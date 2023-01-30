10 раз, когда костюмеры подобрали наряды и прически, которые сильно усложняли киногероям жизнь

Кино — это искусство, плод человеческой фантазии, и оно не должно быть стопроцентно достоверным. Мы, конечно, понимаем, что многие костюмы, особенно в фэнтезийных фильмах, делаются по принципу «Чтобы было красиво». И все же забавно посмотреть на одежду любимых героев с практической точки зрения.

Игра престолов

Джон Сноу приехал к Дейенерис просить помощи. Драконий камень находится к югу от Стены, там гораздо теплее — в кадре даже видна зеленая трава. Дейенерис носит теплое платье, но киношники упорно одевают Джона Сноу в меховой плащ. Ему не жарко? Даже если меха — это признак статуса в Средневековье, все равно вопросы есть. Дейенерис выросла и жила в теплых странах, а Сноу — в Винтерфелле, там почти всегда холодно. Казалось бы, это не Джон, а Дени должна кутаться в плащ, когда температура опускается чуть ниже 20 градусов.

Пятый элемент

Медики одевают свою пациентку в очень странную одежду: по сути, это подгузник и пара бинтов. Любой бы на месте Лилу испугался, проснувшись в стеклянной колбе и странных повязках, слегка прикрывающих самое сокровенное. Куда удобнее было бы облачить девушку в обычную больничную сорочку с завязками: она легко снимается и прикрывает все тело.

Легенда об Искателе

Перед нами сериал в сеттинге средневекового мира. Главный герой — следопыт. Видимо, он так хорошо знает лес, что все местные клещи к нему привыкли и не лезут в ну очень глубокий вырез рубахи. Посмотрите на девушку справа в модной юбке с вырезом до середины бедра — бесстрашная особа: совсем не боится комаров.

К слову, художница по костюмам получила награду за выдающуюся работу над сериалом. Джейн Холланд, как видно, любит кожу: перед нами злодей и его приспешницы-охранницы. Все эти ремешки у девушек выглядит устрашающе, но есть маленькая деталь: чтобы сходить в туалет, минут 10 уйдет, пока это все расстегнешь, и еще столько же, пока застегнешь. Очень непрактично для секьюрити.

Ведьмак

Можно смириться и махнуть рукой на то, что зимой Геральт ходит без шапки и теплого плаща. Но вот его прическа: пряди так художественно развеваются на ветру, подчеркивая мужественное лицо. А еще наверняка лезут в глаза. Большинство людей, даже когда дома уборку делают, собирают шевелюру, чтобы не мешала. А он тут с чудовищами сражается, между прочим.

Женщина-кошка

Женщина-кошка решила мстить своим обидчикам вот в таком виде. А этот головной убор удобный? Ремни на животе не натирают? А брюки выглядят так, как будто могут в любой момент порваться. В общем, драться в таком наряде — это способ усложнить себе жизнь и дать врагам преимущество.

Легенда об Искателе

Мы снова вернулись к «Легенде об Искателе», потому что сериал просто кладезь клише. Девушка-воин на каблуках — это почти must-have боевиков. Особенно «удобно» бегать на каблуках по неровному полу пещеры.

Зена — королева воинов

Зена — культовый персонаж, кумир многих девчонок. По сравнению с другими костюмами ее доспехи выглядят крепкими, однако есть уязвимая часть — ноги от бедра до колена. Почему она носит юбку, а не брюки? Так много экшен-сцен, где Зена падает, кувыркается, дерется ногами, — и ведь юбка же задирается. Хотя у ее костюма есть преимущество: в Греции (пусть и фэнтезийной) — жарко, а юбка создает эффект «проветривания».

Электра

Почему воин-ассасин носит корсет? Почему ее руки не защищены? У Зены хотя бы есть наплечники. Ну и красный цвет, знаете ли, очень заметен. Здесь героиня больше похожа на исполнительницу танца живота.

Далекие странники

Главный герой путешествует инкогнито и скрывает свое лицо. Якобы благодаря этой прозрачной вуали его не узнали бывшие подчиненные.

Обитель зла

Очень непрактичное платье для фильма о зомби. Зараженные могут покусать за руки, поцарапать ноги. А этот шлейф может застрять в двери. Но с сапогами смотрится красиво, не спорим.