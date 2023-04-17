11 теорий о мире Гарри Поттера, которые сначала кажутся абсурдными. А потом аж мурашки по коже от того, как все сходится

Поклонники приключений Гарри Поттера — настоящие везунчики: в своих произведениях Джоан Роулинг не только создала оригинальную магическую вселенную, но и даровала ее фанатам множество возможностей для творческих вымыслов. Иногда их непредсказуемые теории получают подтверждение от самой писательницы. В то время как другие — это всего лишь догадки фанатов, которые тем не менее не лишены смысла.

1. Гарри Поттер — дальний родственник Годрика Гриффиндора

В книге «Гарри Поттер и тайная комната» главный герой оказывается подозреваемым в родственных связях с Салазаром Слизерином из-за своей способности общаться со змеями. Однако, согласно одной из фанатских теорий, Гарри — наследник не Слизерина, а Годрика Гриффиндора. Такая идея имеет свою логику, ведь в конце концов «мальчик, который выжил» победил истинного наследника Слизерина, Тома Реддла, тем самым завершив давний конфликт между основателями Хогвартса. Посмотрите также статью о необычных деталях в фильмах о мальчике-волшебнике — «18 фактов о фильмах „Гарри Поттер“, которые скрыла от вас мантия-невидимка».

2. Живоглот — кот Лили Поттер

В последней книге было написано, что у Лили Поттер был кот. Фанаты предполагают, что после смерти первой хозяйки питомца отдали в приют, где он пробыл до того момента, пока его не забрала Гермиона. Эта теория подогревается еще и тем, что по сюжету Живоглот действительно долгое время провел в питомнике, а также он особо остро реагировал на крысу Рона Коросту, которая впоследствии оказалась Питером Петигрю. Ведь кот, вероятно, уже давно знал об этом человеке. А в этой статье мы рассказали о фактах из книг о Гарри Поттере — «4 скрытых смысла в книгах про Гарри Поттера, узнав которые вы посмотрите на эту историю по-новому».

3. Хагрид получил Арагога от Ньюта Саламандера

В книге «Гарри Поттер и тайная комната» Арагог говорит Гарри Поттеру, что прибыл из далекой страны в кармане путешественника. Известно также, что Ньют Саламандер вернулся в Хогвартс после своего путешествия по 5 континентам, во время которого он изучал, собирал и защищал фантастических зверей. Поэтому, возможно, в следующих частях истории «Фантастические твари и где они обитают» мы узнаем, как Ньют познакомился с Арагогом и подарил его Хагриду.

4. У Хагрида мало счастливых воспоминаний

В одном из интервью Джоан Роулинг рассказала, что Хагрид был вынужден покинуть Хогвартс еще до того, как смог выучить заклинание Патронуса. Несмотря на это заявление, фанаты придумали еще более печальную причину: у Хагрида, возможно, не хватает счастливых воспоминаний, чтобы вызвать своего личного защитника.

5. Трелони не была шарлатанкой

В книге «Гарри Поттер и кубок огня» профессор Сивилла Трелони утверждает перед Гарри Поттером, что его день рождения приходится на середину зимы, вызвав насмешки студентов Хогвартса, которые знали, что мальчик родился летом. Однако, как оказалось, день рождения Тома Реддла, будущего Волан-де-Морта, приходится на 31 декабря. Может быть, профессор Трелони уловила в Гарри частицу души Тома Реддла? Возможно, Дамблдор правильно поступил, назначив прорицательницу на эту должность.

6. Джинни приворожила Гарри

Поклонников сильно смущает то, что Гарри 6 лет в упор не замечал влюбленную в него Джинни, а потом у них резко завязался бурный роман. Также эти события описаны именно в 6-й книге, как раз тогда, когда Гораций Слизнорт поведал ученикам о приворотном зелье. Поэтому многие считают, что Джинни, узнав секрет волшебного варева, решила пойти легким путем, чтобы завоевать сердце возлюбленного.

7. Профессора Локонса взяли в Хогвартс шутки ради

Во время приема на работу профессора Локонса Дамблдор допустил серьезную ошибку, которую многие считают одним из самых больших провалов в его карьере. Однако поклонники вселенной Гарри Поттера придумали свою теорию, которая позволяет оправдать действия директора Хогвартса. По их мнению, Альбус намеренно нанял Локонса, чтобы показать истинное лицо этого преподавателя защиты от темных искусств. Результат этой манипуляции стал очевиден всем: при первой же неожиданной проблеме Локонс проявил трусость, а его карьера рухнула в одночасье.

8. Криденс — дедушка профессора Снейпа

Криденс Бэрбоун — настоящая головная боль для поклонников вселенной Гарри Поттера. Его связывают с самыми разными персонажами: от отца Волан-де-Морта до дедушки Снейпа. В то же время известно, что мать профессора Снейпа, Эйлин Принц, родилась в 1930-х годах, а события в «Фантастических тварях» происходят в 1926 году. Тем не менее, возможно, что Криденс мог быть отцом Эйлин, и этот факт был бы еще одним поводом для спекуляций фанатов.

9. Маги скрываются от маглов не без причины

Загадка того, почему волшебники вынуждены скрываться от маглов, до сих пор остается актуальной для фанатов поттерианы. Ведь при своей мощи маги вполне могли бы стать правителями мира, но они предпочитают жить в тени. Одна из теорий гласит, что маги и маглы в прошлом вступили в конфликт, который маги проиграли. Это подкрепляется событиями в конце книги «Гарри Поттер и кубок огня», где Министерство магии вынуждено информировать премьер-министра Великобритании о ввозе дракона в его страну. Возможно, маглы не так просты, как кажутся, и в прошлом смогли одержать победу над волшебниками. Почитайте также про ошибки в фильмах о мальчике-волшебнике — «15 нестыковок и ошибок в „Гарри Поттере“, которые никто не замечал почти 20 лет».

10. Гермиона может быть родной сестрой Гарри

Гарри и Гермиона — друзья, и это никогда не вызывало сомнений у фанатов. Тем не менее есть теория, согласно которой у Джеймса и Лили Поттер было 2 детей — мальчик и девочка. Девочку они отдали на удочерение семье Грейнджер, которая воспитала юную волшебницу как свою собственную дочь. Если эта теория верна, то это объясняет, почему Гермиона всегда находится на стороне Гарри и между ними не может возникнуть романтических чувств. Они ведут себя как брат и сестра, что, возможно, объясняет их тесные отношения. Иногда кажется, что в мире волшебников что-то не сходится, и мы поняли что: «16 деталей из „Гарри Поттера“, которые в детстве мы все дружно проворонили, а повзрослев, раскусили на раз-два».

11. Миссис Норрис — это жена Филча