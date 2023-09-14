10 раз, когда создатели взяли и перекроили наши любимые сказочные истории. И мы в восторге

В наши дни стали популярны ремейки кассовых лент и киноадаптации мультфильмов. Кто-то из зрителей плюется, выходя из кинотеатра, но есть и те, кому такие вещи нравятся. А мы решили посмотреть, какие детали в этих пересъемках оказались удачными.



Первое появление принца («Красавица и Чудовище»)

В мультфильме история о проклятии, наложенном на принца, проиллюстрирована серией витражных окон, и затем мы видим Чудовище уже после превращения, каким его узнает Белль. Но в экранизации повествование начинается с бала, на котором для самовлюбленного принца танцуют самые изысканные красавицы.

Умения Белль («Красавица и Чудовище»)

Белль не просто книжный червь, она еще и изобретательница. Красавица, которую мы знали, всегда ходила, уткнувшись носом в книгу. Образ новой Белль обогатили: она достаточно сообразительна, чтобы помогать отцу в работе с механизмами. Более того, Белль даже придумала более эффективный способ стирки.

Хэппи-энд для Джинна («Аладдин»)

В мультфильме про судьбу Джинна рассказано мало. Мы знаем только, что главный герой все-таки даровал своему другу свободу. А еще — что Джинн стал торговцем. В фильме же у Джинна завязываются романтические отношения со служанкой принцессы Далией. В конце концов, герои женятся, и у них рождаются дети. В этой версии Джинн становится моряком и путешествует на корабле вместе с семьей.

Одежда Золушки («Золушка»)

Наряды Золушки из классического мультика и героини ленты 2015 года значительно отличаются. К примеру, костюм служанки в кинокартине выглядит более нарядным и не таким поношенным, как в мультфильме.

Отношения Ариэль и Эрика («Русалочка»)

В мультфильме между героями вспыхнула искра, и больше это похоже на мимолетную влюбленность. А вот в кино 2023 года отношения главных героев имеют более прочную основу. Ариэль и Эрик находят много общего. Во-первых, у обоих проблемы с родителями: у Русалочки очень строгий отец, а у принца — суровая мачеха. Во-вторых, герои обнаруживают друг в друге одинаковую страсть к исследованию окружающего мира.

Окончание сказки («Алиса в Стране чудес»)

В мультике Алиса просто засыпает под деревом и в финале просыпается там же. В фильме после пробуждения девочка вылезает из кроличьей норы, в которую упала в начале ленты.

Личность Малефисенты («Спящая красавица» и «Малефисента»)

Создатели «Малефисенты», киноадаптации мультика «Спящая красавица», поменяли знакомый всем сюжет. В фильме истинным злодеем оказывается отец Авроры. Ведь он подло поступает с Малефисентой, поэтому навлекает ее гнев на себя и свою дочь. В финале фильма именно «злая» колдунья спасает Аврору. Героиня пробуждается в итоге не от поцелуя любви принца, а от поцелуя в лоб Малефисенты, проявившей к ней любовь сродни материнской.

Награда сверчка Джимини («Пиноккио»)

Спутник Пиноккио, ставший совестью главного героя и помогавший ему отличать добро от зла, в финале мультфильма получает за свои заслуги титул и золотой значок. В фильме 2022 года сверчок не просит никаких наград, тем самым демонстрируя свою скромность.

История Урсулы («Русалочка»)

Прежняя Урсула не была родственницей других героев. В кино ее биографию переписали: здесь злодейка — сестра Тритона. Выходит, она родная тетя Ариэль.

Наряды и обувь Жасмин («Аладдин»)

Зрители отмечают, что в мультике «Аладдин» Жасмин так и не появляется в пышном платье принцессы. Почти все время она ходит в бирюзовом топе и шароварах. Зато какие шикарные у нее платья в экранизации! И обувь тоже другая. У принцессы из мультфильма это восточные туфли с загнутым носом, а новая Жасмин носит каблук.

Героиня киноленты вообще часто меняет наряды, и многие из них выглядят торжественно. Например, при первой встрече с Аладдином Жасмин одета в милое платье с накидкой. А когда он появляется под именем принца Али, девушка выходит в эффектном оранжевом наряде с пряжками на поясе.