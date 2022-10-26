10 талантливых звезд, которые внезапно перестали сниматься в кино. Но мы надеемся на их возвращение
Многие видят в актерской профессии только привлекательные стороны, такие как известность и большие гонорары. Однако за внешним блеском нередко скрываются дни и месяцы, проведенные далеко от дома, и изнуряющие съемки. Порой звезды отказываются от карьеры ради семьи или занятий, не связанных с киноиндустрией. Или просто никак не комментируют свое отсутствие на экране, например как актриса, о которой мы расскажем в конце статьи.
Дэниел Дэй-Льюис
Обладатель трех «Оскаров» покинул Голливуд в 2017 году после съемок фильма «Призрачная нить». Причину он обозначил расплывчато: в последнее время актерское мастерство потеряло для него значимость.
Актер бросил все и стал сапожником, а еще занимается деревообработкой. Ради этого он переехал в Италию и устроился подмастерьем известного гуру обувного дела. Дэниел увлечен новым хобби: он говорит, что теперь может видеть осязаемый результат своего труда, а не просто выслушивать чье-то мнение о своей работе.
Гвинет Пэлтроу
В 2020 году в одном интервью актриса объявила о своем решении уйти из актерской профессии. Она внезапно поняла, что не любит играть в кино. А еще очень расстраивается из-за критики прессы.
Сейчас Гвинет ведет свой бизнес. Обладательница «Оскара» заявила, что не скучает по съемкам, но и не отрицает, что может когда-нибудь вернуться. Но вот сейчас ей нравится то, что она может заниматься работой, а ее семья и друзья при этом всегда рядом.
Джим Керри
Весной этого года Джим Керри сказал, что подумывает уйти на пенсию. Актер отметил, что сделал достаточно и ему нравится его нынешняя спокойная жизнь.
Сейчас Керри увлекся NFT (цифровые коллекционные предметы, в том числе изображения). Он не исключает возможности вернуться в кино, но только если ему подвернется проект с очень хорошим сценарием.
Сандра Буллок
Еще одна оскароносная актриса весной этого года решила сделать перерыв в развитии карьеры. Пока неизвестно, на какое время растянется ее «отпуск». Сандра призналась, что выгорела и сильно устала, уже не может отдаваться работе так, как прежде.
Она не говорила, чем именно займется, но отметила, что хочет больше времени проводить дома со своими детьми.
Ева Мендес
В 2014 году Ева снялась в очередном фильме и с тех пор пропала с экранов. В интервью 2022 года актриса сказала, что совершенно не скучает по съемкам, а ее уход был связан с тем, что она устала бороться за хорошие роли.
Сейчас Ева занимается семьей. А еще совместно с несколькими известными брендами выпускает линию одежды, посуды и белья.
Том Холланд
Актер, прославившийся ролью нового Человека-паука, в одном из интервью признался, что после окончания работы над проектом хочет сделать перерыв в съемках. Насколько затянется этот простой, неизвестно. Ранее Том говорил, что решил создать семью. А сейчас, как мы знаем, он встречается с Зендеей.
Эндрю Гарфилд
И еще один исполнитель роли Человека-паука в этом году заявил, что хочет взять перерыв. Гарфилд говорит, что устал, ведь последний год работал без отпуска. Сейчас он хочет пожить как обычный человек и подумать, чем заниматься дальше.
Зоуи Дешанель
Зоуи отмечает, что после выхода фильма «500 дней лета» она будто застряла в одной роли. Позже она нашла себя в сериале «Новенькая». Но после окончания съемок, когда остальные актеры уже получили приглашения в другие проекты, Зоуи решила притормозить.
Она говорит, что выгорела, а последняя лента далась ей очень тяжело. Но актриса не скучает: занимается детьми, стала соучредителем двух стартапов и даже встретила новую любовь — телезнаменитость Джонатана Скотта.
Бенедикт Камбербэтч
Сыграв главную роль в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», Камбербэтч решил отдохнуть от съемок. Бенедикт утверждает, что хотел бы быть менее занятым человеком, чем сейчас.
О длительности своего «отпуска» он ничего не сказал, но фанаты надеются в скором времени увидеть любимого актера в других лентах о супергероях.
Бонус: Эмма Уотсон тоже притормозила развитие актерской карьеры
Хоть сама актриса комментариев не давала, ее агент расплывчато сказал, что Эмма «впала в спячку». Некоторые считают, что это может быть связано с появлением нового возлюбленного — Лео Робинтона. Они много времени проводят вместе, и не исключено, что планируют создать семью.
Как бы то ни было, с 2019 года Уотсон снялась только в спецвыпуске, посвященном фильмам о Гарри Поттере.
Как вы считаете, по какой причине можно отказаться от блестящей карьеры в Голливуде?