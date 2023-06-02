10+ случаев, когда костюмы в фильмах про Гарри Поттера давали нам жирную подсказку

Многие из нас выросли с «Гарри Поттером» и пересматривают историю о мальчике-волшебнике хотя бы раз в год. В такие моменты можно отвлечься от знакомых диалог и обратить внимание на детали. И тут-то открывается волшебный сундучок с секретами: художники по костюмам немало рассказали нам о героях именно при помощи одежды.

Мантия Волдеморта

Очень внимательные зрители могли заметить, что одежда Темного Лорда все тускнеет и тускнеет по мере уничтожения крестражей. Это визуально показывает, что злодей становится слабее. В сцене Битвы за Хогвартс почти все Пожиратели одеты в черное, а блеклая мантия Волдеморта очень выделяется на их фоне.

Одежда Рона и Гермионы

Фанаты увидели, что одежда Рона и Гермионы начинает в чем-то перекликаться. К примеру, футболки в полосу. Зрители предположили, что это намек на взаимную влюбленность.



Вязаные платья Молли Уизли

Молли не может позволить себе роскошные платья, как Нарцисса Малфой. Женщина вяжет свитера детям, а в свои наряды из остатков ниток просто добавляет вязаных деталей — рукава и воротнички. Молли, как и всякая женщина, тоже хочет выглядеть нарядно, хоть и таким бюджетным способом.



Мантии Золотого трио

Этот кадр ценен не только тем, что у Гермионы хорошо виден Маховик времени.Способ ношения одежды намекает на характер героев. У Гермионы мантия аккуратно застегнута, у Гарри — небрежно распахнута, ну а Рон вообще в одной рубашке.

Черный костюм Драко Малфоя

В «Ордене Феникса» Волдеморт появляется в классическом черном костюме. Позже в очень похожей одежде зрители видят Драко. Вероятно, это такой жирный намек костюмеров на то, кому служит семья Малфоев.

Шляпка Флер Делакур

Школьная форма девушек из Шармбатона очень отличается от того, что носят в Хогвартсе. По словам художницы по костюмам, одежда прекрасных учениц имеет отсылки к Франции. С одной сторону, синий цвет традиционно много значит в культуре этой страны. С другой, шляпки также ассоциируются с француженками. А еще шляпка напоминает бутон колокольчика, не правда ли?

Парик Златопуста Локонса

Женщины магической Англии от мала до велика были в восторге от Златопуста Локонса и его шевелюры. Однако, как видно на кадре выше, на столе у профессора ЗОТИ лежит парик. Локонс врал не только о своих подвигах, даже его внешность — и то фальшивка.



Костюмы Долорес Амбридж

Из Амбридж вышла жуткая злодейка, и во многом благодаря контрасту ее внешности и поведения. Милая бабушка, которая любит розовый и котят, оказывается, заставляет учеников пользоваться кроворезным пером и писать «Я не должен лгать». Оттенки розового в одежде Амбридж меняются от светлого к более темному, что показать, что Долорес становится все более и более истеричной

Наряды Беллатрисы Лестрейндж

Беллатриса принадлежит к древнему роду Блэков — поэтому все ее наряды черного цвета. Также, чтобы подчеркнуть знатность этой фамилии, дизайнер по костюмам включила в платья Пожирательницы средневековые элементы — корсеты и рукава на шнуровке.

Цифра 7 на спортивной форме Гарри

Главный герой играет в квиддич под номером семь. Этот факт имеет большой смысл, если знать, что у Джоан Роулинг это знаковое число. Поттериана состоит из семи книг, Волдеморт создал 7 крестражей и Гарри Поттер — последний из них.

Наряд Люциуса Малфоя

Зрители привыкли видеть Люциуса в роскошных мантиях. Но для Битвы за Хогвартс он одет не как лощеный аристократ, а как воин. На старшем Малфое куртка из стеганой кожи, этот наряд похож на доспех, а орнамент напоминает кельтские узоры.