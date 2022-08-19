10+ роковых женщин в кино, чьи коварство и ум сравнятся только с их притягательностью

Образ femme fatale — роковой женщины, которая благодаря своим чарам может обаять и обмануть кого угодно, — появился в литературе в Средние века. В более поздние времена такие авторы, как, например, Эдгар Аллан По, тоже нередко использовали этот образ в своих произведениях. А уже на рубеже XIX и XX веков он перекочевал и в живопись. Конечно же, главное искусство прошлого и, наверное, нынешнего столетия — кино — тоже не устояло перед образом сильной, но коварной героини.

ADME вспомнил кинокартины, в которых образ роковой женщины, а то и сразу двух, стал основным двигателем сюжета.

Кэтрин Трэмелл в исполнении Шэрон Стоун можно без преувеличения назвать одним из самых ярких примеров femme fatale в мировом кинематографе. Хорошо образованная, умная, хладнокровная и при этом очень привлекательная, она способна добиваться своих целей (какими бы ужасными они ни были), манипулируя не только мужчинами, но и женщинами, без каких-либо моральных страданий и рефлексии. Влияние Кэтрин на мужчин настолько велико, что детектив Ник Каррэн в исполнении Майкла Дугласа, даже заподозрив ее в преступлениях, не может выпутаться из ловко расставленных ею сетей и буквально идет навстречу собственной незавидной участи. Впрочем, поскольку финал все же открытый, судьба детектива, хотя и кажется предрешенной, так и остается неизвестной.

И снова герой Майкла Дугласа, адвокат Дэн Галлагер, становится жертвой манипуляций роковой женщины — Алекс Форрест. То, что могло бы остаться простой интрижкой на выходные, превращается в настоящий криминальный роман с преследованием и угрозами со стороны Алекс. Ее безумие нарастает. Несмотря на то, что она с самого начала знала, что Дэн женат (собственно, он этого и не скрывал), она ничем не гнушается, чтобы добиться своего и быть с ним. В отличие от классических femme fatale, которые чаще всего действуют хитро и исподтишка, Алекс играет в открытую, можно сказать, по-настоящему противостоит Дэну. При этом она эмоционально нестабильна и способна на любой поступок, что, пожалуй, делает ее одной из самых опасных в мировом кинематографе героинь подобного рода.

Если бы существовала премия за умение манипулировать людьми, то героиня Розамунд Пайк из триллера «Исчезнувшая», несомненно, стала бы ее обладательницей. Узнав об измене мужа Ника, Эми разыгрывает собственное исчезновение, не забыв при этом оставить многочисленные намеки на то, что он причастен к ее пропаже, а возможно, и к чему-то худшему. Поскольку события в фильме развиваются как бы в обратном порядке, зритель, не знающий истинного положения вещей, сострадает Эми и волей-неволей испытывает если не ненависть, то неприязнь к Нику. Но в какой-то момент нам показывают, что все улики против мужа не более чем инсценировка, и мы понимаем, что женщина готова на все, чтобы погубить его, и не пощадит даже себя.

Дженнифер в исполнении Меган Фокс — одна из самых интересных интерпретаций образа роковой женщины. Чек — самая популярная девушка в школе, возглавляющая команду чирлидеров, — становится жертвой ритуала, в результате которого превращается в настоящего демона, уничтожающего всех мужчин на своем пути. Переосмысление образа femme fatale — превращение героини в персонажа, мстящего за нанесенный вред, но в то же время пользующегося своей привлекательностью, — одна из находок этой триллера, благодаря которой он выходит за рамки стандартного молодежного хоррора. Интересно, что в отличие от многих других фильмов, где роковая красотка — главное действующее лицо, здесь Дженнифер противостоит другая женщина. Это лучшая подруга, кажущаяся полной ее противоположностью, которая в конечном итоге становится ее своеобразной реинкарнацией.

Хитер Эванс и Дайана Бейлор, «Окончательный анализ»

Пожалуй, один из самых интересных примеров в нашем списке — триллер «Окончательный анализ» с Ким Бейсингер, Ричардом Гиром и совсем еще юной Умой Турман. Здесь сразу 2 роковые женщины, каждая из которых способна разрушить чью-то жизнь ради собственной выгоды. Хитер использовала свою сестру Дайану, чтобы подобраться к психиатру Айзеку Барру и сделать его пешкой в коварной и крайне опасной, причем и для него самого, игре. Однако героиня становится жертвой своей хитрости, и даже собственная сестра, поддерживавшая ее прежде, отказывается играть на ее стороне и помогает Барру и полиции. Завершение драмы оказывается для Хитер трагическим. Впрочем, там, где заканчивается одна история, всегда начинается другая: в финале фильма Дайана, одетая как Хитер, встречается в ресторане с богатым мужчиной, и ему, судя по всему, суждено сыграть свою роль в каком-то ее плане, который не сулит ничего хорошего всем причастным.

