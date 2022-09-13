12 случаев, когда актеры готовы были пойти на все, лишь бы зритель сказал: «Верю!»

В киносреде есть разные мнения о том, стоит ли придерживаться «актерского метода» по системе Станиславского, или это лишь мешает работе съемочного коллектива. Например, Мадс Миккельсен критикует этот способ перевоплощения в персонажей и называет его претенциозным. В свою очередь, Энн Хэтэуэй всячески поддерживает тех, кому такая игра помогает.

ADME прочитал новостные заметки об актерах и их подготовке к ролям, чтобы понять, как далеко они могут зайти в желании стать похожими на своих героев.

Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса» (2021)

Прежде чем начать сниматься в этом фильме, для Бенедикта Камбербэтча было важно полностью прочувствовать персонажа и понять его поступки. По его словам, этот опыт был глубоким не только в ментальном плане, но и в физическом. Актер был готов на все, лишь бы разобраться в сложной психике героя. Во время съемок он не выходил из роли даже после команды «Снято!». Он также научился играть на банджо и кастрировать быков. Все, что зритель может видеть на экране, актер испытал на собственном опыте.

Галь Гадот — «Чудо-женщина» (2017)

Галь Гадот в одночасье стала суперзвездой после того, как получила роль Чудо-женщины в одноименной франшизе DC Films. Сама актриса признавалась, что сниматься было весело, но при этом была и изрядная доля проблем. Особенно это касалось физических аспектов. По воспоминаниям актрисы, работа на холоде была самой трудной частью съемок. Ситуация стала настолько напряженной, что Гадот заработала переохлаждение прямо на площадке. Несмотря на это, она продолжала оставаться в образе и была сосредоточена на поставленной режиссером задаче, забыв о дискомфорте.

Гэри Олдмен — «Дракула» (1992)

По воспоминаниям одного из участников съемок фильма «Дракула», Гэри Олдмен тщательно подходил к перевоплощению в известного вампира. Когда команда приехала в Напу на репетицию, весь актерский состав расположился в гостевых домах на территории отеля. Фрэнсис Коппола, режиссер фильма, придерживается мнения, что чем больше времени актеры проводят вместе, тем лучше это отразится на экране. В результате он заставил всех «охотников на вампиров» ютиться в одном доме, а бедному Олдмену пришлось жить одному. Актер даже каждую ночь спал в гробу — вот насколько серьезно он относился к своей работе.

Кейт Уинслет — «Чтец» (2008)

За роль в фильме «Чтец» Кейт Уинслет получила премию «Оскар». Награда была вполне заслуженной, поскольку актриса так переняла привычки героини, что не выходила из образа даже дома. Во время съемок Уинслет разговаривала с немецким акцентом. После рабочего дня, приходя к родным, она продолжала общаться так же, чем немного смущала своих детей. Как призналась сама актриса, ребятам ужасно надоело, что она читает им сказки на ночь с немецким акцентом. Они говорили ей: «Мам, будь проще. Не надо так смешно менять голос. Просто будь собой».

Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности» (2019)

Сэндлер так растворялся в своем персонаже во время сцен драк, что режиссерам, братьям Сафди, становилось страшно за него. После дублей актер возвращался домой с реальными синяками. Участники съемочного процесса вспоминают, что он был похож на гепарда: темные пятна полностью покрывали его руки. Во время одного дубля Сэндлер по-настоящему начал задыхаться и стал просить о помощи, но другой актер подумал, что он изображает своего персонажа. На вопрос о том, не было ли у них какого-нибудь стоп-слова, режиссер ответил: «Стоп-слово? Он не мог говорить! Но он ничего не произнес, пока мы не сняли, а потом просто сказал спасибо».

Эмма Уотсон — «Элитное общество» (2013)

Роль в фильме «Элитное общество» отличалась от тех, которые ранее приходилось исполнять Эмме Уотсон. Чтобы перевоплотиться в героиню, ей потребовалось время на подготовку. Актриса смотрела шоу с семьей Кардашьян и следила за Пэрис Хилтон, но при этом отмечала, что важно было не скатиться в пустую пародийность. Также режиссер фильма София Коппола хотела, чтобы актеры прониклись общим духом героев и сблизились друг с другом. Поэтому она предложила им понарошку забраться в чужой дом и украсть оттуда кучу вещей. И они это сделали! Хозяином оказался приятель Копполы, и он был предупрежден заранее о «взломе».

Том Холланд — «Анчартед: На картах не значится» (2022)

По сюжету персонаж, которого играет Том Холланд, работает барменом за стойкой. Чтобы набраться опыта, актер пошел посменно трудиться в местном заведении Лондона. Кроме того, Холланду пришлось особенно много тренироваться для роли в этом фильме. По его словам, съемки были выматывающими. Если в «Человеке-пауке» можно было использовать компьютерную графику в сценах с прыжками, то в этом случае надо было сильно попотеть, чтобы самостоятельно выполнить акробатические элементы.

Шейлин Вудли — «Во власти стихии» (2018)

Для фильма Шейлин Вудли пришлось хорошо поработать над верхней частью тела. Со стороны плавание под парусом выглядит очень романтично и легко, но на деле это большой труд. Актриса должна была развивать силу в плечах, наращивать мышечную массу. Для этого Вудли каждый день плавала не менее часа. Также для роли актрисе надо было похудеть. По ее словам, она не притрагивалась к ужину целый месяц.

Джаред Лето — «Морбиус» (2022)

В новом фильме Джаред Лето перевоплотился в доктора Майкла Морбиуса. Из-за редкого заболевания крови герой, всемирно известный биохимик, опирается на костыли во время ходьбы. Джаред старался блюсти актерский метод даже во время перерывов и ходил в туалет на костылях. Это несколько тормозило съемочный процесс, поэтому был достигнут компромисс: Лето перевозили в инвалидной коляске до уборной и обратно, чтобы он мог оставаться в образе.

Никки Рид — «Сумерки» (2008)

Момент игры в бейсбол можно по праву назвать одним из культовых в «сумеречной» саге. По словам Никки Рид, которая сыграла Розали Хейл, эта сцена была похожа на «хореографический танец». В рамках подготовки актеры прошли уроки, где изучали кошачьи движения и повадки. В дополнение к хореографии они также посещали тренировки по бейсболу, чтобы суметь продемонстрировать на экране свои реальные спортивные способности.

Сэм Уортингтон — «Аватар» (2009)

Перед съемками Сэм Уортингтон, исполнитель главной мужской роли в «Аватаре» Джеймса Кэмерона, отправился вместе со всей командой на Гавайи. Там его целью стало «единение с природой». Сэм не только по-настоящему вошел в образ, когда был на Гавайях, он также научился жить как народ На’ви. Однажды актер был на прогулке, взяв с собой лук и стрелы. Когда он вышел из-за поворота тропинки, неожиданно встретил парня, выгуливавшего своего пуделя. Сэм инстинктивно натянул тетиву и едва не отпустил ее. Но все закончилось благополучно.

Эндрю Гарфилд — «Молчание» (2016)

Эндрю Гарфилд является сторонником актерского метода и считает, что те актеры, которые выступают против него, просто не понимают истинного значения этого приема. По его словам, необязательно вести себя на съемочной площадке скверно, чтобы полностью погрузиться в роль, допустим, негодяя. Актер не понаслышке знаком с тем, как тщательно перевоплощаться в персонажа. В фильме Мартина Скорсезе «Молчание» Гарфилд сыграл священника. Во время подготовки он не только обучался духовным практикам, но и принял обет безбрачия и соблюдал пост в течение 6 месяцев.