит. Он хочет наконец представить девушку всему семейству и сделать ей предложение. Однако вскоре выясняется, что родные Эверетта не в восторге от его выбора и считают, что молодым людям не стоит спешить со свадьбой. Рейтинг IMDb — 6,3