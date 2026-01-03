15 комиксов о жизненных уроках, которые всегда даются со скрипом, но без них никуда

1 час назад
Есть вещи, которые мы осознаем только повзрослев. Не потому что они такие сложные, а просто потому что мы меняемся, и жизненный опыт понемногу помогает менять наши реакции. Одни ситуации вдруг перестают казаться драмой, другие — малозначительными. В этих комиксах мы постарались рассказать о тех жизненных уроках, которые выучили лишь став старше.

Признавать ошибки — нормально

Дождь Из Мужиков
54 минуты назад

Довольно странная позиция. Если тебе указали на ошибку, то значит команда тебя подстраховывает.
А если так пассивно агрессировать, то в следщий раз люди могут промолчать и дама попадёт на бабло.

Неудача — это не катастрофа, а всего лишь опыт

Анастасия
1 час назад

Просто вождение автомобиля, как и все другие вещи, кому то даются с первого раза, кому то с третьего, а кому то никогда. И это надо просто понять и принять, если чувствуешь, что это не твоё. Так безопаснее и для себя самой, и для окружающих. У меня есть одна такая знакомая, очень здравомыслящая женщина. Она мне так и сказала "права у меня есть, но я сама на машине не езжу. Я не чувствую себя уверенно за рулём". И правильно делает. Если человек не чувствует себя уверенно (именно уверенно, а не самоуверенно) за рулём любого ТС, то для него же самого лучше будет за этот самый руль не садиться. Потому что он будет нервничать, дёргаться, упадёт концентрация внимания. А отсюда и до беды недалеко.

Нельзя в угоду другим плевать на свои интересы. Мы имеем право говорить «нет»

Анастасия
1 час назад

Я бы Фунтика и сама не смогла бы оставить дома одного. Только и думала бы, как он там, не скучает ли, не грустит, не обижают ли его кто нибудь? Это был бы не отдых, а пытка. Лучше уж заморочиться с документами и билетом для него тоже. Помню, как то раз собрались мы ехать на поезде то ли к родителям, то ли от родителей. Не суть важно. И при посадке на поезд при проверке билетов никак не могли в приложении РЖД найти ту самую вкладку, где оформлен билет на питомца. Я уже стала сомневаться, думаю может я при покупке его не оформила. Мы уже хотели отказаться от посадки на поезд, если нас вместе с ним не пустят, и либо менять билеты, либо покупать новые. Спасла ситуацию проводница, которая сказала, что разберёмся, в крайнем случае доплатите за него в поезде и дело с концом. И пустила нас. Не помню уже, нашли мы билет на него или нет, помню что она предупреждала нас, если шёл начальник поезда или другие проверяющие инстанции. Так мы с ним и доехали до конца дороги.

Иногда и в одиночестве есть своя прелесть

Ёжик в авокадо
1 час назад

Ещё как, ещё как.. Главное-дозированно. Тогда это огромное удовольствие-провести время наедине с собой, но знать, что скоро ты увидишь близких людей)

У каждого свои вершины, не стоит равняться на других

Людмила Киш
33 минуты назад

Не понимаю, почему так завидовать Кате? У каждого своя мечта, свои стремления, свои, пусть и маленькие, достижения. У Кати - семья, пусть и с третьим мужем, у тебя - карьера, у кого-то что- то другое. И когда обсуждают кого-то это, по моему мнению, не очень красиво.

Мелкие обиды не стоят того, чтобы их лелеять

Делать хоть что-то гораздо лучше, чем не делать ничего

Заботу близких стоит ценить, пусть даже она слегка раздражает

Всем не угодишь. Доверяй, в первую очередь, своему мнению

Не стоит бояться выглядеть глупо — кому какое дело!

Здоровье важнее всего

DeaDед
1 час назад

Если в реальный момент "сгорания" рабочего, несущего деньги проекта, у тебя запись к стоматологу, то не ной потом если тебя попросят за премией к врачам сходить, и в списке на сокращение ты будешь номер один. Потому как не читавшие таких мотивационных агиток сотрудники скореее всего лучше разбираются когда можно настоять на своем, а когда "проявить понимание".
ps и да, слово не воробей, в суд по трудовым спорам не принесешь.

Не стоит все тащить на себе — нужно уметь делегировать

DeaDед
1 час назад

Дело в том, что современный Иванов тоже не дурак. И если "поручение" не оформлено по правилам, то справляться придется самой, и не орать если Иванов действительно сделает как бог на душу положит. Все эти ... вещь обоюдоострая.
Вот просто "привлечь" Иванова это реальное улчшение трудовых процессов. Но не судьба.

Не нужно бояться отстаивать свое мнение

DeaDед
1 час назад

Если все "за", то всех предложенное устраивает, и всем безразлично какие еще личные "аргументы" ты ожидаешь. Это не детский сад "скушай за папу, скушай за маму, вытри попку, помой ручки потому что это гигиенично"

Не стоит размениваться на отношения, которые тебя не устраивают

Работа — это важно, но она не должна быть важнее всего в жизни

ФьюАлка
2 дня назад

"Деньги нa бочку! Много денег!! И лучше прямо сейчас!!!" - после этого тебя автоматически перестают считать "членом семьи" )))

DeaDед
58 минут назад

Вот с одной стороны вроде и правильные агитки. А с другой стороны откровенный детский сад. Хотя может это нейросеть просто е умеет большие сентенции выдавать :) Сидит там прикованная к батарее... Голодная, холодная...

