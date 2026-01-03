15 комиксов о жизненных уроках, которые всегда даются со скрипом, но без них никуда

Я бы Фунтика и сама не смогла бы оставить дома одного. Только и думала бы, как он там, не скучает ли, не грустит, не обижают ли его кто нибудь? Это был бы не отдых, а пытка. Лучше уж заморочиться с документами и билетом для него тоже. Помню, как то раз собрались мы ехать на поезде то ли к родителям, то ли от родителей. Не суть важно. И при посадке на поезд при проверке билетов никак не могли в приложении РЖД найти ту самую вкладку, где оформлен билет на питомца. Я уже стала сомневаться, думаю может я при покупке его не оформила. Мы уже хотели отказаться от посадки на поезд, если нас вместе с ним не пустят, и либо менять билеты, либо покупать новые. Спасла ситуацию проводница, которая сказала, что разберёмся, в крайнем случае доплатите за него в поезде и дело с концом. И пустила нас. Не помню уже, нашли мы билет на него или нет, помню что она предупреждала нас, если шёл начальник поезда или другие проверяющие инстанции. Так мы с ним и доехали до конца дороги.