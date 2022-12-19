10+ случаев, когда актеры на съемочной площадке проходили не меньше испытаний, чем их герои в кадре

Быть киноактером невероятно круто: поклонники, престижные награды, слава и гонорары. Но есть и обратная сторона — это съемки, которые порой могут быть очень изнуряющими и даже опасными. Кому-то приходится купаться чуть ли не в ледяной воде, кому-то — есть через силу деликатесы, а кому-то — бросаться ими в коллег. А в бонусе в самом конце статьи вы узнаете, через какие испытания пришлось пройти псу Караю, чтобы сыграть Шарика в «Собачьем сердце».

Николай Рыбников

На роль Ильи Ковригина в фильме «Девчата» изначально выбрали Владимира Трещалова, но Николай Рыбников очень уж хотел сыграть этого персонажа. Ради этого он за 2 недели сбросил 20 кг и добился желаемого. Но это не последнее испытание, которое пришлось пройти актеру на съемках картины. Когда киношники работали над сценой, где Тося приносит лесорубам грибной суп, было жутко холодно. Вместо супа в кастрюле был обычный кипяток. В какой-то момент Николай Рыбников настолько вошел в роль, что облизал ложку, и она тут же примерзла к губе. Режиссер хотел было вызывать врача, но актер просто оторвал столовый прибор от лица.

Наталья Кустинская и Наталья Фатеева

На съемках фильма «Три плюс два» актеры жили в не самых комфортных условиях. Воду им приходилось греть на электроплитках, а мыться в тазиках. Наталья Фатеева вспоминала, как им привозили ужасную столовскую еду, которая, когда доезжала до места, превращалась непонятно во что. Спасал ситуацию виноград, который рос в местах съемок, и белый хлеб, от которого съемочная группа заметно прибавила в весе.

Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов

Актерам, игравшим главные роли в фильме «Три плюс два», надо было срочно загореть. Мужчины везде ходили с голым торсом, даже в магазин. За это их даже не раз задерживала милиция. В конце концов режиссер Генрих Оганесян выдал Миронову, Жарикову и Нилову справки, в которых говорилось, что они снимаются в картине и имеют право ходить в шортах и носить бороду.

Леонид Куравлев и Юрий Яковлев

Роскошный царский стол из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» помнят все, кто смотрел эту искрометную комедию. Обычно в советском кино использовали бутафорскую еду, но Леонид Гайдай пошел другим путем — он потратил собственные деньги, а именно 200 рублей (что в то время было больше среднемесячной зарплаты), чтобы привезти на съемочную площадку настоящую икру и осетров. Поэтому когда герои Леонида Куравлева и Юрия Яковлева закидывали стрельцов деликатесами, то от досады передергивало не только актеров, но и всю съемочную группу.

Наталья Крачковская

Сцена, в которой героиня Натальи Крачковской произносит: «И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат», далась актрисе нелегко. На нее пришлось надеть сразу 2 парика, и они жутко врезались в кожу, из-за чего ее лицо начинало отекать. Звезда вспоминает, что рыдала, когда снималась в этом эпизоде.



Нодар Мгалоблишвили

Графа Калиостро в «Формуле любви» играли фактически 3 человека. Лицом обаятельного афериста стал грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, его голосом — Армен Джигарханян, который озвучил героя, а ногами — композитор Геннадий Гладков. А дело было в том, что Мгалоблишвили получил травму. Во время съемок актер жил в гостинице «Мосфильма» и периодически развлекал себя исполнением вокальных номеров. Однажды его пением заслушалась случайная прохожая. Мгалоблишвили хотел еще больше поразить воображение красавицы, сел на подоконник, упал со 2-го этажа и сломал ногу. Поэтому во многих эпизодах фильма вместо ног Мгалоблишвили мы видим ноги Гладкова. А чтобы снять сцены, в которых граф ходит, Нодар забирался верхом на рабочего, который на четвереньках возил его во время съемок.

