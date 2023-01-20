9 сериалов, в которых стильные наряды героинь таят в себе немало секретов

Во все времена сериалы были источником вдохновения для модниц. А их героини для многих из нас — настоящими иконами стиля. Мы решили вспомнить запоминающиеся наряды из популярных сериалов и немного узнать о том, как они создавались.

И просто так...

В этом великолепном облегающем платье Кэрри отправляется на свое 1-е после прощания с Мистером Бигом свидание, в конце которого ее тошнит. Перед съемками костюмеры купили 6 одинаковых платьев от Norma Kamali, потому что для каждого дубля требовался чистый новый наряд. 5 платьев из 6 не пригодились: сцену сняли с 1-го дубля. Новые платья остались висеть на складе. Как и белые шелковые жакеты. И туфли с крошечными кристалликами разных цветов.

Династия

Художник по костюмам Нолан Миллер разработал для сериала около 3 тыс. нарядов. Он не хотел видеть героев в одном и том же одеянии дважды. Драгоценности и меха были настоящими. На гардероб тратили по $ 35 тыс. в неделю.

«Белый лотос»

Жизнь героини Дженнифер Кулидж, находящейся в поисках красивой жизни, прерывается из-за пары босоножек. В этом вся трагедия Тани Маккуойд: она потеряла равновесие не в обуви от Dolce, которую взяла с собой в поездку, а в туфлях за $ 52. Яркое платье Тани, сшитое из сицилийского шелкового шифона, является отсылкой к «Крестному отцу». Таня оказывается вовлеченной в дела мужа так же, как 1-я жена Майкла Корлеоне. Аполлония становится жертвой конфликта мужа, будучи одетой в подобное цветастое платье. Наряд Тани в финале сезона будто намекает на то, что скоро произойдет трагедия.

Безумцы

Хотя сериал «Безумцы» и известен благодаря безупречным нарядам Бетти Фрэнсис и Джоан Холлоуэй, появление Меган Калве в 4-м сезоне ознаменовало переход моды 60-х от чопорной и женственной к смелой и дерзкой. Только посмотрите на это черное платье с летящими гофрированными рукавами — первое мини, которое показали в «Безумцах». Гламурное платье Меган произвело такое впечатление, что на следующий после выхода серии день оно оказалось на обложках журналов.

Американская история преступлений

Примечательно, что создателям сериала вообще не довелось напрямую поработать с домом Versace. Художники по костюмам разными способами добывали подлинные винтажные вещи бренда. Например, для Пенелопы Крус в интернете были найдены легинсы с завышенной талией, ботинки с головами Медузы, украшения, сумки и кожаные пальто.

Некоторые вещи пришлось изготовить специально для съемок: например, шикарное розовое платье Крус с культовой булавкой. По юридическим причинам костюмеры не могли создать точную копию оригинального наряда. Поэтому в сериале на платье отсутствовали голова Медузы и логотип бренда.

Сабрина — маленькая ведьма

Образ Сабрины дизайнеры создавали, стараясь всегда следовать ее мистической сущности. Например, в одной из серий костюмеры добавили в ее типичный подростковый стиль готические гранжевые нотки. Черные колготки, мини-юбка и прозрачный топ с вышивкой запомнили многие любители сериала.

Джулия

Сериал «Джулия» рассказывает историю успеха Джулии Чайлд в 1960-х и показывает, как слава изменила ее жизнь. Разработка нарядов героини требовала от создателей картины глубокого понимания того, кем на самом деле была эта женщина в фартуке. Костюмеры изучили ее обширную переписку и семейные фотоархивы. Они уловили ключевые составляющие стиля Чайлд — чувство вкуса и умение комбинировать вещи. Гардероб героини сериала наполнился нарядами с интересными сочетаниями узоров и цветов. Таким образом Джулия пыталась привнести изысканность в американскую кулинарную культуру. Так появились поразительные костюмы: желто-зеленая блузка и яркий красно-оранжевый ансамбль.

Эмили в Париже

Художница по костюмам Патриция Филд видела сильное сходство Лили Коллинз с Одри Хепберн. Это ощущение вдохновило ее отправить героиню сериала «Эмили в Париже» на балет в черном приталенном платье миди со сверкающим украшением на голове, точь-в-точь таком, какое носила Хепберн, снимаясь в ленте «Забавная мордашка».

Пикник у Висячей скалы

Перед тем как отправиться на пикник в честь Дня святого Валентина, девушки делают групповое фото с миссис Эппльярд. Ее красное платье выделяется на фоне белых нарядов учениц. Оно тщательно скроено и будто намекает на то, что Эстер строго контролирует свой образ жизни и положение. Яркий цвет и роскошные ткани делают ее одновременно женственной и сильной. Если девушки в своих белых платьях выглядят воздушными и неземными, то силуэт и цветовая гамма костюма наставницы порождают предчувствие. Наряд становится призраком ее прошлого, который вторгается в настоящее.