Фильм, снятый по мотивам адаптации одноименного романа Шодерло де Лакло, считающегося одним из величайших произведений французской литературы XVIII века, получил немало кинематографических премий. И несмотря на то, что Гленн Клоуз, сыгравшая роковую маркизу де Мертей, не удостоилась за эту роль титула лучшей актрисы, своим успехом картина обязана во многом именно ей. Задуманная маркизой месть покинувшему ее любовнику приводит к цепи трагических событий, которая влечет непоправимые последствия. Дама играет людьми будто бильярдными шарами, заставляя их сталкиваться друг с другом, и без каких-либо душевных терзаний обрекает их как минимум на «светскую смерть». Впрочем, что бывает с femme fatale далеко не всегда, де Мертей все же получает по заслугам: освистанная обществом и своими еще вчерашними подхалимами она вынуждена бежать из Парижа.

Помимо драм и классических триллеров femme fatale встречаются и в мистических хоррорах, таких, например, как дебютная картина Джордана Пила «Прочь». В начале ленты героиня Эллисон Уильямс вызывает симпатию: она кажется искренне влюбленной в своего парня Криса и даже вступается за него, когда видит несправедливость. Однако этот суперпозитивный образ не что иное, как маскировка, позволяющая добиться Роуз истинной цели, достижение которой не сулит Крису ничего хорошего. Да и в целом в фильме нет ни одного положительного женского персонажа: все они не остановятся ни перед чем ради осуществления общего замысла.

Пожалуй, самая неоднозначная из роковых женщин нашего списка, королева Каролина вряд ли на 100 % попадает в тот образ, о котором идет речь в статье. Ею не движут какие-либо корыстные или иные тщательно скрываемые мотивы, однако она все же несет погибель тому, кого любит, пусть даже сама того не желая. Будучи женой короля Дании, Каролина влюбляется в придворного врача Иоганна Фридриха Струэнзее, и у них начинается роман. Поскольку доктор имеет огромное влияние на короля, который страдает душевным заболеванием, врагов у него немало. Когда, как и все тайное, их любовная связь оказывается явной, неизбежное падение Струэнзее становится только вопросом времени. Обманув безвольного монарха, враги Иоганна добиваются его ареста и казни. Конечно, сложно обвинять в трагической судьбе врача только королеву, однако она, без сомнения, становится для него настоящей femme fatale.

Сьюзи Толлер и Келли Ван Райан, «Дикость»

И снова femme fatale выступают дуэтом, причем одна из них, сама того не ведая, становится всего лишь пешкой в сложной и хорошо продуманной игре другой. Начинается фильм с того, что Келли Ван Райан, будучи безответно влюбленной в Сэма, работающего психологом в местном колледже, обвиняет его в серьезном преступлении. Чуть позже на сцену выходит Сьюзи, которая заявляет, что тоже подверглась нападению Сэма. А затем опровергает свои же слова, что во многом способствует тому, что психолог выигрывает суд и получает $ 9 млн в качестве компенсации. История становится все более запутанной и в конце концов приводит к печальному финалу для Сэма и, кажется, обеих девушек. Впрочем, Сьюзи, с самого начала придумавшая эту запутанную схему, все же оказывается живой и невредимой. Более того, Толлер, мать которой говорит, что та еще с детства отличалась высочайшим интеллектом, забирает практически все деньги, доставшиеся Сэму по решению суда.

Не устоял перед опасным очарованием femme fatale и один из самых интеллектуальных режиссеров современного кино Кристофер Нолан. Причем его героиня уже не реальная женщина, а ее агрессивная проекция, которая после гибели продолжает жить в сознании ныне вдовца Доминика. И, как это ни странно, именно Мэл — главная антагонистка фильма, из-за которой Доминик вынужден бежать из родной страны, оставив детей. Она умело манипулирует сознанием мужа, и ее действия настолько непредсказуемы, что финал может быть самым плачевным. Кстати, это не первая попытка обращения Нолана к данному образу. В его 1-м фильме «Помни», ставшем уже культовым, тоже возникает образ роковой женщины, которая вначале будто бы сочувствует потерявшему память главному герою, а потом, по мере продвижения сюжета, начинает казаться все более и более зловещей.