10 примеров того, что даже гениальным актерам и актрисам роль может оказаться не по зубам

Оставаться в списке популярных голливудских звезд актерам не так-то просто, если фильмы с их участием проваливаются в прокате, а зрители не принимают их в непривычных образах. Мы вспомнили знаменитых артистов, чьи роли вызвали недоумение и даже ярость как у профессиональных критиков, так и у зрителей. А в бонус включили случай, когда публика, в отличие от кинокритиков, приняла персонажа.

Роберт Дауни — младший: «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

В 2021 году Роберт Дауни — младший был номинирован на премию «Золотая малина» за главную роль в фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Зрители назвали его персонажа скучным. Некоторые из них, несмотря на любовь к актеру, даже ушли из кинотеатра, так и не досмотрев картину. «Любимого нами сарказма Тони Старка нигде не найти. Вместо этого ему платят за то, что он бормочет реплики со странным акцентом, из-за чего трудно понять, о чем он говорит», — отмечают критики.

Николь Кидман: «Аквамен» и «В роли Рикардо»

В фильме «Аквамен» 51-летняя Николь Кидман сыграла молодую мать главного героя — королеву Атланну. Одни зрители оценили красоту актрисы, других, напротив, насторожило то, что она выглядела неестественно: «Я хочу видеть Николь Кидман и любых других женщин без фотошопа. Я хочу видеть морщины, несовершенства. Пусть женщины стареют». На этот комментарий Николь ответила, что ее персонаж на самом деле не может стареть, ведь действие происходит в мире супергероев, где Атланна и человеком-то не является.

А когда стало известно, что Кидман сыграет королеву комедии Люсиль Болл («Я люблю Люси») в картине «В роли Рикардо», зрители стали высказываться против этого: «Мне нравится Николь Кидман, но это неудачный выбор актрисы на эту роль». Некоторые хотели бы видеть на ее месте Дебру Мессинг, которая изобразила комедиантку в эпизоде сериала «Уилл и Грейс» и, по их мнению, обладает более подходящей внешностью. Но Николь готовилась к этой работе очень серьезно. В одном из интервью она сказала, что ей приходилось выходить из зоны комфорта, чтобы воплотить образ Люсиль на экране, ведь Кидман никогда не играла смешных героинь.

Дженнифер Лоуренс: «Джой»

В фильме «Джой» Дженнифер в 24 года играет мать с двумя детьми, которая старше ее самой минимум на 10 лет. Критики отметили, что, хотя Лоуренс прекрасно передала разочарование и отчаяние своей героини, все же она слишком молода, чтобы воплотить на экране все нюансы ситуации. А зрители и поклонники актрисы ей просто не поверили. «Я не верю игре Дженнифер Лоуренс в ленте „Джой“. Она моего возраста. Трудно представить, что у нее двое детей», — пишет пользователь Twitter.

Меган Фокс: «Трансформеры»

Известность актрисе принесла роль в «Трансформерах» (2007). Зрители отметили, что внешность Меган Фокс отлично подходит под описание персонажа — главной красотки школы. Но в то же время заявили, что ее героиня была «деревянной». «Честно говоря, я впервые увидел ее во 2-й части „Трансформеров“ и был шокирован тем, насколько неловкой и грубой показалась ее игра», — пишет зритель.

Энн Хэтэуэй: «Отпетые мошенницы» и «Ведьмы»

Энн Хэтэуэй пользователи сети раскритиковали сразу за две последние работы — роли в картинах «Отпетые мошенницы» и «Ведьмы». И оба раза зрители не оценили акцент ее героинь. «Я хочу знать, кто решил, что Энн Хэтэуэй должна говорить с этим фальшивым акцентом в „Ведьмах“?» — поинтересовалась пользовательница Twitter. Некоторое время спустя актриса рассказала в интервью, что по сценарию она должна была говорить с британским акцентом и сама была против этой идеи, переживая, что все только испортит.

Гэри Олдмен: «Манк»

Гэри Олдмен был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» в фильме «Манк». Однако критики возмутились тем, что 62-летнего актера взяли играть персонажа, который должен быть на 20 лет моложе его. Его герой, сценарист Герман Манкевич, показался слишком старым и изможденным. В то время как его жену, ровесницу, играла 34-летняя Таппенс Мидлтон. «Получается, его супруге было 13 лет, когда они поженились?» — удивляется зрительница.

Тоби Магуайр: «Человек-паук»

Несмотря на неплохие отзывы кинокритиков, Тоби Магуайру, по мнению зрителей, напрасно доверили роль отважного супергероя Человека-паука. Эмоции его персонажа многие посчитали настолько нелепыми, что кадры из фильмов с ним разошлись по сети и стали мемами. «Я сейчас смотрю с сыном „Человека-паука“ и понимаю, насколько не подходит Тоби на эту роль. Питер был ботаником, но он не должен быть глупым неудачником, как в этих лентах», — пишет пользователь Reddit.

Джоди Фостер: «Элизиум — рай не на Земле»

Исполнение роли Джессики Делакур в фильме «Элизиум — рай не на Земле» вызвало у критиков желание отнять у именитой актрисы и режиссера Джоди Фостер одну из ее статуэток «Оскар», которые она получила ранее. Особенное негодование вызвали акцент и вокальные данные ее персонажа. Зрители солидарны с таким мнением: «Одно из самых неловких исполнений роли, что я видел за последние годы. Я до сих пор не уверен на 100 %, что она (Джоди Фостер) хотела сыграть в этой картине».

Кэмерон Диас: «Банды Нью-Йорка»

В историческом фильме режиссера Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» Кэмерон Диас играет мошенницу по имени Дженни. «„Деревянная“ игра и неестественная передача романтических чувств сделали ее сцены с Леонардо Ди Каприо невыносимыми. Кэмерон была слишком несерьезной», — пишут пользователи социальных сетей.

Натали Портман: «Храбрые перцем»

Многие зрители не поняли, как Натали Портман, выпускница Гарварда, любимая поклонниками за свои ранние роли (например, в фильме «Леон»), согласилась на съемки в ленте «Храбрые перцем», которая получилась чрезмерно пошлой. «Натали Портман такая замечательная, такая милая, такая умная. Так почему же она решила сниматься в этом кино?» — удивляются зрители. «Я почти уверен, что Натали Портман теперь задается вопросом, могут ли люди заставить ее вернуть полученный ею ранее „Оскар“», — написал один кинокритик после просмотра картины.

Бонус: Адам Сэндлер и его роль в картине «Смешанные»

А вот пример того, что иногда зрители и поклонники принимают персонажей, а кинокритики — нет. Уже много лет комик Адам Сэндлер снимается в фильмах производства своей собственной компании Happy Madison Productions. Практически все комедии имеют схожий сюжет и не преподносят сюрпризов, что привлекает зрителей, ведь многие помнят с детства ленты с участием актера. А вот критики от них не в восторге. Адам был номинирован на премию «Золотая малина» в категории «Худший актер» целых 10 раз. А о комедии «Смешанные» 2014 года говорят, что киноработа Адама «делает наших детей глупыми».