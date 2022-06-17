10 пар звезд, которых не разлить водой и спустя десятилетия дружбы

Отношения между многими голливудскими сценаристами, продюсерами и актерами не обходятся без конкуренции и зависти к достижениям других людей. Поэтому дружба между знаменитостями, длящаяся годами, лучше любых слов говорит об их человечности и доброте.

Редакция ADME рада рассказать о таких парах звезд, которые спустя 10, 20 и даже 30 лет общения остаются друзьями и поддерживают друг друга в сложные моменты жизни.

Бен Аффлек и Мэтт Деймон

Дружба актеров началась, когда Бену было 8, а Мэтту — 10 лет. Их объединила общая любовь к бейсболу и кино. Когда им исполнилось 14 и 16, они стали сниматься в рекламе, чтобы подзаработать, а выручку клали на общий банковский счет и делили между собой. Все эти деньги друзья тратили на одну цель — участие в кастингах. Когда Аффлек обрел небольшую популярность, он познакомил Деймона со своим агентом. Но перевернул их жизнь следующий случай. На 5-м курсе университета Мэтт получил задание написать одноактную пьесу, а принес сценарий на 40 страниц. Профессор одобрил его, после чего Мэтт доработал то, что получилось, вместе с Беном. Так в итоге и родился сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг». Кинолента совершенно неожиданно принесла им невиданный успех и радость от получения «Оскара».

Николь Кидман и Наоми Уоттс

На первом фото — Николь Кидман, Наоми Уоттс и их подруга Ребекка Ригг (слева) на девичнике.

Николь Кидман и Наоми Уоттс познакомились еще в школе, но по-настоящему сдружились во время совместных съемок в фильме «Флирт» (1991). Как ни странно, за их более чем 30-летнюю дружбу эта лента стала единственной, где они снялись вдвоем. Тем не менее актрисы стали настоящими сестрами не по крови, а по духу и очень надеются, что как-нибудь им удастся еще раз пересечься на съемочной площадке.

Киану Ривз и Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор и Киану Ривз познакомились в начале своей карьеры — на съемках киноленты «Путешествие в сказку» (1986). С тех пор они заботятся друг о друге и регулярно поддерживают связь. А недавно в ток-шоу Бэрримор рассказала об особом моменте в их дружбе. В день, когда Дрю исполнилось 16 лет, Киану пришел, схватил ее за руку, посадил на мотоцикл и прокатил на большой скорости. Как признается актриса, это подарило ей восхитительное ощущение свободы, воспоминание о котором она до сих пор лелеет в своем сердце.

Кира Найтли и Сиенна Миллер

Актрисы нашли общий язык во время работы над драмой «Запретная любовь» (2008). Вскоре после этого Сиенна призналась, что они с Кирой не очень-то любят светские вечеринки и предпочитают проводить вместе время за обсуждением книг, разгадыванием кроссвордов, игрой на музыкальных инструментах или просто за ужином. А когда в 2013 году Найтли выходила замуж, Миллер была в числе немногих гостей, присутствовавших на церемонии.

Дакота Фэннинг и Кристен Стюарт

13-летняя дружба актрис началась в первый день совместной работы над «Сумерками». В палатке у Кристен и Дакоты завязалась беседа, после которой Дакота вдруг осознала, что это связь на всю жизнь. Девушки постоянно поддерживают друг друга. Фэннинг признается, что Стюарт подбадривала ее, когда у нее были проблемы в личной жизни. А сама Дакота подставила подруге плечо, когда о той пошли не очень красивые слухи.

Роберт Паттинсон и Том Старридж

Актеры познакомились еще в 13 лет и с тех пор неразлучны. Было время, когда кто-то из них или оба не получали никаких ролей, тогда они жили в одной квартире и поддерживали друг друга. А когда сестра Старриджа родила дочь, Паттинсон стал крестным отцом малышки. Спустя 20 с лишним лет после начала их дружбы Том и Роберт с большим удовольствием вместе обедают и выгуливают собаку Паттинсона.

Бен Стиллер и Оуэн Уилсон

Дружеские отношения между актерами начались, когда Бен увидел комедию «Бутылочная ракета» (1996) с Оуэном в главной роли. После просмотра фильма Стиллер написал Уилсону немало теплых слов и выразил надежду, что они смогут как-нибудь поработать вместе. Надо заметить, что его надежды более чем оправдались: они снялись в лентах «Знакомство с родителями» (2000), «Старски и Хатч» (2004) и «Ночь в музее» (2006). Они вместе смеются над одними и теми же шутками, и Бен охотно поддерживает Оуэна в его решениях.

Джона Хилл и Майкл Сера

Комедия 2007 года «SuperПерцы» не только сделала юных актеров знаменитыми. Джона Хилл признался, что рад тому, что получил роль в этом фильме, потому что познакомился и подружился с Майклом. Спустя годы после съемок парни живут в одной квартире и не жалеют времени на общение друг с другом.

Лив Тайлер и Кейт Хадсон

Девушки подружились еще до того, как попали в Голливуд, так как вместе учились в школе искусств. По словам Лив Тайлер, у них есть традиция: перед важными событиями они собираются в 2–3 часа дня, делают макияж, прически и фотографируются. И любопытно, что актрисы не только дружат между собой, но и общаются семьями: довольно часто Лив проводит время с мамой Кейт, Голди Хоун, а Кейт — с отцом Лив, Стивеном Тайлером.

Бенедикт Камбербэтч и Кира Найтли

Познакомились Кира Найтли и Бенедикт Камбербэтч в 2006 году на съемках мелодрамы «Искупление». А потом в течение пяти лет очень часто общались и стали за это время очень близки. Но по-настоящему сдружились актеры во время работы над лентой «Игра в имитацию» (2014). Актриса призналась, что, когда у нее возникали проблемы, Камбербэтч приглашал ее на ужин, внимательно выслушивал и всегда мог рассказать что-то занимательное. И несмотря на то, что играть вместе им было приятно, больше всего их радовали закадровые моменты. В частности, Кира с теплотой вспоминает момент, когда они вместе баловались куриными крылышками, сидя прямо на полу ее трейлера.