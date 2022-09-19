12 киногероев, которых многие зрители восприняли неправильно

При первом просмотре фильма мы обычно находимся под властью эмоций — и на их же основе зачастую строим свое мнение относительно персонажей фильма. Но при повторном просмотре, когда интрига уступает место более внимательному анализу происходящего на экране, мы нередко можем менять отношение как к героям, так и к злодеям истории.

Мы в ADME решили пристальнее изучить некоторых популярных киноперсонажей и обнаружили, что во многих случаях у зрителей остается о них довольно превратное впечатление.

12. Сэм, «Властелин колец»

Сэму в этой истории отведена роль помощника и спутника — и именно так его и принято воспринимать. Однако если заглянуть чуть глубже, его отваге и силе воли можно позавидовать даже больше, чем выдержке Фродо. Ведь, в отличие от его друга, Сэму изначально не была уготовлена судьба спасателя мира, он простой работяга-садовник. И тем не менее он не поддался силе кольца даже тогда, когда ему пришлось носить его у сердца, легко вернул его Фродо и в целом с достоинством прошел все выпавшие на его долю испытания. Так что, с учетом этих факторов, его подвиг, мягко говоря, недооценен.

11. Саммер Финн, «500 дней лета»

Из-за страданий Тома и его упорства в попытках завоевания своей любви — ему принято сочувствовать, а Саммер Финн считается своего рода «злодейкой» — так как она эксцентрична, импульсивна и не отвечает по уши влюбленному в нее парню взаимностью. Однако вопросов на самом деле больше вызывает сам Том. Ведь он влюблен не в реальную женщину, а в проекцию собственных фантазий. И если трезво взглянуть на вещи, в какой-то момент его настойчивость выглядит уже не романтично, а жутко и нездорово.

10. Агент Смит, «Матрица»

Агент Смит — главный антагонист серии фильмов «Матрица». В сущности он является программой, однако нельзя не заметить, что у него так же есть личность — причем довольно самобытная и эмоциональная. И со временем она разрастается и крепнет настолько, что у него появляются собственные цели, одна из которых — вырваться из Матрицы на свободу. С этой точки зрения, если бы сняли фильм про него, он вполне сошел бы за протагониста, который просто борется за собственное счастье.

9. Реджина Джордж, «Дрянные девчонки»

Реджина Джордж с самого начала умело вызывает в зрителях раздражение. Но что, если не только она виновата в своем дрянном характере? Ведь мама долгие годы попустительствовала ей во всем, а кучка ее верных приспешниц постоянно одобряла каждое ее решение, сильнее взращивая в ней худшие качества. В конце концов, когда девушка наконец дала выход своей агрессии и привычке соперничать здоровым образом, а именно на занятиях лякроссом, она становится менее заносчивой и находит с Кэйди общий язык.

8. Бэйн, «Темный рыцарь: возрождение легенды»

Невозможно списать со счетов хладнокровие и жестокость Бэйна, однако стоит отметить, что он многое делал из любви к Талии. Изначально он защищал ее в Яме, затем помог сбежать, серьезно поплатившись за это своим здоровьем. Позже, несмотря на свою помощь, он оказывается отвергнут отцом Талии по довольно специфической причине и снова остается один. Конечно, затем они с ней все-таки воссоединяются и воплощают свои планы вместе, однако это не отменяет того факта, что его сюжетная линия довольно трагична.

7. Инспектор Жавер, «Отверженные»

Жавер, конечно, доводит до крайности свое желание наказать Жана Вальжана за кражу буханки хлеба. Однако такое поведение вполне объясняется тем, что он просто карьерист до мозга костей, к тому же обладающий завышенным чувством справедливости. И это вполне красноречиво подтверждается тем, что, лишившись работы, он сразу же сталкивается с невыносимым кризисом и потерей жизненных ориентиров.

6. Дженни, «Форрест Гамп»

На первый взгляд, Дженни в фильме отводится довольно поверхностная роль любовного увлечения Форреста. К тому же она, к неудовольствию многих зрителей, отказывает ему в отношениях. Однако же на поверку ее история гораздо глубже и ее нежелание останавливаться на отношениях с героем более чем оправданно.

Ведь это персонаж с собственными травмами, которые хорошо показываются через вставки о ее несчастном детстве, поисках себя, неудачном свидании, исключении из колледжа и так далее. Кроме того, то, что она отвергает Форреста, скорее является попыткой защитить его от самой себя, нежели банальным безразличием.

5. Тай Лунг, «Кунг-фу панда»

Тай Лунг и правда доставил довольно много хлопот По и его компании, однако из виду часто упускается то, что такими устремлениями и характером этого барса наделил сам Шифу. Именно он в детстве внушил своему приемному сыну мысли о величии. Тай Лунг рос в полной уверенности, что именно он станет избранным, и изо всех старался быть лучшим из лучших. Не удивительно, что, когда мечта всей его жизни рухнула, он сильно разочаровался и озлобился.

4. Белла Свон, «Сумерки»

На данного персонажа Кристен Стюарт в свое время обрушился невероятный шквал критики. И если опустить оценку игры самой актрисы, немалое количество гневных отзывов пришлось именно на характер Беллы Свон. Но если отбросить эмоции, ругают ее не вполне заслуженно, ведь это довольно реалистичный собирательный образ подростка. Им свойственны комплексы и зажатость, они вечно витают в романтических фантазиях и нередко хотят стать предметом обожания красавчиков и красавиц школы.

3. Тайлер Дёрден, «Бойцовский клуб»

«Бойцовский клуб» Чака Паланика — сатирическое произведение. По задумке загорелый мачо Тайлер Дёрден — очевидно опасный и антисоциальный тип, который явно не должен был стать кумиром, несмотря на свою яркую харизму. Тем не менее многими зрителями оказался опущен тот факт, что даже герой фильма — Рассказчик — в конце концов избавляется от Тайлера, и герой Питта стал восприниматься как своего рода идеальная ролевая модель.

2. Урсула, «Русалочка»

Морская ведьма Урсула, безусловно, хитра и коварна. Однако честь ей делает то, что она честно и откровенно рассказала Ариэль все условия сделки перед ее заключением. То есть юная русалка заранее знала, как много поставлено на карту, и к тому же понимала, с кем имеет дело, но все же пошла на риск и подписала контракт. Как итог — этот договор порождает схватку, в которой у каждой из них свой интерес и каждая добивается своего, как может.

1. Гастон, «Красавица и Чудовище»

Гастон также является одним из тех персонажей, которые при поверхностном просмотре воспринимаются как однозначные антигерои. И он действительно является явным противником Чудовища, однако важно отметить, почему. Ведь по большому счету он противостоит ему из соображений о защите Белль и до определенного момента искренне полагает, что Чудовище является угрозой как для жизни девушки, так и для мирного существования жителей городка. Поэтому, даже с учетом самовлюбленности Гастона, его злодейство, кажется, сильно преувеличено.