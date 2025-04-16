14 человек, которые убедились, что жизнь с братьями и сестрами — это бесконечный сериал

Истории
36 минут назад

Расти с братьями или сестрами - это всегда весело. Конечно, иногда мы можем обижаться на них, но тем не менее, никогда не перестаем их любить.

  • Недавно поклонник решил узнать у сестры про то, какой шоколад я предпочитаю. Она ответила, что молочный с орешками. Он взял и подарил мне 3 килограмма (30 плиток) такого десерта. Но только я терпеть не могу молочный шоколад, а на орехи у меня вообще аллергия. Угадайте, кто сейчас сидит довольный, уплетая мой шоколад под свои турецкие сериалы? © Карамель / VK
  • Всю беременность готовили старшего сына к появлению малыша в доме. Сын с нетерпением ждал рождения малого. Привезли его из роддома, позвали старшенького и начали знакомить. Сын удивленно окинул его взглядом и выдал: «А что, он всегда так плакать будет? Если да, то заберите обратно». © Мамдаринка / VK
Lena Rom
1 день назад

После выписки из роддома ждали такси. Дочь 7 лет спросила , а "можно мы его тут оставим?"

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  • Решили как-то поиграть с сестрой в парикмахерскую, я ей остригла все кудряшки. Мы знали, что это нехорошо, поэтому решили волосы спрятать, положив их под высокий столик с телевизором. Хорошо помню, как мы стояли, смотрели на них, а видно их было прекрасно. По сути они просто лежали на полу, ничем не прикрытые. Очень удивились, что мама заметила все еще до того, как в комнату зашла. Ведь нам в голову не пришло, что голова сестры выдает нас больше, чем "спрятанные волосы". © Urtica.urens / Pikabu
  • Мой брат в детстве очень любил зефир. Мы вкусняшки всегда строго поровну делили. И вот он в очередной раз все съел за раз, а я припрятала свою половину на потом. И знаете, что он сделал? Он разлепил мои зефирки, выкусил из них середину и слепил обратно. © Дождь Из Мужиков / ADME
  • Никак не могла понять, почему в последние дни постоянно просыпаюсь позже, чем надо. Будильник ставлю на нужное время, ложусь вовремя, а в итоге просыпаюсь за 10 минут до выхода. Сначала подумала, что не слышу, но потом захотела проверить. Поставила будильник, положила телефон подальше от кровати, чтобы точно не отключить самой. И все равно утром просыпаюсь поздно, а будильник выключен. Уже и не знала, что думать. Спросила у младшего брата не трогал ли он случайно мой телефон. А он мне со спокойным лицом отвечает: "Ну да, это я выключал будильник". Я в шоке, спрашиваю, зачем. Он как на духу выдал: "Мне просто очень жалко тебя. Ты всегда такая уставшая приходишь, рано встаешь, а я просто хотел, чтобы ты еще немного поспала". Не знала, как и реагировать. С одной стороны, уже несколько выговоров от начальства получила, а с другой - радуюсь тому, что мой брат такой заботливый. © Карамель / VK
  • Несколько лет назад сестра объявила о том, что вышла замуж. Все обрадовались, поздравили, но с того дня мужа так никто и не видел. Приезжает к нам в гости всегда одна. На возникающие вопросы отвечает стандартно: «он в командировке», «занят работой», «не смог приехать». На всех фото его лицо либо скрыто тенью, либо повернуто в сторону. В соцсетях его нет, в семейные чаты не добавлен, его номер телефона нам неизвестен. Мы уже начали шутить, что она живет с агентом 007 или вообще с призраком. Я решил провести небольшое расследование: пробил по фото, поискал в интернете, поспрашивал знакомых. Как оказалось, никакого мужа нет. Она просто придумала его, чтобы никто за семейным столом не спрашивал: «Ну когда же ты замуж выйдешь?» Но я ее не осуждаю, ведь у нас реально надоедливые родственники. И вообще задумываюсь о том, чтобы выдумать себе жену, чтобы родственники перестали сватать меня со всеми своими подружками. © Палата № 6 / VK
