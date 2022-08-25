11 актеров, которым киношники выплатили скромный гонорар. А сами набили карманы, как Скрудж Макдак

Часто жизнь звезд показывают в ослепительном свете: крутые мероприятия, роскошные наряды, дорогие покупки и огромные гонорары. Однако у многих знаменитых актеров бывали разные времена: кому-то платили совсем немного (по меркам Голливуда) за довольно крупные и трудоемкие роли, а кто-то даже был готов раскошелиться сам, лишь бы попасть на съемки картины.

ADME раскопал истории кинозвезд о тех случаях, когда их гонорар был не очень большим несмотря на то, что фильм собрал миллионы в прокате. А в бонусе расскажем, как вышло, что Брюс Уиллис снялся в одном знаменитом сериале совершенно бесплатно.

Джон Траволта в роли Винсента Веги, «Криминальное чтиво»

Роль Веги принесла Джону Траволте всего $ 150 тыс. Это немного, если учесть, что приблизительный бюджет фильма составил $ 8 млн, а кассовые сборы по всему миру — более $ 213 млн. Зато эта лента круто перевернула жизнь актера: его карьера пошла в гору.

Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Бальбоа, «Рокки»

За 1-ю часть «Рокки» в 1976 году Сильвестр Сталлоне получил всего $ 23 тыс. Фильм, бюджет которого был менее $ 1 млн, имел такой успех, что в мировом прокате собрал более $ 117 млн. За 5-ю часть «Рокки» в 1990 году актеру заплатили более солидный гонорар — $ 15 млн.

Джона Хилл в роли Донни Азоффа, «Волк с Уолл-стрит»

Джона Хилл так сильно хотел сняться в ленте «Волк с Уолл-стрит», что согласился на гонорар $ 60 тыс. Для сравнения: Леонардо Ди Каприо за роль в этом же фильме получил $ 10 млн. Все дело в том, что Хилл так мечтал поработать с Мартином Скорсезе, что был готов сам за это заплатить. Бюджет картины составил $ 100 млн, а в мировом прокате она собрала $ 392 млн.

Бенедикт Камбербэтч в роли Алана Тьюринга, «Игра в имитацию»

За главную роль в драме «Игра в имитацию» Бенедикт Камбербэтч получил $ 1,2 млн, а также был номинирован на «Оскар». Это, конечно, далеко не копеечная сумма. Но бюджет фильма составил $ 14 млн, а в мировом прокате он собрал более $ 233 млн. По сравнению с такими цифрами зарплата актера за исполнение главной роли выглядит уже не так внушительно.

Джонни Депп в роли Джека Воробья, простите, капитана Джека Воробья, «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“»

За 1-й фильм о пиратах Джонни Депп получил аж $ 10 млн. Тогда бюджет картины составлял $ 140 млн, что с лихвой окупилось: в мировом прокате сборы оказались баснословными — $ 654 млн. К моменту выхода 5-й части, «Мертвецы не рассказывают сказки», зарплата актера выросла в 9 раз. На этом фоне первый гонорар выглядит куда скромнее.

Харрисон Форд в роли Хана Соло, «Звездные войны»

Когда Харрисона Форда пригласили на роль Хана Соло, он был не слишком известным актером. За свою работу он получил всего $ 10 тыс. Картина, бюджет которой составлял $ 11 млн, покорила мир, собрав $ 775 млн. Однако Форд не любил эту роль и даже просил Джорджа Лукаса вывести Хана Соло из сюжета. И добился своего в последней части франшизы, «Пробуждение силы».

Опра Уинфри в роли Софии, «Цветы лиловые полей»

За работу в этой картине Опра Уинфри получила всего $ 35 тыс., а ее имя даже не появилось на постере. Позднее за роль Софии ее номинировали на «Оскар», и карьера пошла в гору. Фильм собрал в мировом прокате более $ 98 млн, а его бюджет составил $ 15 млн.

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера, «Гарри Поттер и философский камень»

Фильм «Гарри Поттер и философский камень» оказался невероятно успешным проектом: его бюджет был $ 125 млн, а в мировом прокате он собрал более $ 1 млрд. При этом первая зарплата Дэниела составила $ 1 млн, что является внушительной суммой для ребенка. Но в сравнении с доходами от показа ленты все же это не так уж и много для главной роли, от которой зависел успех всего проекта. Последнюю книгу, «Гарри Поттер и дары смерти», для экранизации поделили на 2 части. Мировые сборы составили $ 977 млн и $ 1 342 млн соответственно. За обе картины Рэдклифф получил в совокупности $ 50 млн, то есть в 50 раз больше, чем в начале карьеры.

Роберт Дауни — младший в роли Тони Старка, «Железный Человек»

Роберт Дауни — младший начал со скромных $ 500 тыс., которые получил за свою первую работу в образе Железного Человека. Фильм превзошел все ожидания. Его бюджет составил $ 140 млн, а кассовые сборы по всему миру превысили 585 млн. За последний фильм о супергероях, «Мстители: Финал», в котором Железный Человек погибает, спасая мир, актеру заплатили $ 80 млн.

Райан Рейнольдс в роли Дэдпула, «Дэдпул»

Снявшись в 1-м фильме о наемнике-шутнике, Райан Рейнольдс заработал $ 2 млн, что очень даже немало. Но фильм, бюджет которого не превышал $ 58 млн, имел большой успех, и мировые кассовые сборы перешли отметку $ 782 млн. И на этом фоне гонорар актера кажется скромным.

Хью Джекман в роли Росомахи, «Люди Икс»

Съемки в 1-й картине о героях-мутантах принесли Хью Джекману $ 500 тыс. Лента, бюджет которой составил $ 75 млн, в итоге собрала $ 296 млн. На пике своей карьеры в образе Росомахи Джекман получил $ 20 млн.

Бонус: Брюс Уиллис в роли отца студентки Росса Геллера, «Друзья»

Звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис снялся в сериале «Друзья», но за работу не взял себе ни копейки. Это случилось, потому что он проиграл спор Мэттью Перри. Актеры познакомились на съемках фильма «Девять ярдов», Уиллис был уверен, что лента провалится. Мэттью верил в противоположное и предложил напарнику пари: если картина будет иметь успех, Брюс сыграет в ситкоме «Друзья» безвозмездно. Так и произошло. Кассовые сборы «Девяти ярдов» составили $ 106 млн. Уиллис выполнил обещание и появился в 6-м сезоне культового сериала. Он получил роль отца Элизабет — студентки Росса Геллера. Такой поворот сюжета очень понравился зрителям. Проспоривший актер снялся в 3 эпизодах, а весь гонорар, предусмотренный за работу, пожертвовал на благотворительность, не оставив себе ничего. «Я снялся в „Друзьях“, потому что проиграл пари Мэттью Перри», — сказал Брюс в интервью для журнала Wired в 2018 году.