10+ случаев, когда костюмы в фильмах про Гарри Поттера давали нам жирную подсказку

Мантия Волдеморта

Одежда Рона и Гермионы

Вязаные платья Молли Уизли

Мантии Золотого трио

Черный костюм Драко Малфоя

Шляпка Флер Делакур

Парик Златопуста Локонса

Костюмы Долорес Амбридж

Наряды Беллатрисы Лестрейндж

Цифра 7 на спортивной форме Гарри

Наряд Люциуса Малфоя

,

Фото на превью Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. Pictures