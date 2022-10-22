10+ воссоединений известных актеров спустя десятилетия после съемок

Иной раз и тысячи слов не хватает, чтобы описать всю палитру эмоций от прожитого момента. В таких случаях на помощь приходят фотографии, которые способны передать приятные воспоминания многолетней давности. Время от времени многие из нас видятся со своими одноклассниками, одногруппниками или бывшими напарниками по работе, однако эти встречи настолько редки, что их можно пересчитать по пальцам. Актерам же в этом смысле повезло больше, так как благодаря многочисленным съемкам они чаще обрастают новыми знакомствами и обретают не просто коллег, а верных друзей, с которыми хочется поддерживать связь и вне камер. Воссоединение любимого актерского состава всегда праздник для фанатов, поэтому сегодня мы решили немного поностальгировать и посмотреть, как изменились актеры, которые встретились через десятилетия после совместной работы.

Гарри Поттер

Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя, пришел поддержать Тома Фелтона на одной из его театральных постановок, о чем оба актера с радостью сообщили в социальных сетях. Звезды настолько вжились в роли, что даже спустя годы после окончания саги о Гарри Поттере называют друга друга «отец» и «сын».

Сплетница

«Это наш лучший снимок». «Это точно».

Через 15 лет после премьеры подростковой драмы «Сплетница» пути Пенна Бэджли и Лейтон Мистер снова пересеклись. Актриса поучаствовала в качестве гостьи в подкасте своего бывшего коллеги — Podcrushed.

Секретные материалы

FOX FILMS / Album / East News

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны, бывшие партнеры по сериалу «Секретные материалы», показ которого стартовал почти 30 лет назад, сделали совместное фото в апреле 2021 года. К ним присоединилась любимица Андерсон Стелла, которая была несказанно рада такой встрече и, по словам актрисы, «завела нового друга».

Большой папа

East News

Когда Санни Коуфакс в исполнении Адама Сэндлера захотел произвести впечатление на свою девушку и усыновил Джулиана, которого сыграли близнецы Дилан и Коул Спраус, он не знал, к чему приведет эта затея. Спустя более 20 лет после выхода комедии «Большой папа» Коул Спраус и Сэндлер встретились на премьере фильма «Неограненные драгоценности», разделив этот момент с женой Сэндлера Джеки, певицей King Princess и актером Дэвидом Спейдом.

Третья планета от Солнца

Courtesy Everett Collection / East News

Воссоединение звезд «Третьей планеты от Солнца» Джона Литгоу, Джозефа Гордона-Левитта, Кристен Джонстон и Френча Стюарта на одном из фестивалей поп-культуры было приурочено к 25-летию со дня выхода ситкома. Актеры были безумно счастливы, от всей души порадовались тому, как сложилась карьера каждого из них, и вспомнили любимые моменты из сериала.

Назад в будущее

East News

Майкл Джей Фокс (Марти Макфлай) и Кристофер Ллойд (доктор Эмметт Браун) сфотографировались в машине времени из фильма и на пару мгновений перенесли своих фанатов в прошлое.

Сабрина — маленькая ведьма

Viacom / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Культовый сериал 1990-х «Сабрина — маленькая ведьма» транслировался с 1996 по 2003 год. Спустя 17 лет после выхода последней серии актеры и члены съемочной группы в составе 100 человек провели незабываемый вечер вместе.

Одинокие сердца

FOX / Album / East News

Рэйчел Билсон и Адам Броди — полюбившаяся многим пара из сериала «Одинокие сердца» — столкнулись друг с другом в аэропорту. Во время съемок романтические отношения звезд на несколько лет перешли с экрана в реальность, но сейчас у обоих свои семьи и даже дети.

Скорая помощь

East News

Спустя 13 лет после выхода в эфир последней серии «Скорой помощи» Джон Стэймос был приятно удивлен неожиданным визитом партнеров по съемочной площадке. Актер сохранил весь реквизит из сериала, поэтому бывшие коллеги смогли сделать совместное фото за стеклом приемного отделения окружной больницы города Чикаго, в которой было отснято 15 сезонов.

Шпионка

East News

Отмеченный многочисленными наградами телесериал «Шпионка» c Дженнифер Гарнер в главной роли увидел свет в начале 2000-х и шел почти 5 лет. Актриса сыграла студентку колледжа Сидни, которая работала шпионкой под прикрытием. Дженнифер призналась, что воссозданный ею и ее экранным отцом Виктором Гарбером совместный снимок — единственное фото, на котором они смогли сделать серьезные лица.

Титаник

face to face / Reporter / East News

Прошло более 20 лет с показа фильма «Титаник», который стал классикой кинематографа, прежде чем Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо и Билли Зейн встретились вновь.

Индиана Джонс

East News

Харрисон Форд в роли Индианы Джонс и Джонатан Ке Кван, сыгравший мальчика по прозвищу Коротышка, вместе снялись в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы» почти 40 лет назад. В 2022 году звезды порадовали поклонников, запечатлев трогательный момент встречи спустя десятилетия.