12 звезд, которые однажды сели в лужу, но после не растерялись и доказали всем, что они круты

Даже кинозвезды первой величины иногда лажают и получают шквал негативной критики в своей адрес. Но на то они и лучшие в своем деле, что не останавливаются после одной ошибки и профессионально продолжают свое ремесло — развиваются, становятся лучше и получают самые высокие кинонаграды. Мы собрали несколько артистов, которые оступились, но после, подобно Фениксу, восстали из пепла и засияли ярче прежнего.

1. Дженнифер Энистон

2. Киану Ривз

Любимчик миллионов и главный интроверт Голливуда Киану Ривз имеет за плечами не самую головокружительную карьеру. Несмотря на трудолюбие и старание, актер по большей части играл в довольно проходных фильмах. Самые культовые его работы — это «Скорость», «На гребне волны», «Матрица», «Адвокат дьявола» и «Константин». А между тем в его фильмографии больше 100 кинокартин. Киану Ривз шесть раз получал номинацию на «Золотую малину». Все изменилось в 2014 году, когда стартовала франшиза про Джона Уика. Журнал «The Hollywood Reporter» назвал эту роль «возвращением Ривза в жанр боевиков». Все четыре части имели головокружительный успех и у критиков, и у зрителей. За это Киану Ривз был дважды номинирован на премию «Золотая малина» за восстановление репутации.

3. Сандра Буллок

Cандра Буллок настолько многогранная актриса, что в 2010 году получила и «Золотую малину», и «Оскар». Первая награда была получена за фильм «Все о Стиве». Он не снискал положительных отзывов. Один из критиков сказал, что игра Буллок — разочаровывающие зрелище даже для самых стойких фанатов актрисы. Однако в этом же году вышла потрясающая спортивная драма «Невидимая сторона», которая принесла актрисе главную кинонаграду. И критики, и зрители высоко оценили как сам фильм, так и Буллок в нем. По мнению некоторых зрителей, актриса своей игрой затмила всех в картине.

4. Леонардо Ди Каприо

Сегодня вряд ли кто-то усомнится в актерском таланте Леонардо Ди Каприо. В его фильмографии — множество сложных и глубоких ролей, а за последние 20 лет он был номинирован на Оскар 6 раз, один из которых принес ему долгожданную статуэтку. Однако его профессиональный путь был довольно тернистым. Так, например, в начале своей карьеры молодой Ди Каприо был номинирован на «Золотую малину» дважды: в 1999 за фильм «Человек в железной маске» и в 2001 за фильм «Пляж». И это после таких культовых картин, как «Дневник баскетболиста» и «Титаник». Спустя столько лет становится понятно, что эти ошибки были случайностью, а не тенденцией. А Лео из года в год продолжает радовать нас своим талантом.

5. Джейми Дорнан

Джейми Дорнан дебютировал в голливудском кино только в 2006 году, когда ему было 24 года. Он снимался в не самых известных проектах, вроде исторической драмы «Мария Антуанетта». Также он принимал участие в популярном сериале «Однажды в сказке». По-настоящему знаменитым Джейми проснулся после картины «Пятьдесят оттенков серого». Несмотря на колоссальную популярность фильма, актер получил сразу две номинации на «Золотую малину» и выиграл обе. Ситуация изменилась в 2021 году. Актер исполнил роль второго плана в фильме «Белфаст», за что был номинирован на «Золотой глобус». В связи с этим он также был номинирован на премию «Золотая малина» за восстановление репутации, правда, не получил ее.

6. Николь Кидман

7. Николас Кейдж

Николаса Кейджа можно с уверенностью назвать одним их самых неоднозначных актеров Голливуда. Одни считают его настоящим гением, другие говорят о его гениальности исключительно с сарказмом. Часто критики обвиняют его в переигрывании. Кроме того, с 2007 года он получил восемь номинаций на «Золотую малину». Однако все изменилось в 2021 году, когда Кейджа номинировали на премию «Золотая малина» за восстановление репутации за роль в фильме «Свинья». Фильм получил восторженные отзывы и критиков, и зрителей. Некоторые назвали игру Кейджа достойной «Оскара».

8. Роберт Паттинсон

Паттинсон стал кинозвездой мирового масштаба после выхода первой части саги «Сумерки». Каждая из следующих частей кинофраншизы имела колоссальный коммерческий успех. Но несмотря на это, главные звезды получили номинацию на «Золотую малину» за участие во всех частях, кроме первой. Кроме того, своего персонажа хаял даже сам актер. Несмотря на то, что Паттинсон все еще наиболее известен своей ролью в «Сумерках», за его плечами немало гораздо более глубоких и сложных ролей. Так, например, он исполнил роль молодого ветеринара бродячего цирка в картине «Воды слонам». И хотя фильм получил неоднозначные оценки, игра Паттинсона была высоко оценена. Кроме того, за последние несколько лет он снялся в таких знаковых картинах, как «Довод» и «Бэтмен». По мнение некоторых пользователей, Паттинсон — лучший Бэтмен в истории кино.

9. Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон, вероятно, один из самых харизматичных актеров Голливуда. Свою карьеру он начал в 24 года и почти сразу добился успеха. С 1985 по 1993 годы он принимал участие в сериале «Чирс» и получил за него пять номинаций на «Эмми». Спустя несколько лет он исполнил роль второго плана в фильме «Непристойное предложение» и получил за нее свою первую и единственную «Золотую малину». Этот небольшой промах не стал концом всей карьеры Харрельсона. Наоборот, после этого он был три раза номинирован на Оскар, один из которых, в 2018 году, он наконец забрал. Это была второстепенная роль в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

10. Брэд Питт

Бывший супруг Джоли имеет насыщенную карьеру. Первый большой успех пришел к нему в 1991 году. Однако спустя три года Питт потерпел, если и не самый оглушительный, но довольно ощутимый крах в своей карьере. За роль в фильме «Интервью с вампиром» он подвергся огромной критике. Его назвали чуть ли не главной проблемой этой картины. В дальнейшем в дуэте с Томом Крузом они были номинированы на «Золотую малину». Впрочем, этот провал не стал крахом карьеры Питта. Наоборот, после этого вышло немало знаковых фильмов с его участием — «Семь», «12 обезьян», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Бойцовский клуб» и многие другие. За последние десять лет он дважды получил «Оскар» за фильмы «12 лет рабства» и «Однажды в...Голливуде».

11. Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс в начале своей карьеры часто играла роковых красоток или подруг главного героя. Именно за одну из таких ролей в фильме «Западня» актриса в 2000 году получила сразу две номинации на «Золотую малину». Впрочем, ни одну из них она не унесла домой. Уже два года спустя Джонс доказала всему миру, что может играть не только красивое приложение к сильному мужчине. В фильме «Чикаго» она исполнила роль танцовщицы кабаре, которая вступает в противостояние с другой начинающей звездой за внимание прессы и славу. За эту роль актриса получила заслуженный «Оскар».

12. Том Круз

Список наград Тома Круза может удивить. Актер с завидной регулярностью чередует номинации на «Золотой глобус» и «Золотую малину». «Глобусов» у Круза семь, а «малин» — шесть. Одна из последних неудачных работ — роль Ника Мортона в фильме «Мумия». Картина была подвергнута критике как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны зрителей. Игра Круза также не снискала оваций. За что впоследствии актер и получил «Золотую малину». Однако не прошло и пары лет, как актер стал лауреатом Каннского фестиваля в 2022 году за выдающиеся достижения в киноиндустрии, а также был номинирован на Оскар в 2023.