Елена Валюшкина

Режиссер «Формулы любви» Марк Захаров хотел добавить в фильм пикантных сцен. В одной из них Елена Валюшкина, сыгравшая Машеньку, должна была бегать по лесу без одежды. Актрису выпало уговаривать Александру Абдулову, и тот справился с задачей. Девушку гоняли целый день и даже поливали из лейки, имитируя дождик. В итоге большую часть отснятого материала пришлось вырезать.

Владимир Долинский

Актер, сыгравший пастора в картине «Тот самый Мюнхгаузен», пал жертвой гедонизма. В одной из сцен его герой с аппетитом уминает деликатесы. «На столе жареная осетрина, копченое мясо, фрукты! Сперва решили сцену отрепетировать. Я намеренно с утра ничего не ел и накинулся на еду. Захарову понравился мой аппетит, он велел ассистентам заново накрыть на стол и скомандовал: „Мотор!“ А я уже на деликатесы смотреть не могу! Тогда мне дали целлофановый пакетик, куда я сплевывал еду. Так и снимали: камера смотрит на меня — жую, отводится — сплевываю», — рассказывал Долинский.

Леонид Ярмольник

Актеру, сыгравшему Феофила в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», пришлось непросто: его экранная мама, роль которой исполнила Инна Чурикова, щедро раздавала сыну оплеухи. «Помню, на съемках мне пришла в голову мысль. Говорю Чуриковой-баронессе: „Хорошо бы дать пощечину сыну“. Инне Михайловне это страшно понравилось. Пощечина получилась звонкой, замечательной. И мы сделали еще несколько дублей. Потом она стала вносить эти пощечины и в другие сцены с сыном. Леонид Ярмольник все это мужественно терпел», — рассказывал режиссер картины Марк Захаров.

Петерис Гаудиньш

Во время съемок «Баллады о доблестном рыцаре Айвенго» начались проблемы с финансированием. Нечем было оплачивать тренировки на лошадях в манеже для актеров. По словам Петериса Гаудиньша, исполнившего роль Айвенго, его посадили на коня без подготовки и тут же отправили в кадр.

Анатолий Папанов

Во время съемок эпизода «Клев» в фильме «Бриллиантовая рука» Анатолий Папанов много времени проводил в холодной воде, температура которой была около 8 °С. Ассистент режиссера никак не мог запечатлеть необходимый фрагмент «по техническим причинам». В очередной раз вынырнув, артист не сдержался и рявкнул: «Идиот!» Режиссеру Леониду Гайдаю возглас понравился, и отснятый материал попал в финальную версию.

Михаил Боярский

На съемках фильма «Гардемарины, вперед!» Михаилу Боярскому пришлось участвовать в пикантной сцене — его герой де Брильи должен был выскочить из бани без одежды. У актера всегда было много поклонников, и они следовали за ним даже в глухие леса. Зевак постарались разогнать, но они сумели спрятаться за кустами. И именно на них выскочил Боярский, увидел своих зрителей и хохоча помчался обратно на съемочную площадку, изрядно смутив присутствовавших там дам.

Бонус: пес Карай

Служивший в милиции пес Карай сыграл Шарика, из которого профессор Преображенский создал Шарикова. Собака не испугалась ни грима, который пришлось наложить, чтобы животное производило впечатление бродячего, ни бинтов, ни софитов, ни даже ветродуя. Но вот с другими зверями-коллегами ему пришлось тяжело. Пес жил вместе с кошкой и очень ее любил, поэтому никак не хотел огрызаться на усатых. Над эпизодом, где Карай рычит на кота, пришлось помучиться, но он так и не вошел в фильм. А еще собаке сложно далась и сцена с колбасой — лакомство было очень соленым, а дублей было много, и пса буквально закормили. Несмотря на это, он каждый раз добросовестно ловил угощение, а потом сплевывал и бежал к ведру с водой, чтобы запить.

