11 актеров и актрис, которые вернулись к своим культовым ролям спустя годы
У некоторых актеров есть роли, которые им так идут, что даже спустя годы они способны с легкостью в них вжиться. Целые поколения выросли на фильмах, которые принесли этим артистам всемирную славу. Именно поэтому, когда наши кумиры удивили нас своим неоспоримым талантом, вновь сыграв культовых персонажей, нас сразу охватила ностальгия.
1. Эми Адамс — «Зачарованная»
2. Джим Керри — «Тупой и еще тупее»
3. Кэти Наджими, Бетт Мидлер и Сара Джессика Паркер — «Фокус-покус»
4. Том Круз — «Лучший стрелок»
5. Лора Дерн — «Парк юрского периода»
6. Сэм Нилл — «Парк юрского периода»
7. Джефф Голдблюм — «Парк юрского периода»
8. Арнольд Шварценеггер — «Терминатор»
9. Линда Хэмилтон — «Терминатор»
10. Киану Ривз — «Матрица»
11. Вин Дизель — «Форсаж»
А на каких фильмах вы выросли? Каких персонажей вы вспоминаете с теплотой?
Поделиться этой статьёй