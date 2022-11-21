11 персонажей, которых киношники наделили не теми качествами

Правильно перенести книгу на экран — дело непростое. Дотошные фанаты внимательно следят за каждым шагом сценаристов. Порой экранизация получается не хуже литературного произведения, но иногда сильно ему уступает. Персонажи, которых писатели наделяют конкретными чертами характера и харизмой, в кинолентах кардинально меняются. Вот несколько героев книг и реальных людей, которых мы привыкли представлять определенным образом, а они должны были вести себя совершенно иначе.

Тарзан из одноименного мультфильма

В серии о приключениях Тарзана насчитывается 24 книги. Они повествуют о жизни парня, который вырос в джунглях. Эту историю экранизировали чаще, чем любые другие. Поэтому неудивительно, что персонаж, знакомый нам по фильмам и мультикам, мало похож на героя литературных произведений. Экранизации преподносят Тарзана как члена племени туземцев, а вовсе не как короля джунглей. Началось все с диснеевского мультфильма 1999 года. В нем герой трансформировался в более комичного персонажа, который набирается опыта и знаний благодаря мудрым наставникам. В книгах же Тарзан вполне самодостаточный мужчина, которому не нужны советы.

Капитан Немо, «Двадцать тысяч лье под водой»

В книгах Жюля Верна описана многогранная история жизни капитана Немо. Он родился индийским принцем, но вынужден был бежать и скрываться. Немо — чрезвычайно образованный, интеллигентный и находчивый человек. Иногда жестокий, но в то же время великодушный. Однако в большинстве голливудских киноадаптаций капитан превратился в банального эгоистичного пирата, стремящегося к власти.

Клеопатра из одноименного фильма

Начиная с культовой голливудской киноленты и заканчивая комедией об Астериксе и Обеликсе, Клеопатра везде изображена как женщина невероятной красоты. У зрителей сложилось впечатление, что царица очаровывала мужчин именно своей внешностью. Но на самом деле это было, скорее всего, не так. На изображениях, дошедших до наших дней, Клеопатра выглядит как обычная женщина. Так что, вероятнее всего, царица пленила мужчин не красотой, а остроумием.

Чудовище Франкенштейна, «Невеста Франкенштейна»

В отличие от киноперсонажа книжное чудовище Франкенштейна вовсе не неуклюжий монстр, который медленно двигается и слова вымолвить не может. В романе творение доктора говорит на нескольких языках, заключает с ним сделки, да и в целом обладает более глубоким характером, чем показывают нам киношники.

Конан, «Конан-варвар»

Конан-варвар стал популярен после выхода фильма со Шварценеггером. Позже героя сыграл Джейсон Момоа. В картине Конан не блещет умом. Он скорее горазд махать мечом, чем продумывать план. Но в оригинальных повестях, написанных Робертом Говардом, персонаж вовсе не так прост и глуп. На самом деле Конан был удивительно эрудирован и красноречив.

Форрест Гамп из одноименного фильма

Лента о Форресте Гампе располагается на 11-м месте в списке топовых фильмов IMDb. Мало кто знает, что картина сильно отличается от книги. В романе Гамп вовсе не такой уж и добряк. Он гораздо более жестокий человек, который к тому же постоянно сквернословит. А еще в романе главный герой, несмотря на общий уровень развития, удивительно хорошо знает математику и физику.

Лютик, «Ведьмак»

Серия игр о ведьмаке считается одной из самых лучших. И все благодаря тому, что ее создатели строго следуют канону и не отходят от первоисточника — книг Анджея Сапковского. В сериале же персонаж показан немного по-другому. В первую очередь отношения между Геральтом и Лютиком здесь не такие уж и крепкие. Лютик скорее мешает Геральту, хотя в романах они близкие друзья. И в книгах, и в сериале Лютик — персонаж влюбчивый и ветреный. Однако герой литературного произведения окончил университет и время от времени преподает в нем.

Эркюль Пуаро, «Убийство в „Восточном экспрессе“»

Сложно воссоздать на экране такого своеобразного и многогранного персонажа, как Эркюль Пуаро. В фильме 2017 года «Убийство в „Восточном экспрессе“» у главного действующего лица появилась запутанная и слезливая предыстория. Он выглядит комично и самоуверенно. Словно герой боевика, Пуаро спасает других персонажей с помощью трости и пистолета. В книге же сыщик предпочитал использовать слова и вовсе не был таким крутым.

Рон Уизли, фильмы о Гарри Поттере

Поклонники истории признают, что Руперт Гринт сыграл Рона просто отлично. Проблема заключается в самом сценарии. Там опущены важные составляющие отношений между главными героями, по большей части с Гермионой. У Джоан Роулинг Рон — немного неуклюжий персонаж, однако храбрый человек. Многие его положительные качества киношники передали Гермионе. Например, в ленте «Гарри Поттер и философский камень» Рон остановил панику Гермионы и помог ей догадаться о том, как выбраться из дьявольских силков. В части об узнике Азкабана он защищает Гарри и Гермиону от потенциально опасного Сириуса Блэка, хотя сам в этот момент сильно ранен.

Пит Мелларк, «Голодные игры»

И в книгах, и в фильмах Пит — самый настоящий добряк. Именно благодаря его доброте и стойкости они с Китнисс дошли до победы. Но кинозрителям кажется, что Пит попросту паразитирует на Китнисс, а та буквально тащит его на себе. Хотя на самом деле герой вовсе не слаб, а, напротив, силен духом. А еще он не так прост, как кажется. В романе Китнисс подозревала Пита в нечестности с того момента, когда в День Жатвы объявили их имена. Ей казалось, что Пит уже тогда был готов ее убить. Книга написана от первого лица, а в фильме, напротив, мысли девушки от зрителей скрыты. Потому часть ее умозаключений осталась за кадром.

Серена из одноименного фильма

В отличие от книги в фильме Серена — слишком гламурный персонаж. В романе Рона Рэша это холодная, расчетливая женщина. Она берет под контроль бизнес своего мужа и отслеживает каждый его шаг. В экранизации же Серена изображена более слабым человеком, из-за чего динамика сюжета полностью меняется.