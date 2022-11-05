11 актеров и актрис, которые вернулись к своим культовым ролям спустя годы

У некоторых актеров есть роли, которые им так идут, что даже спустя годы они способны с легкостью в них вжиться. Целые поколения выросли на фильмах, которые принесли этим артистам всемирную славу. Именно поэтому, когда наши кумиры удивили нас своим неоспоримым талантом, вновь сыграв культовых персонажей, нас сразу охватила ностальгия.