  • Сестра решила приготовить торт со сгущенкой. Я обожаю его, поэтому с нетерпением ждала этот шедевр. Когда он был готов, я отрезала себе кусочек, положила в рот и чуть не обалдела. Нет, не от вкусноты, а от того, что он был настолько сладким, что у меня онемел рот. Оказалось, сестра решила добавить к сгущенке сахар. © Карамель / VK
  • Как-то я вместе с сестрой смотрел фильм «Кинг Конг». В процессе просмотра она спросила, мол, это все реально? Я ответил, что конечно. Весь фильм она смотрела в полной уверенности, что Кинг Конг настоящий, а когда он умер, она залилась горючими слезами. По окончанию фильма я сказал, что картина была анимирована с помощью компьютера. Она на меня очень разозлилась! © Unknown author / Reddit
  • Однажды ночью мы смотрели телевизор. Я дурачился с пультом. В один момент на экране появилась надпись: "Купить". Я спросил у брата, что это значит. Он ответил, что так можно заказать конфеты и сладости в магазине неподалеку, забрав их там на следующий день. Я жал на эту кнопку снова и снова. Владелец магазина выглядел озадаченным, когда я подошел к прилавку и сказал: "Здравсвуйте! Я пришел забрать свой заказ". © Unknown author / Reddit
  • У нас с сестрой разница в возрасте 5 лет. Родители много работали, а меня оставляли с ней. Но мне-то какой интерес? Я с мальчишками хочу гулять, а не с ней сидеть. И у меня созрел хитрый план: на нашем большом огороде, который был засажен картошкой, морковью и прочим, я рандомно закопал много игрушек. Сестре рассказал, что родители достают их из огорода. Она целыми днями сидела в огороде, искала, откапывала их, пока я с ребятами играл. © Подслушано / Ideer
  • Моему брату было 6 лет. Он хорошо мыл посуду, хотя ему это не очень нравилось. Как-то я затеял уборку, врубил новый пылесос. Он прибежал на шум и попросил ему дать попробовать пропылесосить. Интересно же! Я уже почти согласился. И вдруг в голову пришла гениальная мысль. Я ему сказал: "Дам тебе пропылесосить, если перемоешь всю посуду на кухне". Он с радостью побежал мыть посуду. Вымыл. С таким же настроением начал пылесосить, справился. Но ему не понравилось. Больше такое не прокатывало. Зато вся родня ржет над этим случаем до сих пор. © Не все поймут / VK
  • Заметила, что когда старшая дочь повздорит с младшей, младшая сразу же хватается за пылесос и начинает убираться. Тут старшая подошла ко мне и спросила, знаю ли я в чем причина такого поведения младшей сестры. Сказала, что нет. Дочь как на духу выдала: «Я ей как-то невзначай сказала, что меня бесит звук пылесоса. И теперь она мне так каждый раз при ссорах «мстит»". © Мамдаринка / VK
  • Однажды родители обнаружили тогда еще моего парня в шкафу. Крику было! Недавно отучала сестру лазить в мой шкаф, говорила, что там бабайка сидит. На днях приходит ко мне в комнату, рядом сидели мама с папой, а сестра как выдала: "Даша, а тот чувак из шкафа уже ушел? Можно туда заглянуть?" © Палата №6 / VK
  • 10-летний сын очень хотел братика. Спрашивали, может сестричку, но он был категоричен. Родила сына. По приезде из роддома сказала старшему: "Вот тебе братик, как ты и хотел". Сын посмотрел на маленькое попискивающее личико и безапелляционно заявил: "Так он же маленький. Я хотел старшего брата! Зачем мне такой?" © Мамдаринка / VK

Иногда в наших семьях могут разворачиваться такие ситуации, что, мама, не горюй.

Комментарии

Уведомления
Dia_Mak
16 минут назад

Все хотят старшего брата) это богатство
У меня есть) любимый, интересный, противоречивый старший брат

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