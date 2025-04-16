14 человек, которые убедились, что жизнь с братьями и сестрами — это бесконечный сериал

После выписки из роддома ждали такси. Дочь 7 лет спросила , а "можно мы его тут оставим?"
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Расти с братьями или сестрами - это всегда весело. Конечно, иногда мы можем обижаться на них, но тем не менее, никогда не перестаем их любить.
После выписки из роддома ждали такси. Дочь 7 лет спросила , а "можно мы его тут оставим?"
Иногда в наших семьях могут разворачиваться такие ситуации, что, мама, не горюй.
Все хотят старшего брата) это богатство
У меня есть) любимый, интересный, противоречивый старший брат