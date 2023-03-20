11 кастинг-решений, которые довели зрителей до белого каления

Казалось бы, актеры должны быть хоть капельку похожи на книжных персонажей, которых играют. Но кастинг-менеджеры часто так не думают и выбирают звезд, которые, конечно, крутые, но внешне или по характеру не особо подходят на эти роли. Или не могут правдоподобно показать страстную любовь, которая прописана в сценарии. Кино в результате все равно может стать хитом, но преданные поклонники книг таких ошибок не прощают.

Вигго Мортенсен, трилогия «Властелин колец»

Изначально Арагорна должен был сыграть Стюарт Таунсенд, но он покинул проект еще до начала съемок. Тогда его место занял Вигго Мортенсен, который, по мнению некоторых поклонников, далек от образа потомка Элендила. К слову, не так давно Вигго блистательно сыграл в «Зеленой книге». Мой отец — старый профессор английского языка, который очень серьезно относится к произведениям Толкина. Он всегда недолюбливал Вигго в фильмах — актер казался ему недостаточно могучим и зрелым для Арагорна, да и слишком молодым. В книге герой был огромного роста и седой. © NotSayingJustSaying / Reddit

Джонни Депп, «Чарли и шоколадная фабрика»

Для некоторых зрителей Вилли Вонка в исполнении Джонни Деппа — настоящий эталон. Но есть и противоположное мнение. Я люблю Джонни Деппа, но не в роли Вилли. Он просто ужасен. © jaypeeps / Reddit

jaypeeps / Reddit Депп — один из моих любимых актеров, а «Чарли...» — одна из моих любимых книг. Но этот фильм — провал как для Джонни, так и для Тима Бертона. © BjamminD / Reddit

Эмилия Кларк, «Игра престолов»

О кастинге на экранизацию культового сериала ходят легенды. Поклонники серии книг остались недовольны выбором актеров. Под раздачу попала и Мать всех драконов. Изначально на роль утвердили Тамзин Мерчант, но потом актрису заменили. К слову, во время кастинга Эмилия Кларк выдала такое, отчего сценаристы мгновенно взяли ее на роль, — девушка взяла и станцевала. Я читала только первую книгу, там Дейенерис описана как тоненькая полупрозрачная изящная девочка, что не похоже на Эмилию в принципе. © Трунь / ADME

Трунь / ADME Эмилия какая-то слишком кукольная, вся такая округленькая, нет в ней «дракона», нет рептилоидности, так сказать. Изначально играть Дейенерис должна была Тамзин Мерчант, и вроде даже «пилот» с ней отсняли, но что-то пошло не так и ее заменили. Вот в ней есть что-то такое из иного мира. © Ana Ross / ADME

Мими Дивени, «Ведьмак»

По мнению фанатов книг Анджея Сапковского, мир «Ведьмака» создатели сериала знатно видоизменили. К некоторым персонажам особенно много вопросов, например к Фрингилье. В истории книжных Геральда и Цири эта героиня играет совсем другую роль, нежели в сериале. А еще зрителям показалось, что актриса совершенно не передала суть самой Фрингильи.

Крис Хемсворт и Джош Пек, «Неуловимые»



В картине 2012 года Крис и Джош играют братьев, и непохожесть актеров сильно бросается в глаза. Фильм в прокате провалился. Критики предположили, что одна из главных проблем — вялотекущий сюжет. Актерская игра просто ужасна. Как и многочисленные сюжетные дыры. © leonblackwood / IMDb

Анджелина Джоли и Джонни Депп, «Турист»

В списке Ranker актерских дуэтов с никакущей «химией» первую строчку занимают Джонни и Анджелина в фильме «Турист» (шикарные платья, которые актриса там носила, мы, кстати, все никак не можем забыть). Ходили слухи, что актеры недолюбливали друг друга. Вероятнее всего, эта неприязнь передалась и зрителям. Один критик пошутил, что Депп играет так, как будто ждет звонка с урока, чтобы пойти играть в боулинг.

Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи, «Как отделаться от парня за 10 дней»

Мэттью известен своей харизмой, но, похоже, на Кейт она не распространяется. Вместе они играли в нескольких фильмах, в том числе в ленте «Как отделаться от парня за 10 дней», но «химии» между их героями так и не случилось. Позже Мэттью, кстати, отошел от амплуа просто красивого парня и стал играть гораздо более глубоких персонажей.

Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман, «Уэнсдэй»

Поклонники семейки считают, что между родителями сериальной Уэнсдэй вообще нет «химии». Мортишу они называют скучной, а Гомеса — «дядей Фестером в парике». Однако сам Тим Бертон подчеркнул, что выбрал парочку как раз из-за непохожести.

Джесси Айзенберг, «Лига справедливости»

Фанаты комиксов считают, что Джесси не справился с ролью Лекса Лютера. Лекс, к которому все привыкли, — уравновешенный герой, у которого все под контролем. Айзенберг же воплотил на экране нечто другое. По мнению зрителей, он снова сыграл Цукерберга, просто более злого.

Хелена Бонем Картер, серия фильмов о Гарри Поттере

Беллатриса — первая приспешница Волан-де-Морта. И хотя волшебница сражается на стороне зла, она действительно крута. Самообладание покидает ее только рядом с Темным Лордом. Но так она ведет себя только в книгах. В фильмах же она почти все время безумна и производит впечатление очередной сумасшедшей женщины в исполнении Хелены. В какие-то менты Беллатриса и вовсе напоминает миссис Ловетт из «Суини Тодда».

Гэри Олдмен, серия фильмов о Гарри Поттере