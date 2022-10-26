10 талантливых звезд, которые внезапно перестали сниматься в кино. Но мы надеемся на их возвращение

Многие видят в актерской профессии только привлекательные стороны, такие как известность и большие гонорары. Однако за внешним блеском нередко скрываются дни и месяцы, проведенные далеко от дома, и изнуряющие съемки. Порой звезды отказываются от карьеры ради семьи или занятий, не связанных с киноиндустрией. Или просто никак не комментируют свое отсутствие на экране, например как актриса, о которой мы расскажем в конце статьи.

Дэниел Дэй-Льюис

Обладатель трех «Оскаров» покинул Голливуд в 2017 году после съемок фильма «Призрачная нить». Причину он обозначил расплывчато: в последнее время актерское мастерство потеряло для него значимость. Актер бросил все и стал сапожником, а еще занимается деревообработкой. Ради этого он переехал в Италию и устроился подмастерьем известного гуру обувного дела. Дэниел увлечен новым хобби: он говорит, что теперь может видеть осязаемый результат своего труда, а не просто выслушивать чье-то мнение о своей работе.

Гвинет Пэлтроу

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

В 2020 году в одном интервью актриса объявила о своем решении уйти из актерской профессии. Она внезапно поняла, что не любит играть в кино. А еще очень расстраивается из-за критики прессы. Сейчас Гвинет ведет свой бизнес. Обладательница «Оскара» заявила, что не скучает по съемкам, но и не отрицает, что может когда-нибудь вернуться. Но вот сейчас ей нравится то, что она может заниматься работой, а ее семья и друзья при этом всегда рядом.

Джим Керри

Invision / Invision / East News

Весной этого года Джим Керри сказал, что подумывает уйти на пенсию. Актер отметил, что сделал достаточно и ему нравится его нынешняя спокойная жизнь. Сейчас Керри увлекся NFT (цифровые коллекционные предметы, в том числе изображения). Он не исключает возможности вернуться в кино, но только если ему подвернется проект с очень хорошим сценарием.

Сандра Буллок

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Еще одна оскароносная актриса весной этого года решила сделать перерыв в развитии карьеры. Пока неизвестно, на какое время растянется ее «отпуск». Сандра призналась, что выгорела и сильно устала, уже не может отдаваться работе так, как прежде. Она не говорила, чем именно займется, но отметила, что хочет больше времени проводить дома со своими детьми.

Ева Мендес

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

В 2014 году Ева снялась в очередном фильме и с тех пор пропала с экранов. В интервью 2022 года актриса сказала, что совершенно не скучает по съемкам, а ее уход был связан с тем, что она устала бороться за хорошие роли. Сейчас Ева занимается семьей. А еще совместно с несколькими известными брендами выпускает линию одежды, посуды и белья.

Том Холланд

Invision / Invision / East News

Актер, прославившийся ролью нового Человека-паука, в одном из интервью признался, что после окончания работы над проектом хочет сделать перерыв в съемках. Насколько затянется этот простой, неизвестно. Ранее Том говорил, что решил создать семью. А сейчас, как мы знаем, он встречается с Зендеей.

Эндрю Гарфилд

Quoin Pics / Everett Collection / East News

И еще один исполнитель роли Человека-паука в этом году заявил, что хочет взять перерыв. Гарфилд говорит, что устал, ведь последний год работал без отпуска. Сейчас он хочет пожить как обычный человек и подумать, чем заниматься дальше.

Зоуи Дешанель

Зоуи отмечает, что после выхода фильма «500 дней лета» она будто застряла в одной роли. Позже она нашла себя в сериале «Новенькая». Но после окончания съемок, когда остальные актеры уже получили приглашения в другие проекты, Зоуи решила притормозить. Она говорит, что выгорела, а последняя лента далась ей очень тяжело. Но актриса не скучает: занимается детьми, стала соучредителем двух стартапов и даже встретила новую любовь — телезнаменитость Джонатана Скотта.

Бенедикт Камбербэтч

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Сыграв главную роль в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», Камбербэтч решил отдохнуть от съемок. Бенедикт утверждает, что хотел бы быть менее занятым человеком, чем сейчас. О длительности своего «отпуска» он ничего не сказал, но фанаты надеются в скором времени увидеть любимого актера в других лентах о супергероях.

Бонус: Эмма Уотсон тоже притормозила развитие актерской карьеры

Хоть сама актриса комментариев не давала, ее агент расплывчато сказал, что Эмма «впала в спячку». Некоторые считают, что это может быть связано с появлением нового возлюбленного — Лео Робинтона. Они много времени проводят вместе, и не исключено, что планируют создать семью. Как бы то ни было, с 2019 года Уотсон снялась только в спецвыпуске, посвященном фильмам о Гарри Поттере.